Uykulu sürücü tehlikesine karşı Hoffman and Krippner'dan akıllı direksiyon!

Her türlü uyarı ve bilgilendirmeye rağmen tüm dünyada binlerce insan direksiyon başında uykuya dalan sürücüler nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunu önlemek adına hazırlanan güvenlik sistemleri arasına, Almanya merkezli mühendislik firması Hoffman and Krippner'dan akıllı direksiyon çözümü de ekleniyor.

Hoffman and Krippner'ın sistemi direksiyonlar içerisine sensörler yerleştirilmesine dayanıyor. Basınca duyarlı olan bu sensör kaplaması, rezistif dokunmatik ekranlar gibi çalışma gösteriyor ve sürücülerin direksiyona uyguladığı basınç seviyesini sürekli olarak takip ediyor. Bu verileri dahili mikroişlemci birimiyle analiz eden sistem, sürücünün direksiyona uyguladığı kuvvetin düşmesi ya da azalması halinde (Direksiyon başında uyunduğunda olduğu gibi) alarm veriyor ve böylece hem sürücüyü hem de araçta yer alan diğer kişileri uyandırabiliyor, dinlenmeleri konusunda önemli bildirimler yapabiliyor.

Hem araç içerisindekileri hem de diğer sürücüleri koruyan sistemin, yakın zaman içerisinde ilk olarak lüks, daha sonra ise alt seviye otomobil modelleri içerisinde kendisine yer bulabileceği belirtiliyor.

http://www.abnewswire.com/pressreleases/hoffmann-krippner-announces-the-smart-steering-wheel-wake-up-sleepy-drivers_31234.html