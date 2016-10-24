Çağrı merkezleri, ücretsiz numaralardan hizmet verecek

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Çağrı merkezi hizmetlerine yönelik önemli düzenlemeler yapan BTK, şimdi de çağrı merkezlerinin ücretsiz olarak hizmet verebilmesini sağlamak adına bir hamle yapıyor. Şirkete gelen şikayetler üzerine harekete geçen kurul, elektronik haberleşme hizmeti sunan firmaların 800’lü hatlardan veya kendi içlerinde belirleyebilecekleri bir numaradan abonelerine ücretsiz hizmet vermesine zemin hazırlıyor.

Ücretsiz Çağrı Merkezi Numarası Zorunlu Olacak

Belirlenen alanlarda hizmet veren şirketlerin, ücretsiz bir çağrı merkezi numarası belirlemesi zorunlu olacak. Numara konusundaysa bir zaruriyet söz konusu değil. İster 800’lü numaralar ister farklı bir numara kullanabilmek mümkün. Sistemi olabildiğince esnek bırakan BTK, operatörlere geri arama yoluyla ücretsiz çağrı merkezi hizmeti sunumunu da mümkün kılıyor.

Coğrafi alan koduna veya 850’li bağımsız alan kodlu numaralardan çağrı merkezleri abonelerini geri arayarak ücretsiz hizmet verebilecek. Burada operatör belirlenen bir numarayı arayacak, işletmeci ise aynı numarayı geri arayarak hizmeti bedelsiz sağlayabilecek. Numara tahsisi konusunda yetkisi bulunmayan işletmecilerin dışardan satın alacakları numara ile hizmet vermesi gerekiyor.

Ne Zaman Başlıyor?

BTK, konuya ilişkin düzenlemeler için GSM operatörlerinden internet hizmet sağlayıcılarına kadar geniş bir ölçekte teknik uyumluluk için bilgilendirme yaptı. Çalışmaların tamamlanması ve sürece hazır hale gelinebilmesi içinse 1 Nisan 2017 tarihine kadar süre tanınmış durumda.