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Uzayın yeni yıldızı Hindistan, önümüzdeki yıl Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), 93 milyon dolarlık maliyetle hazırladığı Chandrayaan-2 isimli görevle birlikte önümüzdeki Mart ayında Ay'ın yüzeyine iniş yapmayı hedefliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,9b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarına verdiği önemle son zamanlarda sıkça gündeme gelen Hindistan, önümüzdeki yıl tarihinde ilk kez Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor. Güney Asya ülkesinin Chandrayaan-2 isimli uzay aracı her şey yolunda gittiği takdirde 2018'in Mart ayında uydumuz Ay'ın yüzeyine inmiş olacak.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından geliştirilen bu dev görevde 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından oluşuyor. Bu üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacaklar. Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak.

Bu dev görevin ISRO'ya maliyeti de uzay araştırmalarının genel yapısına oranla oldukça düşük. 2013 yılında sadece 73 milyon dolara Mars'ın yörüngesine uydu yerleştirmeyi başaran uzay ajansı, Chandrayaan-2 görevini ise yalnızca 93 milyon dolarlık maliyetle tamamlamış.

Ayrıca Bkz. "Hindistan'ın Mars'taki uzay aracından inanılmaz fotoğraflar"
Chandrayaan-2 görevi ayrıca ISRO'nun ilk Ay görevi de değil. Uzay ajansı daha önce 2008 yılında Chandrayaan-1 isimli uzay aracını da Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan tarihinin ilk derin uzay görevi olan Chandrayaan-1, her ne kadar Ay yörüngesine yerleşmeyi başarmış olsa da sonrasında yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle ISRO, 2009'un Ağustos ayında uzay aracıyla olan tüm iletişimi kaybetmişti.. 80 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan-1, böylece iki yıl olarak planlanan görevini tamamlayamamıştı.

En son Çin başarmıştı.


Diğer taraftan Ay yüzeyine iniş yapabilen son ülke ise 2013'teki Yutu göreviyle Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013 tarihinde Chang'e 3 uzay aracıyla birlikte fırlattığı Yutu, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'de Ay yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay aracı bu inişten sadece 42 gün sonra tüm hareket kabiliyeti kaybetmiş ancak yine de oldukça başarılı bir iş çıkartarak Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalabilen gözlem aracı olarak tarihe geçmişti. Yutu yaklaşık iki buçuk yıllık görev süresinin ardından 31 Temmuz 2016 tarihinde tüm işlevselliğini yitirmiş ve Dünya'ya elveda demişti.

Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek keşif aracıydı. Bakalım Hindistan, son 40 yıl içerisinde Ay'a iniş yapabilen ikinci ülke olmayı başarabilecek mi.

http://www.indiatvnews.com/science/news-for-first-time-in-nation-s-history-india-set-to-land-on-moon-with-chandrayaan-ii-415006 Yorum Yaz
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rash.87 1 yıl en beğenilen
Bir anlığına aklıma Diyanetin 7 ayda erittiği 4.3 milyar TL geldi.Beynim yandı.
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12 Angry Men 1 yıl
Ne alaka şimdi bu yorum ? Adamlar gelişmesinler mi? Sen hindistan'ın tamamını fakir mi zannediyorsun ? Nufusu 1.3 milyar oldugu ıcın buyuk kısmı fakir buna hiçbir şey yapamazsın. Ama milyonlarca zengin iş adamı ve büyük şirketleri var.
Ne yapmaları gerekiyordu ? Surıyelılere 30 milyar dolar mı harcamaları gerekiyordu? Yoksa çerez parası diyip makam araçları mı almalıydı? Veya kendine kaçak saray mı yaptırmalıydı ? Veya bu parayı man adasına mı kaçırmalıydılar ?
Hindistan, Türkiyeden çok daha gelişmiş bir ülkedir. Hem tarım açısından hem teknoloji açısından.
Keşke bizim hükümetimiz abuk sabuk yerlere para harcayacağına boyle alanlara yatırım yapsalardı.
Ne alaka şimdi bu yorum ? Adamlar gelişmesinler mi? Sen hindistan'ın tamamını fakir mi zannediyorsun ? Nufusu 1.3 milyar oldugu ıcın buyuk kısmı fakir buna hiçb...
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feylosoft 1 yıl lterlemez
lterlemez

