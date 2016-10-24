Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi

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Savunma Sanayii ve Havacılık sektörüne yönelik ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu alandaki çalışmalara ilerleyen süreçte ev sahipliği yapacak bir organize sanayii bölgesi kurulması için yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) kurulumunda çalışmalarda büyük aşama kaydedildi.

Tapu ve kadastro tarafındaki yasal prosedürü 2015 yılında tamamlayan HAB Müdürlüğü, 2017 yılı Nisan ayından itibaren elektrik, su, doğalgaz, arıtma sistemi gibi alt yapı çalışmalarını tamamlayacak. Sonrasında da burada yer alarak fabrika kurmak isteyen işletmeciler, çalışmalara hemen başlayabilecek.

Hızlı Prototip Üretim Merkezleri Olacak

Uzay ve Havacılık alanında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek bir sinerji yaratmak, yüksek katma değerli ürünler üretip ülke ekonomisine katkı sağlayacak ihracat kalemleri yaratmak adına açılması hedeflenen Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 100 hektarlık teknoloji geliştirme merkezine ev sahipliği yapacak.

TUSAŞ/TAI yerleşkesinin yanında kurulacak olan HAB, toplamda 730 hektar büyüklüğünde bir arazi üzerinde yer alacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı eliyle yürütülen projenin 15 binden fazla kişilik istihdam yaratacak. Yerleşke içerisinde hızlı prototip üretim merkezleri, inovasyon ve inkübasyon merkezi gibi olanaklar yer alacak. Yerleşke için belirlenmiş ön avans miktarı metrekare başında 22,5TL.

Hangi Sektörlere Ev Sahipliği Yapacak?

HAB aşağıdaki sektörlerde hizmet verecek firmalara ev sahipliği yapabilecek:

İHA Sistemleri

Robot Teknolojisi ve Proses Otomasyon Sistemleri

Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sistemleri

Hava Taşıtları ve Uzay Araçları Tasarımı ve Üretimi

Aviyonik ve Sistem Entegrasyonu

Ölçme, Test ve Kontrol Ekipman ve Sistemleri

Uydu Teknolojileri

Mikro ve Nano Teknolojiler

Türbin Teknolojileri

Kaynak Teknolojileri

Hızlı Prototip Üretimi Teknolojileri

Motor ve Motor Parçaları Üretimi

Havacılık Endüstrisinde kullanılan Kimyasalların Üretimi

Hava Trafik Kontrolü Radar Sistemleri ve Ekipmanları Üretimi

Hidrolik ve Pnömatik Üretimi

Havaalanı ekipmanları ve Yer Hizmetlerine Yönelik Taşıt Araçları Üretimi

Elektrik, Elektronik ve Optik Ekipman Üretimi

Takım Tasarım ve Üretimi

Mühendislik ve Danışma Hizmetleri

Test ve Sertifikasyon

Yazılım ve Kritik Yazılım Geliştirme

Metroloji Kalibrasyon ve Onaylama Hizmetleri

Kablo Donanım, Kablaj

Özel Malzemeler ve Bileşimlerin Uygulamaları

Kabin içi ve Kargo Bölümü Donanımı

Bakım Onarım ve Revizyon (MRO)

http://www.hab.org.tr/