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Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi

Türkiye, uzay ve havacılık yatırımlarına yönelik bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başlıyor. Ankara’da kurulacak olan bölgede proje tamamlandı.
2 yıl
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Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi
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Savunma Sanayii ve Havacılık sektörüne yönelik ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu alandaki çalışmalara ilerleyen süreçte ev sahipliği yapacak bir organize sanayii bölgesi kurulması için yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) kurulumunda çalışmalarda büyük aşama kaydedildi.

Tapu ve kadastro tarafındaki yasal prosedürü 2015 yılında tamamlayan HAB Müdürlüğü, 2017 yılı Nisan ayından itibaren elektrik, su, doğalgaz, arıtma sistemi gibi alt yapı çalışmalarını tamamlayacak. Sonrasında da burada yer alarak fabrika kurmak isteyen işletmeciler, çalışmalara hemen başlayabilecek.

Hızlı Prototip Üretim Merkezleri Olacak 

Uzay ve Havacılık alanında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek bir sinerji yaratmak, yüksek katma değerli ürünler üretip ülke ekonomisine katkı sağlayacak ihracat kalemleri yaratmak adına açılması hedeflenen Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 100 hektarlık teknoloji geliştirme merkezine ev sahipliği yapacak.

TUSAŞ/TAI yerleşkesinin yanında kurulacak olan HAB, toplamda 730 hektar büyüklüğünde bir arazi üzerinde yer alacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı eliyle yürütülen projenin 15 binden fazla kişilik istihdam yaratacak. Yerleşke içerisinde hızlı prototip üretim merkezleri, inovasyon ve inkübasyon merkezi gibi olanaklar yer alacak. Yerleşke için belirlenmiş ön avans miktarı metrekare başında 22,5TL.

Hangi Sektörlere Ev Sahipliği Yapacak?

HAB aşağıdaki sektörlerde hizmet verecek firmalara ev sahipliği yapabilecek: 
  • İHA Sistemleri
  • Robot Teknolojisi ve Proses Otomasyon Sistemleri
  • Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sistemleri
  • Hava Taşıtları ve Uzay Araçları Tasarımı ve Üretimi
  • Aviyonik ve Sistem Entegrasyonu
  • Ölçme, Test ve Kontrol Ekipman ve Sistemleri
  • Uydu Teknolojileri
  • Mikro ve Nano Teknolojiler
  • Türbin Teknolojileri
  • Kaynak Teknolojileri
  • Hızlı Prototip Üretimi Teknolojileri
  • Motor ve Motor Parçaları Üretimi
  • Havacılık Endüstrisinde kullanılan Kimyasalların Üretimi
  • Hava Trafik Kontrolü Radar Sistemleri ve Ekipmanları Üretimi
  • Hidrolik ve Pnömatik Üretimi
  • Havaalanı ekipmanları ve Yer Hizmetlerine Yönelik Taşıt Araçları Üretimi
  • Elektrik, Elektronik ve Optik Ekipman Üretimi
  • Takım Tasarım ve Üretimi
  • Mühendislik ve Danışma Hizmetleri
  • Test ve Sertifikasyon
  • Yazılım ve Kritik Yazılım Geliştirme
  • Metroloji Kalibrasyon ve Onaylama Hizmetleri
  • Kablo Donanım, Kablaj
  • Özel Malzemeler ve Bileşimlerin Uygulamaları
  • Kabin içi ve Kargo Bölümü Donanımı
  • Bakım Onarım ve Revizyon (MRO)

