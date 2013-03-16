Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Uygun fiyatlı iPhone, bu yıl iPhone 5'in yerini alacak."

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
54
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

KGI Securities'in başarılı analistlerinden Ming Chi Kuo, bir süre önce 4 inç olacağını paylaştığı uygun fiyatlı iPhone hakkında yeni detayları paylaştı.

Şimdiye kadar ortaya attığı iddiaların doğru çıkması açısından en başarılı analistlerden olan Kuo, son zamanda ortaya çıkan uygun fiyatlı iPhone'un 4,5 inç olacağı yönündeki iddialara rağmen, telefonun tıpkı iPhone 5 gibi 4 inç olacağından emin. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone kararını Steve Jobs'ın da Apple'da olduğu 2011 yılında aldığını belirten Kuo, firmanın uygun fiyatlı iPhone'un tasarımını iPhone'un kalitesine uygun hale getirme konusuna odaklandıklarını belirtiyor.

Kuo'nun iddiasına göre uygun fiyatlı iPhone'un kasası cam elyafı ile plastiğin bir araya getirildiği kompozit malzemeden üretilecek. Apple, cam elyafı kullanarak hem plastiğin mukavemetini güçlendirecek hem de piyasadaki örneklerinde 0,7 mm ile 1 mm arasında değişen kasa kalınlığını 0,4 mm ile 0,6 mm'ye kadar düşürecek. Bu şekilde Apple, uygun fiyatlı iPhone'un istediği tasarım kriterlerine uygun olmasını sağlayacak

Özellikle son nesil iPod Touch'ın farklı renk alternatiflerinin tüketiciler tarafından çok beğenilmesiyle birlikte Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u da benzer hale getirmeyi planladığını söyleyen Kuo, uygun fiyatlı iPhone'un 4 ya da 6 renk alternatifiyle çıkacağını söylüyor.
Kuo'nun ifadelerini genel olarak toplayacak olursak; uygun fiyatlı iPhone, tasarımı elden geçirilmiş ve malzeme olarak cam elyafı + plastikten oluşan kompozit malzemenin kullanıldığı, tıpkı 5.nesil iPod Touch'da olduğu gibi ikiden daha fazla renk alternatifine sahip iPhone 5 olacak. 2013'le birlikte 3,5 inçlik modellerin satışına son verecek olan Apple'ın ürün gamı üst düzey iPhone ve daha uygun fiyatlı iPhone'dan oluşacak. 
Bilindiği üzere Apple, şu anda da üst düzey iPhone 5'in dışında daha uygun fiyattan iPhone 4S ve iPhone 4'ün satışlarını yapmakta. 
Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, son katıldığı Goldman Sachs Konferansı'nda uygun fiyatlı iPhone hakkında gelen soruya şu cevabı vermişti.

Özellikle fiyat odaklı müşterilerin yoğun olduğu pazarlarda iPhone'un geniş kitlere ulaşılamadığı gibi bir gerçek var. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için geliştirilen ürünlere nasıl bakıyorsunuz?

Harika olduğunu düşünmediğimiz hiçbir şey yapmayacağımızı söylemeliyim. Çünkü Apple, bu değil. Baktığınızda, fiyat odaklı müşteriler için çeşitli hamlelerimiz olmuyor değil. Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 4 ve iPhone 4S'in fiyatlarını ucuzlattık. Bu hamlemiz, bizim bile beklemediğimiz sonuçlar doğurdu. Örneğin geçtiğimiz çeyrek iPhone 4 talebine yetişmekte zorlandık.

iPod'a bakalım. İlk iPod'u 399 dolardan satış sunduk. Şimdi ise tüketicilerin sadece 49 dolara sahip olabilecekleri bir iPod var. Bizim felsefemiz ucuz ürünlerden daha çok, kullanıcılara daha farklı deneyimler sunabilecek yeni cihazlar yapabilmek. Örneğin yıllar boyunca insanlar "Neden 500 dolar ya da 1000 dolardan daha ucuza Mac sahibi olunmuyor ki? Mac'ler çok pahalı" eleştirilerinde bulundular. Biz ne yaptık peki ? iPad'i geliştirdik. Yani biz her zaman yeni mükemmel ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-0DECB8E5A 6 yıl en beğenilen Litminov
Litminov

Arkadaşlar Iphone 5'te yamulma sorunu mu var hakikaten yoksa şaka mı yapılıyor 1-2 kişinin başına geldi diye?

