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Çağrı merkezleri, ücretsiz numaralardan hizmet verecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketlerin kullanıcılarına ücretsiz olarak hizmet vermelerini sağlayacak bir karar aldı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Çağrı merkezleri, ücretsiz numaralardan hizmet verecek
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Çağrı merkezi hizmetlerine yönelik önemli düzenlemeler yapan BTK, şimdi de çağrı merkezlerinin ücretsiz olarak hizmet verebilmesini sağlamak adına bir hamle yapıyor. Şirkete gelen şikayetler üzerine harekete geçen kurul, elektronik haberleşme hizmeti sunan firmaların 800’lü hatlardan veya kendi içlerinde belirleyebilecekleri bir numaradan abonelerine ücretsiz hizmet vermesine zemin hazırlıyor.

Ücretsiz Çağrı Merkezi Numarası Zorunlu Olacak

Belirlenen alanlarda hizmet veren şirketlerin, ücretsiz bir çağrı merkezi numarası belirlemesi zorunlu olacak. Numara konusundaysa bir zaruriyet söz konusu değil. İster 800’lü numaralar ister farklı bir numara kullanabilmek mümkün. Sistemi olabildiğince esnek bırakan BTK, operatörlere geri arama yoluyla ücretsiz çağrı merkezi hizmeti sunumunu da mümkün kılıyor.

Coğrafi alan koduna veya 850’li bağımsız alan kodlu numaralardan çağrı merkezleri abonelerini geri arayarak ücretsiz hizmet verebilecek. Burada operatör belirlenen bir numarayı arayacak, işletmeci ise aynı numarayı geri arayarak hizmeti bedelsiz sağlayabilecek. Numara tahsisi konusunda yetkisi bulunmayan işletmecilerin dışardan satın alacakları numara ile hizmet vermesi gerekiyor.

Ne Zaman Başlıyor?

BTK, konuya ilişkin düzenlemeler için GSM operatörlerinden internet hizmet sağlayıcılarına kadar geniş bir ölçekte teknik uyumluluk için bilgilendirme yaptı. Çalışmaların tamamlanması ve sürece hazır hale gelinebilmesi içinse 1 Nisan 2017 tarihine kadar süre tanınmış durumda.


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alperenxx 2 yıl en beğenilen
Gelen şikayetler üzerine harekete geçmiş ise akk için de bi ton şikayet yok mu?Onun içinde harekete geçse ya!!
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bortecine09 2 yıl
Aynısından birde bankalara getirsinler. İşte o zaman saatlerce bekletmek neymiş anlasın dallama bankalar. BDDK hadi görem seni koçum.
1 Yanıt Yanıtla +26
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korayalttantire 2 yıl
Red abonelerine ücretli müşteri hizmetleri sunan Vodafone'a kapak olsun. Tabi bu da tarife fiyatlarına yansıyabilir.
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DH Misafiri 2 yıl
BTK'nın sayfasında resmi duyuruyu bulamadım, uygulamanın detaylarına nereden ulaşabiliriz?
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kadirirdem 2 yıl
bu çok iyi olacak.
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HIGHER 2 yıl
wowoow yıllar sonra bizi sevindiren bir şey
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Firaristt 2 yıl
Basit bir şey için bile soygun gibi ücret alınıyordu. Darısı yetkili servis iletişim numaralarına. Ama BTK'dan da AKK konusunda biz kullanıcıların sesini dinleyip internette hız, düşük ücret ve altyapı koşar adım gelişmeyi teşvik etmesi lazım.
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BekirTemel 2 yıl
Müşteri hizmetleri buna üzüldü.
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St Batuhan 2 yıl
KVK konusu tam bir sıkıntı, umarım ileride çözüme kavuşur. Tercihim teleservice yönünde oluyor ama bir ara onları da kullanma hatasına düşüp biraz dertlenmiş ve farklı bir numara ile iletişim kurabilmiştim.
En güzel olay Cepteteb'in. Adamlar bekleme durumuna bağlı olarak sizi sonra arayalım uyar mı diyor otomatik sistemde resmen. Ve cidden geciktirmeden de arıyorlar. Hem telefon başında beklemek zorunda değilsin hem de maddi kayıp durumunda.
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inexo 2 yıl
Bazı operatörler kendi abonesinden para alıyor başkasından almıyor
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krkmz1666 2 yıl
0800 luler cepten aranmıyordu en son ona da el atsınlar 😀
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3dfx 2 yıl
Haberin ana sayfasındaki bulunan ufak resimdeki kız kimse acayip telif hakkı var bu haberde oldugu gibi hemen hemen her sayfanın çağrı merkezi ve iletişim kısmında bu kızın resmi var , başka insan mı kalmadı ö bu kadar beleşci olunmaz ki.
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scoopi 2 yıl
0800'lu numaradan verecekse hic vermesin daha iyi. Cepten aranamadigi icin tum sirketler bu numarayi belirleyip alin size ucretsiz numara diyecekler. Allah akil fikir versin.
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bortecine09 2 yıl
Aynısından birde bankalara getirsinler. İşte o zaman saatlerce bekletmek neymiş anlasın dallama bankalar. BDDK hadi görem seni koçum.
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mcrew 2 yıl
112 de olduğu gibi çağrı merkezi sapıkları türüyecek.

gerçi gsm oparatörleri isimleri biliyor, direk buyrun ahmet bey mehmet bey diye açıyorlar telefonu çok da sıkıntı olmaz.
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