Uzayın yeni yıldızı Hindistan, önümüzdeki yıl Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor

Uzay araştırmalarına verdiği önemle son zamanlarda sıkça gündeme gelen Hindistan, önümüzdeki yıl tarihinde ilk kez Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor. Güney Asya ülkesinin Chandrayaan-2 isimli uzay aracı her şey yolunda gittiği takdirde 2018'in Mart ayında uydumuz Ay'ın yüzeyine inmiş olacak.

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Chandrayaan-2 görevi ayrıca ISRO'nun ilk Ay görevi de değil. Uzay ajansı daha önce 2008 yılında Chandrayaan-1 isimli uzay aracını da Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan tarihinin ilk derin uzay görevi olan Chandrayaan-1, her ne kadar Ay yörüngesine yerleşmeyi başarmış olsa da sonrasında yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle ISRO, 2009'un Ağustos ayında uzay aracıyla olan tüm iletişimi kaybetmişti.. 80 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan-1, böylece iki yıl olarak planlanan görevini tamamlayamamıştı.

En son Çin başarmıştı.

Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek keşif aracıydı. Bakalım Hindistan, son 40 yıl içerisinde Ay'a iniş yapabilen ikinci ülke olmayı başarabilecek mi.

http://www.indiatvnews.com/science/news-for-first-time-in-nation-s-history-india-set-to-land-on-moon-with-chandrayaan-ii-415006

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Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından geliştirilen bu dev görevde 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından oluşuyor. Bu üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacaklar. Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak.Bu dev görevin ISRO'ya maliyeti de uzay araştırmalarının genel yapısına oranla oldukça düşük. 2013 yılında sadece 73 milyon dolara Mars'ın yörüngesine uydu yerleştirmeyi başaran uzay ajansı, Chandrayaan-2 görevini ise yalnızca 93 milyon dolarlık maliyetle tamamlamış.Diğer taraftan Ay yüzeyine iniş yapabilen son ülke ise 2013'teki Yutu göreviyle Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013 tarihinde Chang'e 3 uzay aracıyla birlikte fırlattığı Yutu, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'de Ay yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay aracı bu inişten sadece 42 gün sonra tüm hareket kabiliyeti kaybetmiş ancak yine de oldukça başarılı bir iş çıkartarak Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalabilen gözlem aracı olarak tarihe geçmişti. Yutu yaklaşık iki buçuk yıllık görev süresinin ardından 31 Temmuz 2016 tarihinde tüm işlevselliğini yitirmiş ve Dünya'ya elveda demişti.