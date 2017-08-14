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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei tarihinde ilk kez Apple’ı geride bırakmaya çok yakın

Yenilik geliştirerek ve önemli ortaklıklar yaparak akıllı telefon pazarında önemli mesafeler kat eden Huawei, yakında Apple’ı geçebilir. Üçüncü çeyrek için firma çok umutlu.
1 yıl
3,5b
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında son yılların en dikkat çekici firması şüphesiz Huawei. Adeta dişiyle tırnağıyla çabalayarak yükselen ve akıllı telefon pazarında ilk beşe yerleşen firma şimdi gözünü Apple’ın konumuna dikti.

Sürekli yenilik geliştiren ve bir önceki modelin üzerine katarak ilerleyen Huawei, bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Kirin adındaki iddialı yonga setleri, Leica ile laboratuvar kurma derecesine varan ortaklık, sektörün en iyisi sayılabilecek hızlı şarj teknolojisi firmanın getirdiği yenilikler arasında.

Her bölgede artış sağladı

Huawei, her ne kadar firma ismi biraz dezavantaj oluştursa da tüketici ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Hem kendi ülkesinde hem de deniz aşırı pazarlarda yıl bazında önemli yükselişler kaydetti. Yılın ikinci çeyreğinde 38.5 milyon telefon satan firma sadece Çin’de yüzde 22 artış göstererek 23.5 milyon satış yaptı. Asya pazarında yüzde 45 artış gösteren firma, Avrupa’da da yüzde 8 büyümeyi başardı.

Yılın üçüncü çeyreğinde de firmanın beklentileri büyük. P10 serisinin başarılı satışları, Honor serisinin yükselişi gibi etkenler beklentileri de arttırıyor. Bu dönemde firma 41 milyon civarında akıllı telefon satmayı hedefliyor.

Apple tarafına bakarsak yılın ikinci çeyreğinde 41 milyon iPhone satışı gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise yeni iPhone serisi tanıtılacak. iPhone 8 biraz gecikse de iPhone 7S serisinin üçüncü çeyreğin son bir kaç günü satışta kalması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "LG V30 için de Plus versiyonu gündemde"

Ne var ki geçen yıl üçüncü çeyrekte büyük ilgi gören iPhone 7 satışlarına rağmen firma yüzde 5 düşüş yaşayarak 44 milyon iPhone satmıştı. Çin’de firma gerilemeye devam ediyor. Bu yıl da aynı şeyler olursa Apple 41 milyona kadar gerileyebilir. Bu da Huawei için bir fırsat olacak.

Huawei ayrıca tüketiciye çok daha yakın olma planları yapıyor. Yıl sonuna kadar 1000 farklı yerde satış mağazası veya satış noktası faaliyete geçecek. Böylece toplamda 42 000 satış noktası olacak. Bunun önümüzdeki 2-3 yıl satışlara önemli bir katkı yapması bekleniyor. Yani Apple artık çok zorlanacağı bir döneme giriyor. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/08/12/huawei-apple-q3-2017-2nd-largest-smartphone-maker/ Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen
Çin mali kalitesizdir algisini yikti huawei-xiaomi gibi markalar.bravo
3 Yanıt Yanıtla +16
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buraoca2 1 yıl TIME
TIME
Çin mali kalitesizdir algisini yikti huawei-xiaomi gibi markalar.bravo

Hocam özellikle Huawei nin artisi resmi satışının yapılması. Xiaomi, Oppo (Oneplus) gibi Çinli markalarda resmi olarak satılsa, Çinli marka satışları patlama yapar.
TIMEÇin mali kalitesizdir algisini yikti huawei-xiaomi gibi markalar.bravoHocam özellikle Huawei nin artisi resmi satışının y...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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mgokhanozen 1 yıl
Acaba Huawei, Xiaomi gibi büyük markalar yeni bi işletim sistemi üzerinde çalışsalar nasıl olur? Bu kadar büyüdükten sonra bu konulara da eğilmeliler.
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DH Misafiri 1 yıl
Huawei gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Yeni telefonları Huawei P10 ile bayağı ilerleme kaydettiler bence P11 ile dört dörtlük cihaz çıkaracaklardır. 2 yıl önce sadece orta seviye segmentinde telefon yapıyorlardı şimdi ise amiral gemisi... Şahsen Huawei'nin bunları kısa zamanda başarması normal ( ben başaracaklarına inanıyordum çünkü her sene hatalarından ders çıkarıp üzerine birşey ekliyorlar.) demek ki pazarın böyle şeylere ihtiyacı varmış.
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jackhammer 1 yıl
Kamera konusunda Huawei gerçekten mükemmel bir iş çıkarıyor
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SixSixSix 1 yıl
Berkecan'lar ve Pelinsu'lar olmasa, Apple ilk 5'e giremez zaten.
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MDV 1 yıl
Huawei ve Xiaomi 2-3 yila bir ve ikinci yerleri bolusdurecek kendi aralarinda
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kadirirdem 1 yıl
Bir Çinli'nin bir devi geçeceğini 1-2 yıl önce düşünmezdim açıkçası helal olsun.
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HuNTeR_1907 1 yıl
Huawei, kaliteli telefonlar üreten bir firma, böyle giderlerse pazar payı zamanla daha da yükselebilir.
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DH Misafiri 1 yıl
Apple'dan bahsediyoruz arkadaşlar pek zorlanacağını zannetmem ;)
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TIME 1 yıl en beğenilen
Çin mali kalitesizdir algisini yikti huawei-xiaomi gibi markalar.bravo
2 Yanıt Yanıtla +16
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buraoca2 1 yıl TIME
TIME
Çin mali kalitesizdir algisini yikti huawei-xiaomi gibi markalar.bravo

Hocam özellikle Huawei nin artisi resmi satışının yapılması. Xiaomi, Oppo (Oneplus) gibi Çinli markalarda resmi olarak satılsa, Çinli marka satışları patlama yapar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Exterminio 1 yıl TIME
TIME

Çin mali kalitesizdir algisini yikti huawei-xiaomi gibi markalar.bravo

Aslına bakarsanız o algıyı yıktılar evet ama, daha öğrenecek çok şeyleri var. P11'i gidip bir deneyin. Firmanın bazı konularda çok eksik olduğunu anlayacaksınız. Cihaz epeyce kalitesiz hissettiriyor, özellikle de kapasitif home tuşuna bastığınızda
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derepaca 1 yıl
Gezegen bulmadıktan sonra telefonu Vestel'de yapıyor.
Hırsından Çatlasın düşmanlar... artık bizim de Ge-ze-gen-imiz varrrr.. :)
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El-Kira 1 yıl derepaca
?
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naxay07 1 yıl derepaca
derepaca
Gezegen bulmadıktan sonra telefonu Vestel'de yapıyor.
Hırsından Çatlasın düşmanlar... artık bizim de Ge-ze-gen-imiz varrrr.. :)

Umarım bu bir trolldur çünkü vestelin yaptığı tek şey parçaları ordan burdan getirtip Türkiye de birleştirmek. Ama Huawei ise işlemci dahil nerdeyse herşeyi kendi yapıyor. Yani adamlar telefonun kalbini kendi üretiyor. önemli olan onu üretmek yani.
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