Uyku kalitesine odaklanan akıllı yüzük modeli: OURA

Uyku insan hayatında çok büyük bir öneme sahip. Hayatımızın büyük bölümünü uyuyarak geçiyoruz ve bu sürenin sağlıklı geçmesi uyanık olduğumuz zamandaki performansınızı doğru orantılı olarak etkiliyor. Bu konuya odaklanarak Kickstarter üzerinde destek arayan OURA ise, yüzük formunda bir yapıyla karşımıza çıkıyor.

Öncelikle cam kaplamanın kullanıldığı şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken OURA, yüzük formunda olmasıyla her zaman takılabilecek bir aksesuar oluşturuyor. Bünyesinde yer alan sensörler sayesinde kişilerin nabız, vücut sıcaklığı ve hareket değerlerini kayıt altına alabilen cihaz, bu verileri hem uyku hem de günlük yaşam içerisinde topluyor ve böylece çok daha etkili bir çözüm oluşturuyor.

Elde edilen verilerini Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara aktaran OURA, özel bir algoritma çerçevesinde çalışan uygulamasıyla uyku kalitesini belirleyebiliyor ve duruma göre puanlandırabiliyor. Esas farkını uyku kalitesini düzeltmek için sunduğu detaylı öneriler ile koyan uygulama, kullanıcıların kendi vücudunu tanımasına yardımcı oluyor, zihinsel ile fiziksel performansı optimize ediyor ve genel olarak hayat kalitesinin arttırılmasına yardımcı oluyor.

Ufak gövdesinde gücünü ARM Cortex-M0 işlemciden alan yüzük, 40mAh gücündeki bataryasıyla 3 gün gibi oldukça iyi bir batarya süresi (Tam dolum 60 dakika ve beraberinde özel bir şarj istasyonu geliyor) ortaya koyuyor. Su geçirmeyen OURA, 2013 yılında bu yana geliştiriliyor olmasıyla da Kickstarter'da daha önce yaşanan "beklenden farklı" ürün sorununu yaşatmayacak gibi duruyor.

Kickstarter'da konan 100,000$ hedefi kısa bir süre içerisinde 17,319$ seviyesine taşıyan ve başarıya ulaşan akıllı yüzük OURA, yapılacak en az 229$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/oura/oura-ring-improve-sleep-perform-better?ref=category_newest