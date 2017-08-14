Huawei tarihinde ilk kez Apple’ı geride bırakmaya çok yakın

Akıllı telefon pazarında son yılların en dikkat çekici firması şüphesiz Huawei. Adeta dişiyle tırnağıyla çabalayarak yükselen ve akıllı telefon pazarında ilk beşe yerleşen firma şimdi gözünü Apple’ın konumuna dikti.

Sürekli yenilik geliştiren ve bir önceki modelin üzerine katarak ilerleyen Huawei, bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Kirin adındaki iddialı yonga setleri, Leica ile laboratuvar kurma derecesine varan ortaklık, sektörün en iyisi sayılabilecek hızlı şarj teknolojisi firmanın getirdiği yenilikler arasında.

Her bölgede artış sağladı

Huawei, her ne kadar firma ismi biraz dezavantaj oluştursa da tüketici ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Hem kendi ülkesinde hem de deniz aşırı pazarlarda yıl bazında önemli yükselişler kaydetti. Yılın ikinci çeyreğinde 38.5 milyon telefon satan firma sadece Çin’de yüzde 22 artış göstererek 23.5 milyon satış yaptı. Asya pazarında yüzde 45 artış gösteren firma, Avrupa’da da yüzde 8 büyümeyi başardı.

Yılın üçüncü çeyreğinde de firmanın beklentileri büyük. P10 serisinin başarılı satışları, Honor serisinin yükselişi gibi etkenler beklentileri de arttırıyor. Bu dönemde firma 41 milyon civarında akıllı telefon satmayı hedefliyor.

Apple tarafına bakarsak yılın ikinci çeyreğinde 41 milyon iPhone satışı gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise yeni iPhone serisi tanıtılacak. iPhone 8 biraz gecikse de iPhone 7S serisinin üçüncü çeyreğin son bir kaç günü satışta kalması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"LG V30 için de Plus versiyonu gündemde"

Ne var ki geçen yıl üçüncü çeyrekte büyük ilgi gören iPhone 7 satışlarına rağmen firma yüzde 5 düşüş yaşayarak 44 milyon iPhone satmıştı. Çin’de firma gerilemeye devam ediyor. Bu yıl da aynı şeyler olursa Apple 41 milyona kadar gerileyebilir. Bu da Huawei için bir fırsat olacak.

Huawei ayrıca tüketiciye çok daha yakın olma planları yapıyor. Yıl sonuna kadar 1000 farklı yerde satış mağazası veya satış noktası faaliyete geçecek. Böylece toplamda 42 000 satış noktası olacak. Bunun önümüzdeki 2-3 yıl satışlara önemli bir katkı yapması bekleniyor. Yani Apple artık çok zorlanacağı bir döneme giriyor.