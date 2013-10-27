Uzaktan kontrol uygulaması Screens, 64-bit cihazlara destek vermeye başladı

Edovia isimli geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için hazırlanan Screens, yayınlanan 3.1 güncellemesiyle 64-bit desteğine kavuştu.

Evde ya da ofiste açık konumda bırakılan Mac, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlara bağlanılması, iOS cihazların dokunmatik ekranları üzerinden bu bilgisayarların kontrol edilmesi ve güvenli şekilde gezilmesi gibi faydalı birçok özellik sunan Screens, 3.1 güncellemesiyle ise öncelikle 64-bit işlemciye sahip cihazlara destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca AirPlay ve tam klavye desteği, kayıtlı ekranlar arasında arama ve özel ekran görüntüsü kullanma özelliği, geliştirilmiş bellek kullanımı, ekran köşe hareketleri ve aktarma imkanları gibi detaylarla yenilenen uygulama, bağlantı sürecinde meydana gelen birçok sorundan da kurtuluyor.

35,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uzaktan kontrol uygulaması Screens, buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/us/app/screens-control-your-computer/id655890150