1-2 kisi mi?

iPhone 5 alan ateist bu sorun olmadigi diye namaz kilmaya basladi
LitminovArkadaşlar Iphone 5'te yamulma sorunu mu var hakikaten yoksa şaka mı yapılıyor 1-2 kişinin başına geldi diye?1-...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yatalak supermen 6 yıl
Eyvah iphone ucuzlarsa bizim milletimiz kime hava atacak?
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
neden ucuza mac alamıyoruz??
cevap ilginç
al sana ipad...
iyide istediğim bu değildi ki!!!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rakpunar 6 yıl
Samsung envai çeşit telefon ürettiği halde Galaxy S3 mini'yi piyasaya sürünce bi sıkıntı olmadı ve sattı ama Apple senede 1 ürün çıkardığı halde daha uygun fiyatlı iphone çıkaracağı söylenince mi satmayacak? Gülünç olmayın. Apple böyle bir hamle yaparsa androidli telefonlara büyük darbe atar haberiniz olsun. Her ne kadar android kullanıcıları ios'un kısıtlamalı olduğunu düşünseler de iki ürününde gerçekten kısıtlamasız olması için root ve jailbreak yapılması gerekiyor. Jailbreak sonrası ios ise mükemmel rahat kullanımı olan bir hale geliyor. Android telefonlar usb bellek falan tanıdığı için üstün sayılmazlar. Kullanıcıların büyük çoğunluğu bu tür özellikleri kullanmıyor. Geneli düşündüğünüz de kimse kusura bakmasın ios mükemmel bir sistem. Bu nedenle uygun fiyatlı iphone piyasada büyük pay sahibi olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R0dosto 6 yıl
H@B!B
R0dosto bu hava atma olayları falan saçma fakat android piyasasına baktığımız zaman 300TL eden telefonda var 2000TL edende. apple daha geniş kitlelere hitap etmek için bence doğru bir iş yapıyor. bugün iphone pahalı olduğu için değil gerçekten kullanıcıya her yönden güzel deneyim sunduğu için satılıyor. apple iphone 4s den sonra ki tasarım ve arayüz ile ne yaparsa yapsın satar- satacaktır. düşük fiyatla bu kaliteye kavuşursa kullanıcı tabi ki düşün fiyatlı androidlere olan ilgiden fazlasını gösterecektir.
Kumanda kuman diyip dalga geçiyoruk.Şimdi ışın kılıcına dönmüş.Bu tasarım mı harika.

evet iphone 4sle beraber gelen tasarım her yönden harika. 5te bunu biraz daha uzattılar kimisi beğendi kimisi beğenmedi tartışma konusu fakat insanlar salak değil kitleler boşuna yönelmiyor boşuna bu kadar para dökmüyor bu telefona ki liderliğinide sürdürüyor. beğen yada beğenme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 6 yıl
Apple ucuz iphone yapacağına uluslararası bir antlaşma imzalayıp tüm dünyadaki iphone'ları çok yakın bir fiyata satarsa, piyasada ne samsung kalır ne de başka bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serty23 6 yıl
''uygun fiyat '' ne demek acaba kime göre uygun fiyat 500 lira mı 1000 liramı , 2000 liraya 4 inç iphone 5 satarken 1000 liraya 4 inç iphone piyasaya sürmek mantıklı değil hangi malzemeden üretildiği kimin umrunda özellikleri ne olucak hadi düşük oldu diyelim iphone 4 ve 4s i piyasadan tamamen çekmen lazım böle birşey için sonuç olarak bence pek oluru yok bu işin bakalım bekliyip görücez....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aylakadam81 6 yıl
Zengin ve fakirin 2 ortak noktası var . iPhone ve Coca-Cola . fakir iPhone aldiğin da kendisini zengin gibi hissediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bekoc 6 yıl
mart bitio henüz apple dan duyuru falan yok. yeni ios ve macos içinde haber yok. heralde yazı bekliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beksipeys 6 yıl
Benim anlamadigim malzeme kalitesinden dolayi mi yoksa donanimdan dolayi mi uygun fiyatli olacak?

