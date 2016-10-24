Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi

Tapu ve kadastro tarafındaki yasal prosedürü 2015 yılında tamamlayan HAB Müdürlüğü, 2017 yılı Nisan ayından itibaren elektrik, su, doğalgaz, arıtma sistemi gibi alt yapı çalışmalarını tamamlayacak. Sonrasında da burada yer alarak fabrika kurmak isteyen işletmeciler, çalışmalara hemen başlayabilecek.
Hızlı Prototip Üretim Merkezleri Olacak
Uzay ve Havacılık alanında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek bir sinerji yaratmak, yüksek katma değerli ürünler üretip ülke ekonomisine katkı sağlayacak ihracat kalemleri yaratmak adına açılması hedeflenen Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 100 hektarlık teknoloji geliştirme merkezine ev sahipliği yapacak.
TUSAŞ/TAI yerleşkesinin yanında kurulacak olan HAB, toplamda 730 hektar büyüklüğünde bir arazi üzerinde yer alacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı eliyle yürütülen projenin 15 binden fazla kişilik istihdam yaratacak. Yerleşke içerisinde hızlı prototip üretim merkezleri, inovasyon ve inkübasyon merkezi gibi olanaklar yer alacak. Yerleşke için belirlenmiş ön avans miktarı metrekare başında 22,5TL.
Hangi Sektörlere Ev Sahipliği Yapacak?
- İHA Sistemleri
- Robot Teknolojisi ve Proses Otomasyon Sistemleri
- Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sistemleri
- Hava Taşıtları ve Uzay Araçları Tasarımı ve Üretimi
- Aviyonik ve Sistem Entegrasyonu
- Ölçme, Test ve Kontrol Ekipman ve Sistemleri
- Uydu Teknolojileri
- Mikro ve Nano Teknolojiler
- Türbin Teknolojileri
- Kaynak Teknolojileri
- Hızlı Prototip Üretimi Teknolojileri
- Motor ve Motor Parçaları Üretimi
- Havacılık Endüstrisinde kullanılan Kimyasalların Üretimi
- Hava Trafik Kontrolü Radar Sistemleri ve Ekipmanları Üretimi
- Hidrolik ve Pnömatik Üretimi
- Havaalanı ekipmanları ve Yer Hizmetlerine Yönelik Taşıt Araçları Üretimi
- Elektrik, Elektronik ve Optik Ekipman Üretimi
- Takım Tasarım ve Üretimi
- Mühendislik ve Danışma Hizmetleri
- Test ve Sertifikasyon
- Yazılım ve Kritik Yazılım Geliştirme
- Metroloji Kalibrasyon ve Onaylama Hizmetleri
- Kablo Donanım, Kablaj
- Özel Malzemeler ve Bileşimlerin Uygulamaları
- Kabin içi ve Kargo Bölümü Donanımı
- Bakım Onarım ve Revizyon (MRO)
http://www.hab.org.tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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