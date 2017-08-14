Uzanlar’ın Vertu markasına ait eşyalar haraç mezat satılıyor

Son dönemde girdiği mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren lüks telefon üretim markası Vertu, kısa bir süre önce Paris’te yaşayan Hakan Uzan tarafından satın alınmıştı. İngiltere’deki üretim tesislerini kapatan ve 200 kişiyi işten çıkaran Vertu, şimdi de varlıklarını haraç mezat satıyor.

Geriye bir şey kalmadı

Nakit ihtiyacı nedeniyle likidite sürecine giren ve yetkili kuruluşlar ile işbirliği yapan Vertu’nun müzesinde sergilediği önceki telefon örneklerinin tamamı dahil tüm varlıkları açık arttırma ile satışa çıktı. G.J. Wisdom & Co. açık arttırma evi tarafından yürütülen satışlarda yine fiyatlar üst seviyede.

Bazı fiyatlar normalden düşük. Örneğin tuşlu Vertu Signature modelinin fiyatı 19.000$ civarındaydı. Açık arttırmada ise 14.500$ civarından alındı. Ayrıca 1300$ civarında teklif alan daha giriş seviyesi telefonları da mevcut.

Bununla birlikte 105 adet hiç satışa çıkmamış konsept telefonlar uçuk fiyatlara gitti. Son satılan bir konsept telefon 172.000$ civarındaydı. Yani amiyane tabirle Vertu’nun ölüsü bile çok para etti diyebiliriz.

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Uzanlar’ın satın alışından sona hızlı bir şekilde kapanmaya doğru gitmesi aslında biraz kafalarda soru işareti uyandırıyor. Uzanlar batacak bir markayı neden aldı diyebilirsiniz. Aslında bir süredir Uzanlar’ın firmayı yeniden ayağa kaldırmak istediği konuşuluyordu. Muhtemelen Vertu zengin konseptinden ana akım müşteri konseptine doğru geçiş yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda firma Çinli üreticilerle bir ortaklık sürecine başladı. Aynı BlackBerry’de olduğu gibi tasarımı kendisine ait üretimi ise Çinli firmalar tarafından yapılan Vertu akıllı telefonlar görebiliriz. Zaten Uzanlar, Telsim zamanlarından telefon işinde oldukça tecrübe kazanmıştı. Bu bakımdan yeni bir oyuncu daha pazarda kendisine yer bulabilir.