Yani donanimi yukseltilecek de malzeme plastik olacak diye mi fiyat dusecek?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
worldunya 6 yıl
Moribito
Bu yamulma olayi gercek mi? Yoksa photoshop mu? Abi koptum bu ne yaaa!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bir kaç kişinin başına geldi yada internete bir kaç kişininki aksetti ancak Apple yamulan iphone 5leri değiştirdi.Bende kullanıyorum iphone 5 ve gayet sağlam bir cihaz geliyor elime yamulma fln yok cihazı çok özen göstererekte kullanmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 6 yıl
Adamların hedefi orta segmentinde bağlayıp lider olmak.
Bence diger firmalar bu işi 10kez düşünmeli yoksa apple orta kulvarada el atarsa vay hallerine.
Apple'ın bu politikasına saygı duyuyor kutluyorum.
Bence yapabiliyorlarsa IPOD touch 5 nesillere hat desteği sunsunlar daha iyi 100$ a ara bir aparat ile telefona dönüşşün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R0dosto 6 yıl
bu hava atma olayları falan saçma fakat android piyasasına baktığımız zaman 300TL eden telefonda var 2000TL edende. apple daha geniş kitlelere hitap etmek için bence doğru bir iş yapıyor. bugün iphone pahalı olduğu için değil gerçekten kullanıcıya her yönden güzel deneyim sunduğu için satılıyor. apple iphone 4s den sonra ki tasarım ve arayüz ile ne yaparsa yapsın satar- satacaktır. düşük fiyatla bu kaliteye kavuşursa kullanıcı tabi ki düşün fiyatlı androidlere olan ilgiden fazlasını gösterecektir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H@B!B 6 yıl R0dosto
R0dosto

bu hava atma olayları falan saçma fakat android piyasasına baktığımız zaman 300TL eden telefonda var 2000TL edende. apple daha geniş kitlelere hitap etmek için bence doğru bir iş yapıyor. bugün iphone pahalı olduğu için değil gerçekten kullanıcıya her yönden güzel deneyim sunduğu için satılıyor. apple iphone 4s den sonra ki tasarım ve arayüz ile ne yaparsa yapsın satar- satacaktır. düşük fiyatla bu kaliteye kavuşursa kullanıcı tabi ki düşün fiyatlı androidlere olan ilgiden fazlasını gösterecektir.

Kumanda kuman diyip dalga geçiyoruk.Şimdi ışın kılıcına dönmüş.Bu tasarım mı harika.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl
Ucuzdan kasıt ne anlamadım yani iPhone 5 2000 TL ise Minisi felan 1999'a gider olur size ucuz iPhone :D Şaka bi yana ucuzdan kasıt yine bizim buradaki fiyatlara göre bayağı pahalı olacaktır. Önemli olan yeni üretim değil ki, 5 ile 4S arasındaki fiyatı dengele, ne bilim 4S 5'ten bayağı ucuz olsun al sana ucuz iPhone.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Düzgün bir iPhone çıkarıp meydanı zamanında Android telefonlara bırakmamalılardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1815 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve
4 etiket daha iPhone 5S iphone 4s Apple iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 detaylı ön inceleme "Bütün detaylar bu videomuzda" 6 yıl 2si1: "2 hafta aradan sonra dönen" oyun ve teknoloji programı video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim