"Uygun fiyatlı iPhone, bu yıl iPhone 5'in yerini alacak."

KGI Securities'in başarılı analistlerinden Ming Chi Kuo, bir süre önce 4 inç olacağını paylaştığı uygun fiyatlı iPhone hakkında yeni detayları paylaştı.

Şimdiye kadar ortaya attığı iddiaların doğru çıkması açısından en başarılı analistlerden olan Kuo, son zamanda ortaya çıkan uygun fiyatlı iPhone'un 4,5 inç olacağı yönündeki iddialara rağmen, telefonun tıpkı iPhone 5 gibi 4 inç olacağından emin. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone kararını Steve Jobs'ın da Apple'da olduğu 2011 yılında aldığını belirten Kuo, firmanın uygun fiyatlı iPhone'un tasarımını iPhone'un kalitesine uygun hale getirme konusuna odaklandıklarını belirtiyor.

Kuo'nun iddiasına göre uygun fiyatlı iPhone'un kasası cam elyafı ile plastiğin bir araya getirildiği kompozit malzemeden üretilecek. Apple, cam elyafı kullanarak hem plastiğin mukavemetini güçlendirecek hem de piyasadaki örneklerinde 0,7 mm ile 1 mm arasında değişen kasa kalınlığını 0,4 mm ile 0,6 mm'ye kadar düşürecek. Bu şekilde Apple, uygun fiyatlı iPhone'un istediği tasarım kriterlerine uygun olmasını sağlayacak

Özellikle son nesil iPod Touch'ın farklı renk alternatiflerinin tüketiciler tarafından çok beğenilmesiyle birlikte Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u da benzer hale getirmeyi planladığını söyleyen Kuo, uygun fiyatlı iPhone'un 4 ya da 6 renk alternatifiyle çıkacağını söylüyor.

Kuo'nun ifadelerini genel olarak toplayacak olursak; uygun fiyatlı iPhone, tasarımı elden geçirilmiş ve malzeme olarak cam elyafı + plastikten oluşan kompozit malzemenin kullanıldığı, tıpkı 5.nesil iPod Touch'da olduğu gibi ikiden daha fazla renk alternatifine sahip iPhone 5 olacak. 2013'le birlikte 3,5 inçlik modellerin satışına son verecek olan Apple'ın ürün gamı üst düzey iPhone ve daha uygun fiyatlı iPhone'dan oluşacak.

Bilindiği üzere Apple, şu anda da üst düzey iPhone 5'in dışında daha uygun fiyattan iPhone 4S ve iPhone 4'ün satışlarını yapmakta.

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, son katıldığı Goldman Sachs Konferansı'nda uygun fiyatlı iPhone hakkında gelen soruya şu cevabı vermişti.

Özellikle fiyat odaklı müşterilerin yoğun olduğu pazarlarda iPhone'un geniş kitlere ulaşılamadığı gibi bir gerçek var. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için geliştirilen ürünlere nasıl bakıyorsunuz? Harika olduğunu düşünmediğimiz hiçbir şey yapmayacağımızı söylemeliyim. Çünkü Apple, bu değil. Baktığınızda, fiyat odaklı müşteriler için çeşitli hamlelerimiz olmuyor değil. Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 4 ve iPhone 4S'in fiyatlarını ucuzlattık. Bu hamlemiz, bizim bile beklemediğimiz sonuçlar doğurdu. Örneğin geçtiğimiz çeyrek iPhone 4 talebine yetişmekte zorlandık. iPod'a bakalım. İlk iPod'u 399 dolardan satış sunduk. Şimdi ise tüketicilerin sadece 49 dolara sahip olabilecekleri bir iPod var. Bizim felsefemiz ucuz ürünlerden daha çok, kullanıcılara daha farklı deneyimler sunabilecek yeni cihazlar yapabilmek. Örneğin yıllar boyunca insanlar "Neden 500 dolar ya da 1000 dolardan daha ucuza Mac sahibi olunmuyor ki? Mac'ler çok pahalı" eleştirilerinde bulundular. Biz ne yaptık peki ? iPad'i geliştirdik. Yani biz her zaman yeni mükemmel ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.