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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzaktan kontrol uygulaması Screens, 64-bit cihazlara destek vermeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uzaktan kontrol uygulaması Screens, 64-bit cihazlara destek vermeye başladı
Edovia isimli geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için hazırlanan Screens, yayınlanan 3.1 güncellemesiyle 64-bit desteğine kavuştu.
Evde ya da ofiste açık konumda bırakılan Mac, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlara bağlanılması, iOS cihazların dokunmatik ekranları üzerinden bu bilgisayarların kontrol edilmesi ve güvenli şekilde gezilmesi gibi faydalı birçok özellik sunan Screens, 3.1 güncellemesiyle ise öncelikle 64-bit işlemciye sahip cihazlara destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca AirPlay ve tam klavye desteği, kayıtlı ekranlar arasında arama ve özel ekran görüntüsü kullanma özelliği, geliştirilmiş bellek kullanımı, ekran köşe hareketleri ve aktarma imkanları gibi detaylarla yenilenen uygulama, bağlantı sürecinde meydana gelen birçok sorundan da kurtuluyor.
35,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uzaktan kontrol uygulaması Screens, buradan elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/us/app/screens-control-your-computer/id655890150 Yorum Yaz
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furkann20 6 yıl
Server haricinde pek fazla yaygın olmayan 64-bit işletim sistemleri önümüzdeki en az 5 yıl için mobil dünyada çok gereksiz görünüyor...
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muhamnet 6 yıl furkann20
furkann20

Server haricinde pek fazla yaygın olmayan 64-bit işletim sistemleri önümüzdeki en az 5 yıl için mobil dünyada çok gereksiz görünüyor...

Yüksek performans gerektiren 3b tasarım programı kullanicilari çoktan 64 bite geçti. Mekanik tasarım programları artık 32 bit uretilmiyor bile. Ufkun ve bilgin seni şaşırtmasin. Hatta tüm 64 bit yazılım üreticileri mobil platformlardaki ürünleri ni bitirip piyasaya sürme aşamasına geleli çok oldu.
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