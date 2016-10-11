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Hindistan'ın Mars'taki uzay aracından inanılmaz fotoğraflar

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'nun 2014 yılında Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği uzay aracı yakaladığı inanılmaz yakın çekim fotoğraflarla görenleri etkiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,4b
1
54
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO'nun Mars'taki uzay aracından inanılmaz fotoğraflar yayınlandı. 2014 yılında yörüngeye yerleştiğinden bu yana Kızıl Gezegen'i gözlemleyen Mars Orbiter isimli uzay aracı, gönderdiği yakın çekim fotoğraflarla görenleri büyülüyor.

ISRO, Mars Orbiter'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 1 yılında elde ettiği tüm verileri 17 Eylül'de resmi internet sitesi üzerinden yayınlamıştı. Planetary Society'den Emily Lakdawalla da burada yayınlanan bu işlenmemiş verilerin biraz üzerinden geçmiş ve elde ettiği muhteşem fotoğrafları Planetary.org üzerinden paylaşmış. Lakdawalla'nın renk düzeltmeleri ve bazı editing işlemleri uyguladığı fotoğraflarda Mars'ın küçük uydusu Phobos dahi görülebiliyor.,

ISRO'nun 5 Kasım 2013'te, Hindistan üretimi GSLV roketiyle birlikte fırlattığı Mars Orbiter uzay aracı, 24 Eylül 2014 tarihinde Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşmişti. Mars Orbiter görevine toplamda sadece 73 milyon dolar harcama yapan Güney Asya ülkesi aynı zamanda bu görevle birlikte Mars'a ulaşan üçüncü ülke olma ünvanını da elde etmiş oldu (Diğer ikisi NASA ve ESA).

Ayrıca Bkz. "Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız"

Bugüne kadar sadece NASA'nın yapabildiği bir işin peşindeler

Uzay araştırmaları alanında kısa bir sürede çok önemli işler başaran Hindistan'ın bir sonraki hedefiyse bugüne kadar sadece NASA'nın başarabildiği bir işi yapmak, yani Kızıl Gezegen yüzeyine bir uzay aracı indirmek olacak. Hindistan bu görev için şimdiden Fransa'yla iş birliği yapmaya başladı bile.
   
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/20161006-fun-with-mom-mcc.html Yorum Yaz
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konsoldede 3 yıl en beğenilen
ben ilkokula giderken hindistandaac insanlari fakir insanlari gösterirdi hindistan deyince simdi orta yasi gectik hindistan mars i izliyor yakinda insan yollarlar bizde darbe ile ugrasiyoruz yaw simdi gel dertlenme ,eeeeeee klavuzu karga olanin burnu oktan cikmaz ,sen amerikaya ,ingiltere el pence divan durursan olacagi bu ,uyanin la uyanin
ben ilkokula giderken hindistandaac insanlari fakir insanlari gösterirdi hindistan deyince simdi orta yasi gectik hindistan mars i izliyor yakinda insan yollarl...
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Bukalemun 3 yıl
10 Tane lüks okul yapılırdı :)) diyecektim ki! Hindistan haberi olunca "tebrikler" ...
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adnansetek 3 yıl Kefelon
Kefelon
Kusura bakmayın ama Hindistan vatandaşı olsam sinirden köpürürdüm bu tür haberlere. Ülkenin %30'una kanalizasyon sistemi anca ulaşıyor. İnsanlar denize gidip yapıyor tuvaletlerini. Bildiğiniz tuvalet yok ülkede daha kalkmış milyonlarca doları uzay görevlerine harcıyorlar.

Hindistan vatandaşıda buna hiçbir şey demiyor galiba. Bizdeki "Ama yol yaptılar." muhabbeti gibi onlarda da "Bak adamlar Mars'a gitti ama." muhabbeti dünüyor sanırsam...