http://www.hab.org.tr/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniper23 2 yıl en beğenilen
Ülkemizin için güzel bir yatırım. Umarım devamı gelir
(Malum kitle konuya bekleniyor, baltama girişimlerini başlatın)
1 Yanıt Yanıtla +27
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ozbey08 2 yıl
ben Türkiye nin de artık ABD nin 51.bölgesi gibi girirmesi yasak uçuşa yasak gizli bir bölgesi olması gerek. orada gizli deneyler yapılmalı.
2 Yanıt Yanıtla +12
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Halilowich 2 yıl
Böyle yatırımların Konya'ya yapılması bence daha mantıklı. Hem başkente yakın, hem verimsiz arazi çok fazla, hem de Ankara stratejik nokta olduğu için bütün önemli tesislerin tek bir noktada toplanması yanlış.
Örneğin ABD askeri araştırma bölgelerini genellikle çöl veya etrafı düz verimsiz geniş alanlara tesis kuruyor.
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kadirirdem 2 yıl
bu güzel bir gelişme Ankara'da olması da bence daha güzel olmuş.
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travers 2 yıl
Halen gelmişler hayvanat bahçesi diyorlar. İnsanda biraz arlanma utanma olur. Tubitakın değerli projeleri başka ülkelere satıldığından sanırım haberiniz yok. Yerli piyade tüfeğini satmaya teşebbüs eden alçağı yakaladıklarında eminim ki hayvanat bahçesi diye tutturan bir çok zavallının içi acımıştır.
Bir de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama 15 temmuzun ardından yapılan temizliklerden sonra savunma alanında ardarda atılımlar gelmeye başladı.
2 Yanıt Yanıtla +1
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FakeGörünümlüAdmin 2 yıl travers
travers
Halen gelmişler hayvanat bahçesi diyorlar. İnsanda biraz arlanma utanma olur. Tubitakın değerli projeleri başka ülkelere satıldığından sanırım haberiniz yok. Yerli piyade tüfeğini satmaya teşebbüs eden alçağı yakaladıklarında eminim ki hayvanat bahçesi diye tutturan bir çok zavallının içi acımıştır.
Bir de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama 15 temmuzun ardından yapılan temizliklerden sonra savunma alanında ardarda atılımlar gelmeye başladı.

Bunlar TUBİTAK sayesinde değil, TUBİTAK'a rağmen oluyor. TUBİTAK'ın kabul etmediği ancak yurt dışının kabul ettiği sayısız projemiz var. TUBİTAK'ın kalitesini öğrenmek istiyorsan, Aziz Nesin'in Matematik köyü projesinde TUBİTAK'ın sergilediği saçma duruşa bakabilirsin.
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BekirHan 2 yıl
Tüm Savunma Sanayii' ini bir yerde toplamanın tehlikeli bir hareket olduğunu düşünüyorum şahsen...
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gxhero 2 yıl
Benim anlamadığım uzay araştırmaları devlet tarafından yapılır ve desteklenir. konunun uzmanları toplanıp altyapı oluşturulur, özel işletmelerde projelerde konuya küçük çaplı dahil edilir. Bu da "yap, işlet, devret" modeli bir iş ise sonu türk telekom'a dönüşecek ise hiç başlamayın arkadaşım sen uzay teknolojisi geliştireceğim deyip işe başlayıp sonra ingilize satacaksın parası bizim cebimizden çıkacak öyleyse kalsın uzak olsun, değil ise buyursun başımızın tacı olsun yaptığımız iş ile gurur duyalım.
(Ki konudan anladığım kadarı ile bu iş özel sektöre devrediliyor bu yanlış politika bu tip işler hem devlet hem özel sektör birlikte yürütülürse elle tutulur bir şeyler çıkıyor)
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şoray uzun yolda 2 yıl
guzel fikirde hayvanat bahcesi mudurunu tubitaka atayanlar burya kimleri atayacak aceba ben yandastan baskasinin adim bile atamayacagini dusunuyom.
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Guest-1E8C38219 2 yıl
Eğer bu yatırımın devamını getirmek istiyorsak üstün zekalı çocukları kaçırmamalıyiz. Aynı İsrail gibi
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Krone 2 yıl
Güzel fikir.
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BekirTemel 2 yıl
Bu ülkenin teknoloji beyinlerini bu bölgeye doldurup, sapasağlam koruma altına alsak, çok değerli işler çıkacağına eminim ama her türlü desteklenmeleri şart.
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ozbey08 2 yıl
ben Türkiye nin de artık ABD nin 51.bölgesi gibi girirmesi yasak uçuşa yasak gizli bir bölgesi olması gerek. orada gizli deneyler yapılmalı.
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ArchloveKilled 2 yıl ozbey08
ozbey08
ben Türkiye nin de artık ABD nin 51.bölgesi gibi girirmesi yasak uçuşa yasak gizli bir bölgesi olması gerek. orada gizli deneyler yapılmalı.

Ne gibi deneyler yapılmalı?
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Laminon 2 yıl ozbey08
ozbey08
ben Türkiye nin de artık ABD nin 51.bölgesi gibi girirmesi yasak uçuşa yasak gizli bir bölgesi olması gerek. orada gizli deneyler yapılmalı.

2008 li galiba üstüne gitmeyelim
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