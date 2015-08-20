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Uyku kalitesine odaklanan akıllı yüzük modeli: OURA

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uyku kalitesine odaklanan akıllı yüzük modeli: OURA
 
Uyku insan hayatında çok büyük bir öneme sahip. Hayatımızın büyük bölümünü uyuyarak geçiyoruz ve bu sürenin sağlıklı geçmesi uyanık olduğumuz zamandaki performansınızı doğru orantılı olarak etkiliyor. Bu konuya odaklanarak Kickstarter üzerinde destek arayan OURA ise, yüzük formunda bir yapıyla karşımıza çıkıyor.
Öncelikle cam kaplamanın kullanıldığı şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken OURA, yüzük formunda olmasıyla her zaman takılabilecek bir aksesuar oluşturuyor. Bünyesinde yer alan sensörler sayesinde kişilerin nabız, vücut sıcaklığı ve hareket değerlerini kayıt altına alabilen cihaz, bu verileri hem uyku hem de günlük yaşam içerisinde topluyor ve böylece çok daha etkili bir çözüm oluşturuyor.
Elde edilen verilerini Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara aktaran OURA, özel bir algoritma çerçevesinde çalışan uygulamasıyla uyku kalitesini belirleyebiliyor ve duruma göre puanlandırabiliyor. Esas farkını uyku kalitesini düzeltmek için sunduğu detaylı öneriler ile koyan uygulama, kullanıcıların kendi vücudunu tanımasına yardımcı oluyor, zihinsel ile fiziksel performansı optimize ediyor ve genel olarak hayat kalitesinin arttırılmasına yardımcı oluyor.
Ufak gövdesinde gücünü ARM Cortex-M0 işlemciden alan yüzük, 40mAh gücündeki bataryasıyla 3 gün gibi oldukça iyi bir batarya süresi (Tam dolum 60 dakika ve beraberinde özel bir şarj istasyonu geliyor) ortaya koyuyor. Su geçirmeyen OURA, 2013 yılında bu yana geliştiriliyor olmasıyla da Kickstarter'da daha önce yaşanan "beklenden farklı" ürün sorununu yaşatmayacak gibi duruyor.
Kickstarter'da konan 100,000$ hedefi kısa bir süre içerisinde 17,319$ seviyesine taşıyan ve başarıya ulaşan akıllı yüzük OURA, yapılacak en az 229$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Uyku kalitesine odaklanan akıllı yüzük modeli: OURA
 

https://www.kickstarter.com/projects/oura/oura-ring-improve-sleep-perform-better?ref=category_newest Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
saasc 4 yıl en beğenilen
299$ yüzüğe vereceğime masöze 50lira verir rahatlarım
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THUGGER 4 yıl
Degisik guzel
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X-FI 4 yıl
beğendim, ilgimi çekti fazlasıyla. :)
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asaime 4 yıl
Ben bu tip urunlere cok onem veriyorum. Saglik ve teknolojinin gunluk hayatta bir araya gelmesi, olasi acil durumlarda mudahele sansini arttiricaktir. Ornegin bu tip cihazlar, saat ve ya yuzuk(her gun uzerimizde olan), videoda gosterildigi gibi kalp atis grafigini ve nabzi dogru olcebildigi taktirde telefon ile baglanti kurarak ambulansin gelmesini saglayabilir, ayni zamanda kisinin yakinlarinada haber verebilir. Onumuzdeki yillarda bu tip cihazlar daha da gelisecektir, piyasada cogaldikca fiyatlari da duser.
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OverClocK1ng 4 yıl
saasc
299$ yüzüğe vereceğime masöze 50lira verir rahatlarım

Tam Türk yorumu. Biz böyleyiz arkadaş. Motomot, düz mantık...
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saasc 4 yıl OverClocK1ng
Biraz daha para verip akilli saat alirim oyle takip ederim 600tlden fazla bir yuzuge herkes vermez ama akilli saate verebilir he ben ikisinede veremem suanda orasi ayri
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St Batuhan 4 yıl
Öncelikle haberdeki 17 bin dolar kısmı sanırım hatalı, virgülde kayma falan var anlaşılan zira şu an zaten 180 bini geçmiş durumda ve hedef 100 iken 17 bin başarılı oldu denmeyecektir sanırım.
Ayrıca arkadaşlar haklı olabilirsiniz ama ön sipariş dahiliyetindeki 229 dolar fiyatına göre değerlendirmek daha doğru olur şu an için. Normal satış fiyatı 300 dolar olacak. Haberde de sayfada da o şekilde geçmekte.
Son olarak gayet başarılı gibi düşündürtse de 3 gün bataryadan daha fazlasını sunması kesinlikle iyi olurdu. En zahmetli olaylardan birini alır böyle küçük bir şeyde ama hızlı şarj edilebileceği de bir gerçek diyebiliriz sanırım. Neyse 230 dolar yerine biraz daha uygun olmasını ben de beklerdim ama zaman içinde böyle şeylerin gelişim göstermesi, uyku gibi cidden insan için önemli olan bir kısma katkı sağlaması ile güzel bir gelecek bizi bekliyor :)
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kadirirdem 4 yıl
300 dolar pahalı gibi geldi sadece uykuya odaklanan bir yüzük için ayrıca @saasc kardeşime katılıyorum.
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smart1978 4 yıl
İlginç güzel .
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saasc 4 yıl en beğenilen
299$ yüzüğe vereceğime masöze 50lira verir rahatlarım
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aycibin 4 yıl
bir kademe daha ufalınca akıllı cihazı neremizde taşıyacağız :)
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