Hindistan'ın Mars'taki uzay aracından inanılmaz fotoğraflar

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO'nun Mars'taki uzay aracından inanılmaz fotoğraflar yayınlandı. 2014 yılında yörüngeye yerleştiğinden bu yana Kızıl Gezegen'i gözlemleyen Mars Orbiter isimli uzay aracı, gönderdiği yakın çekim fotoğraflarla görenleri büyülüyor.
ISRO, Mars Orbiter'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 1 yılında elde ettiği tüm verileri 17 Eylül'de resmi internet sitesi üzerinden yayınlamıştı. Planetary Society'den Emily Lakdawalla da burada yayınlanan bu işlenmemiş verilerin biraz üzerinden geçmiş ve elde ettiği muhteşem fotoğrafları Planetary.org üzerinden paylaşmış. Lakdawalla'nın renk düzeltmeleri ve bazı editing işlemleri uyguladığı fotoğraflarda Mars'ın küçük uydusu Phobos dahi görülebiliyor.,
ISRO'nun 5 Kasım 2013'te, Hindistan üretimi GSLV roketiyle birlikte fırlattığı Mars Orbiter uzay aracı, 24 Eylül 2014 tarihinde Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşmişti. Mars Orbiter görevine toplamda sadece 73 milyon dolar harcama yapan Güney Asya ülkesi aynı zamanda bu görevle birlikte Mars'a ulaşan üçüncü ülke olma ünvanını da elde etmiş oldu (Diğer ikisi NASA ve ESA).
Ayrıca Bkz. "Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız"
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/20161006-fun-with-mom-mcc.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ISRO, Mars Orbiter'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 1 yılında elde ettiği tüm verileri 17 Eylül'de resmi internet sitesi üzerinden yayınlamıştı. Planetary Society'den Emily Lakdawalla da burada yayınlanan bu işlenmemiş verilerin biraz üzerinden geçmiş ve elde ettiği muhteşem fotoğrafları Planetary.org üzerinden paylaşmış. Lakdawalla'nın renk düzeltmeleri ve bazı editing işlemleri uyguladığı fotoğraflarda Mars'ın küçük uydusu Phobos dahi görülebiliyor.,
ISRO'nun 5 Kasım 2013'te, Hindistan üretimi GSLV roketiyle birlikte fırlattığı Mars Orbiter uzay aracı, 24 Eylül 2014 tarihinde Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşmişti. Mars Orbiter görevine toplamda sadece 73 milyon dolar harcama yapan Güney Asya ülkesi aynı zamanda bu görevle birlikte Mars'a ulaşan üçüncü ülke olma ünvanını da elde etmiş oldu (Diğer ikisi NASA ve ESA).
Ayrıca Bkz. "Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız"
Bugüne kadar sadece NASA'nın yapabildiği bir işin peşindelerUzay araştırmaları alanında kısa bir sürede çok önemli işler başaran Hindistan'ın bir sonraki hedefiyse bugüne kadar sadece NASA'nın başarabildiği bir işi yapmak, yani Kızıl Gezegen yüzeyine bir uzay aracı indirmek olacak. Hindistan bu görev için şimdiden Fransa'yla iş birliği yapmaya başladı bile.
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/20161006-fun-with-mom-mcc.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun sebebi kültür olarak pis olmaları