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Uzanlar’ın Vertu markasına ait eşyalar haraç mezat satılıyor

Bir süre önce Hakan Uzan’ın satın aldığı lüks telefon markası Vertu, üretim tesislerini kapattı ve varlıklarını açık arttırma ile satıyor. Aralarında konsept telefonlar da var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde girdiği mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren lüks telefon üretim markası Vertu, kısa bir süre önce Paris’te yaşayan Hakan Uzan tarafından satın alınmıştı. İngiltere’deki üretim tesislerini kapatan ve 200 kişiyi işten çıkaran Vertu, şimdi de varlıklarını haraç mezat satıyor.

Geriye bir şey kalmadı

Nakit ihtiyacı nedeniyle likidite sürecine giren ve yetkili kuruluşlar ile işbirliği yapan Vertu’nun müzesinde sergilediği önceki telefon örneklerinin tamamı dahil tüm varlıkları açık arttırma ile satışa çıktı. G.J. Wisdom & Co. açık arttırma evi tarafından yürütülen satışlarda yine fiyatlar üst seviyede.

Bazı fiyatlar normalden düşük. Örneğin tuşlu Vertu Signature modelinin fiyatı 19.000$ civarındaydı. Açık arttırmada ise 14.500$ civarından alındı. Ayrıca 1300$ civarında teklif alan daha giriş seviyesi telefonları da mevcut.

Bununla birlikte 105 adet hiç satışa çıkmamış konsept telefonlar uçuk fiyatlara gitti. Son satılan bir konsept telefon 172.000$ civarındaydı. Yani amiyane tabirle Vertu’nun ölüsü bile çok para etti diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Huawei tarihinde ilk kez Apple’ı geride bırakmaya çok yakın"

Uzanlar’ın satın alışından sona hızlı bir şekilde kapanmaya doğru gitmesi aslında biraz kafalarda soru işareti uyandırıyor. Uzanlar batacak bir markayı neden aldı diyebilirsiniz. Aslında bir süredir Uzanlar’ın firmayı yeniden ayağa kaldırmak istediği konuşuluyordu. Muhtemelen Vertu zengin konseptinden ana akım müşteri konseptine doğru geçiş yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda firma Çinli üreticilerle bir ortaklık sürecine başladı. Aynı BlackBerry’de olduğu gibi tasarımı kendisine ait üretimi ise Çinli firmalar tarafından yapılan Vertu akıllı telefonlar görebiliriz. Zaten Uzanlar, Telsim zamanlarından telefon işinde oldukça tecrübe kazanmıştı. Bu bakımdan yeni bir oyuncu daha pazarda kendisine yer bulabilir. 

 

https://www.phonearena.com/news/Vertu-auctioned-most-of-its-luxury-phones-but-they-remained-expensive_id96970 Yorum Yaz
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SeagateWD 2 yıl en beğenilen
La bunlar Motorola'yı da batırmamış mıydı
3 Yanıt Yanıtla +16
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killnOd 2 yıl SeagateWD
Batirmadiklari yer yok Turkiye , Motorola , abd vertu ama kendileri trilyoner...Herkes batiyor ama cem efendi ve aydin efendi gibileri birturlu batmiyorlar...
2 Yanıt Yanıtla +15
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Kerim5100 2 yıl
Sıcak fırsatta olması gerekmiyor muydu bunun ya :D
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1 Avatar
KaleyDeskop 2 yıl
ozark izleyin niye satın aldıklarını anlarsınız.
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faniseyler 2 yıl
Elleri neye UZANsa kurutuyor adamlar.
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TIGERSHARK 2 yıl
Uzanlar yaş tahtaya basmaz onlar kesin bir film çervirdiler paravan olarak da vertu firmasını aldılar yıllarca holding yönetmiş adamlar böyle ters köşeye gelmez
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werty28 2 yıl
Uzanlar o kadar aptal değil, batmak üzere olduğunu bilmiyorlarmıydı, o kadar milyon doları verirken hiç mi araştırmadılar, vardır bi bildikleri ne de olsa uzmanlar üçkağıtçılıkta.
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aycibin 2 yıl
bizim ülkede çalıyor diye Uzan'a dil uzatanlar niye sadece Uzan'a dil uzatıyor.madem hırsızlığa tahammülün yok,diğerlerini de "olsun ama iş yapıyorlar" diye görmezden gelme
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elektrontan 2 yıl
Vertu'nun var olması saçmalıktı zaten.
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saygi 2 yıl
"Nakit ihtiyacı nedeniyle likidite sürecine giren" bu ne demek. Cümlede isim tamlaması eksik girilen likidite değil likidite krizi olur, daha da iyi nakit ihtiyacını karşılayamayıp ödeme güçlüğü çeken Vertu desek daha doğru olmaz mı?
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ardicli2000 2 yıl saygi
saygi
"Nakit ihtiyacı nedeniyle likidite sürecine giren" bu ne demek. Cümlede isim tamlaması eksik girilen likidite değil likidite krizi olur, daha da iyi nakit ihtiyacını karşılayamayıp ödeme güçlüğü çeken Vertu desek daha doğru olmaz mı?

Elindeki malları nakite çeviriyor demek istiyor.
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kadirirdem 2 yıl
Elini attıkları kuruyor.
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Morty Smith 2 yıl
Cem Uzan'a hapis şoku.
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V4LKyR 2 yıl
Hala ölmedi yani VERTU firması? Bitmedi yani ölmedi?
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