Bunun sebebi kültür olarak pis olmaları
KefelonKusura bakmayın ama Hindistan vatandaşı olsam sinirden köpürürdüm bu tür haberlere. Ülkenin %30'una kanalizasyon sistemi anca ulaşıyor...
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DH Misafiri 3 yıl
bizimkilere bir soru:
mars’ta yaşayan bir insan ramazan ayını/oruç zamanlarını nasıl belirler ?
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mcrew 3 yıl
Kendi arabanı uretiyorsun , uzaya araç yolluyrsun bir çok ilacı uretiyorsun, tip konusunda zaten asmissin. Amerika da ünlü hastanelerde full hintli doktorlar çalışıyor. Alternatif tıpta da dünyanın belki de bir numarasisin. Teknoloji konusuna zaten girmiyorum. Yazılım da adamlar çığır açmışlar. Kısacası matematik, fizik, biyoloji, kimya bu adamlardan soruluyor. Ama ülkenin her yerinde telefon çekmiyor. İnternet desen lüks baglanamiyorsun. Ülkenin bir kısmı sadece karın tokluğuna çalışıyor. ulkenin yarısından fazlası tuşlu telefon kullanıyor. Bir kisminda zaten hiç telefon yok. Zengin mahallelerine yüksek duvarlar citler örülmüş o mahallere herkes kafasına göre giremiyor. Adamlar tuvalete gidin sicin para verecez diyorlar ama yok illa sahile sicacaklar. Ondan sonra bir sürü hastalık.
Bir alışveriş merkezine gidiyorsun hadi avm 'nin girişindeki güvenlik görevlilerini geçtim bir çok mağazanın önünde ilave güvenlik görevlileri neden bekler. Güvensiz bir ülke. Hint filmleriyle hiç alakası yok les gibi ülke.
Bir de adamların dünyanın en büyük üçüncu mu ikinci mi ekonomisi olacağı ongoruluyor.
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Guest-8948E37AE 3 yıl

Herkes uzaya çıkacak dünya bize kalacak.:)

şaka bir yana bizim yapmamız gerekeni elin hintlisi yapıyor ..üzücü bir gerçek
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DH Misafiri 3 yıl
Biz iki kıtayı birleştiren köprümüzle övünürken bunu ballandıra ballandıra anlatırken billet neleri gerçekleştiriyor :)
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DigitalWorld 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Biz iki kıtayı birleştiren köprümüzle övünürken bunu ballandıra ballandıra anlatırken billet neleri gerçekleştiriyor :)


Dikkatini çekerim. Köprü - yol - alt yapı bu gibi şeyler vatandaşa hizmettir.

Hindistandaki gibi milletin tuvaleti yokken. Millet acından ölürken. Hint fakiri diye bir tabir varken. Mars a uydu yollamak biraz halk ile tşak geçmek olur. Yani öncelikleri biraz düşünmek gerek.

Tamam gene gönder ama en azından halk denize sçmayı bir bıraksın önce. :D


Yıllar yıllar önce. Olur mu efendim. Gitmezsen görmezsen orası senin toprağın olur mu? Yol yapıp ta hizmet götürmediğin yer senin vatanının bir parçası olur mu diye Devleti eleştirip saman altından adamlar terör eylemi yapıyor ama boşa yapmıyor diyip terör örgütlerini öven adamlar. Bu gün gelip "YOL YAPMAKLA OLMUYOR" diyor.

Kusura bakma kardeşim. Olur. Yol yapmak ile bal gibi olur. Ben köye gideceğim diye keçi patikalarından geçmeye çalışıyordum araba ile. Şimdi 5-10 haneli köye bile yol gitmiş. Yol olacak arkadaş. Yol devletin elidir. Devletin elinin uzanmadığı yerde de köpekler ürür.

Yapılan yolları eleştiren herkese de ağzının payını veririm.

Bazıları istiyor ki eskisi gibi "TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMASIN." bu ülkeye.

Oha be cidden benden iyi söz yazarı olur. Kendi kendimi gaza getirdim iyi mi? :D
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Xanax70 3 yıl
Hayret dünya, gezegen, yıldızlar düzdür yuvarlak değildirciler gelmemiş buraya
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1982-utkan 3 yıl
Turkiye ne zaman roket teknolojisine kavusacak
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cosica 3 yıl
Hindistan ile Rusya, Çin ile de Pakistan müttefik. Pakistan'la Hindistan arası da ciddi derecede sorunlu. Her iki ülke de halk yoksul olmasına rağmen yemiyorlar içmiyorlar atom bombası bile yapıyorlar.
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Mars fotoğrafları gerçekten çok iyi. Biz burada kendi halimizde takılıyoruz dünya dışında bir devran kendi halinde takılıyor
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Quard 3 yıl
Hindistan haberleri genelde,kadınlarla,yoksullukla,nüfusla ilgili oluyordu bu sefer bizi şaşırttı. Uzayla. Uzay/Mars fotoğrafları da güzelmiş.
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Redunay 3 yıl
Galeriyse at çöpe. Fotoya tıklıyorsun 2 saat sayfanın açılmasını bekliyorsun.
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xxxx1 3 yıl
bizim apaçiler Hindistana burun kıvırmıs,sigara içmekten facebooktan başını kaldıramıyorki zaar ne yapsın.
Hindistandan kamyonla mühendis çıkar,Google in mühendis takımının yarısı Hindistanlıdır vs vs.Dünyada ilk beşe girer Hindistan...
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MARS, Popüler ve
7 etiket daha hindistan uzay araştırma organizasyonu isro mars orbiter kızıl gezegen Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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