Halkı fakirlik içinde yaşayan bir ülkenin böyle bir harekete kalkışması çok ilginç. Tamam, belki gerekli ama 93 milyon dolarlık maliyetle hazırlanan bir proje haklına ne katkı sağlayacak acaba?

Halkı daha fazla o durumda kalmasın diye bilimde ilerlemeye çalışıyor. İnşaata, ucuz iş gücüne bağlanmadan ülkesini ileri götürmeye çalışıyorlar. Hindistan yazılım gibi konularda çok ileride bir ülkedir ama yüksek nüfus, kast sistemi gibi sosyal sorunlardan dolayı başını daha yeni yeni kaldırıp gökyüzüne bakmayı başardı. Pakistan ve hatta Afganistan gibi olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Darısı bizim başımıza çünkü biz şu an Afganistan ve Pakistan arasında bir yerdeyiz...
lterlemezHalkı fakirlik içinde yaşayan bir ülkenin böyle bir harekete kalkışması çok ilginç. Tamam, belki gerekli ama 93 milyon dolarlık...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 1 yıl
Nasa bile Van allen kusaklarini gecicek birakin insanli insansiz arac tekn olmadihini itiraf etti. Cinin denemesinde havuzda oldugundan gava kavarciklari cikti. Uyuyun koleler....
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xamaximax 1 yıl
yalan japonyada inmişti cgi cgi diye bağırıyordu görüntüler
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Müştemilat Bey 1 yıl
Ahh Türkiye ahh
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cahitkoksal 1 yıl
Hindistan dünyanın en büyük 7. ekonomisidir (Türkiye 17inci). Türkiyeden 3 kat büyük hasılası vardır. Aşırı nüfus kişi başı geliri çok aşağıya çekmesine rağmen teknoloji ve özellikle yazılım argesinde son 15 senedir ciddi atılım kaydetmiştir. Aya araç göndererek bütün bu yatırımın meyvelerini tatmaya başlama niyetindeler. Bu şekilde devam ederse 10 sene sonra yazılım ihracatından ciddi gelir elde edecekler diye tahmin ediyorum...
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darkaura 1 yıl
teknolojide, bilimde, medeniyette ilerleme aslinda oyle zor ve pahali bir sey degil. kaynak ve paradan cok secim meselesi. zor olan toplumun dogru secimi yapacak bilinc seviyesine ulasmasi.
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WB 1 yıl
2001 krizinde buharlasan 100 milyar dolarla yada gezi kaynakli ikinci bir 100 milyar dolarla yada 17/25 aralik yada 15 temmuz kaynakli zararlarla kac kez gidip gelinebiliyor acaba
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aycibin 1 yıl
küllüsaray 1 milyar dolar aldı cebimizden,bu adamlar 72 milyon dolara uzaya gitmiş.o paraya uzaya koloni kurardık üstüne Atatürk Orman Çiftliği de bize kalırdı.başka söze gerek yok heralde.
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kaazto28 1 yıl
"Uzay aracı bu inişten sadece 42 gün sonra tüm hareket kabiliyeti kaybetmiş ancak yine de oldukça başarılı bir iş çıkartarak Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalabilen gözlem aracı olarak tarihe geçmişti."
Şimdiki teknolojiyle 42 gün dayanan uzay aracı, bundan yaklaşık 50 yıl önce Ay a gidip geri getiren uzay aracı.
İyiymiş.
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feylosoft 1 yıl
kaazto28

"Uzay aracı bu inişten sadece 42 gün sonra tüm hareket kabiliyeti kaybetmiş ancak yine de oldukça başarılı bir iş çıkartarak Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalabilen gözlem aracı olarak tarihe geçmişti."

