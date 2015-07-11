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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uykulu sürücü tehlikesine karşı Hoffman and Krippner'dan akıllı direksiyon!

3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uykulu sürücü tehlikesine karşı Hoffman and Krippner'dan akıllı direksiyon!
 
Her türlü uyarı ve bilgilendirmeye rağmen tüm dünyada binlerce insan direksiyon başında uykuya dalan sürücüler nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunu önlemek adına hazırlanan güvenlik sistemleri arasına, Almanya merkezli mühendislik firması Hoffman and Krippner'dan akıllı direksiyon çözümü de ekleniyor.
Hoffman and Krippner'ın sistemi direksiyonlar içerisine sensörler yerleştirilmesine dayanıyor. Basınca duyarlı olan bu sensör kaplaması, rezistif dokunmatik ekranlar gibi çalışma gösteriyor ve sürücülerin direksiyona uyguladığı basınç seviyesini sürekli olarak takip ediyor. Bu verileri dahili mikroişlemci birimiyle analiz eden sistem, sürücünün direksiyona uyguladığı kuvvetin düşmesi ya da azalması halinde (Direksiyon başında uyunduğunda olduğu gibi) alarm veriyor ve böylece hem sürücüyü hem de araçta yer alan diğer kişileri uyandırabiliyor, dinlenmeleri konusunda önemli bildirimler yapabiliyor.
Hem araç içerisindekileri hem de diğer sürücüleri koruyan sistemin, yakın zaman içerisinde ilk olarak lüks, daha sonra ise alt seviye otomobil modelleri içerisinde kendisine yer bulabileceği belirtiliyor.

http://www.abnewswire.com/pressreleases/hoffmann-krippner-announces-the-smart-steering-wheel-wake-up-sleepy-drivers_31234.html Yorum Yaz
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112112acil 3 yıl
Bizimkiler kolibandı sarar ötmesin diye.
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Guest-D77D2DE34 3 yıl
besmele çekse eter
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Fenomenon 3 yıl
Basit ama çok mantıklı bir sistem.
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DeepNote 3 yıl
Abd'de park kamerası mecbur tutuluyor bir süreden beri hatta park kamerası olmayan aracı sokamıyordunuz ülkeye, bir yerde okudum. Bunu da tüm devletler, en alt segmentten itibaren mecburi donanım kabul etmeliler eğer gerçekten başarılı bir sistemse. (özellikle kamyon,otobüs, ağır taşıtlarda mecburi olmalı)

DeepNote: 2018 yılından itibaren mecburiymiş. Şu da linkhttp://www.log.com.tr/abddeki-yeni-duzenleme-tum-otomobillerde-geri-gorus-kamerasini-zorunlu-kiliyor/
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nightbringer 3 yıl
Bence bir kamera gözleri ve yüzü takip edecek. Uyku öncesi yapılan hareketleri saptayacak ve uyarı verdirecek. Bence bu en güzeli.
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BatuKır 3 yıl
ya direksiyonu simit yerine kolundan tutup kullanırsak
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HackerMertist 3 yıl
TÜRKİYEYE LAZIM BUNDAN ÖZELLİKLE DE RADARA GİREN ARABANIN SÜRÜCÜSÜNE (EĞER İZLEMEDİYSENİZ YOUTUBA RADARA GİREN ARABA YAZIN) :D
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