Şimdiki teknolojiyle 42 gün dayanan uzay aracı, bundan yaklaşık 50 yıl önce Ay a gidip geri getiren uzay aracı.

İyiymiş.

Selamlar şimdiki teknoloji ile 50 yıl öncenin uzay teknolojisi arasında dev farklar yok. Roket teknolojisinde en büyük devrimi Elon Mask yapmak üzere ama yaygınlaşmadı. Kaldı ki bu sondayı fırlatan roketin klasik tarzda olduğunu düşünüyorum. NASA uzaya gönderdiği sondalarda 30 yıllık işlemciler kullanılır sebebi yeterli olması ve fazlaca denenmiş olmasıdır. Uzay konusunda, denizlere salla açılan tarih öncesi insanlardan çok bir farkımız yok daha çok yolun başındayız. (biraz pahalı bir sal) Buna sebep olarak ben : demokrasinin yan etkisini yani avamın uzay ve bilimin önemini kavrayamaması dolayısıyla yeterince bütçe ayrılamaması olarak görüyorum.

ABD NASA'ya 60'ların bütçesini ayırabilse idi çoktan Mars ve ötesine gidebileceğimizi düşünüyorum.
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xamaximax 1 yıl kaazto28
kaazto28

"Uzay aracı bu inişten sadece 42 gün sonra tüm hareket kabiliyeti kaybetmiş ancak yine de oldukça başarılı bir iş çıkartarak Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalabilen gözlem aracı olarak tarihe geçmişti."

Şimdiki teknolojiyle 42 gün dayanan uzay aracı, bundan yaklaşık 50 yıl önce Ay a gidip geri getiren uzay aracı.

İyiymiş.

yalan dolan hep
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12 Angry Men 1 yıl
Ne alaka şimdi bu yorum ? Adamlar gelişmesinler mi? Sen hindistan'ın tamamını fakir mi zannediyorsun ? Nufusu 1.3 milyar oldugu ıcın buyuk kısmı fakir buna hiçbir şey yapamazsın. Ama milyonlarca zengin iş adamı ve büyük şirketleri var.
Ne yapmaları gerekiyordu ? Surıyelılere 30 milyar dolar mı harcamaları gerekiyordu? Yoksa çerez parası diyip makam araçları mı almalıydı? Veya kendine kaçak saray mı yaptırmalıydı ? Veya bu parayı man adasına mı kaçırmalıydılar ?
Hindistan, Türkiyeden çok daha gelişmiş bir ülkedir. Hem tarım açısından hem teknoloji açısından.
Keşke bizim hükümetimiz abuk sabuk yerlere para harcayacağına boyle alanlara yatırım yapsalardı.
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lterlemez 1 yıl
Halkı fakirlik içinde yaşayan bir ülkenin böyle bir harekete kalkışması çok ilginç. Tamam, belki gerekli ama 93 milyon dolarlık maliyetle hazırlanan bir proje haklına ne katkı sağlayacak acaba?
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feylosoft 1 yıl lterlemez
lterlemez

Halkı fakirlik içinde yaşayan bir ülkenin böyle bir harekete kalkışması çok ilginç. Tamam, belki gerekli ama 93 milyon dolarlık maliyetle hazırlanan bir proje haklına ne katkı sağlayacak acaba?

Halkı daha fazla o durumda kalmasın diye bilimde ilerlemeye çalışıyor. İnşaata, ucuz iş gücüne bağlanmadan ülkesini ileri götürmeye çalışıyorlar. Hindistan yazılım gibi konularda çok ileride bir ülkedir ama yüksek nüfus, kast sistemi gibi sosyal sorunlardan dolayı başını daha yeni yeni kaldırıp gökyüzüne bakmayı başardı. Pakistan ve hatta Afganistan gibi olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Darısı bizim başımıza çünkü biz şu an Afganistan ve Pakistan arasında bir yerdeyiz...
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