Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

Son dönemde akıllı telefonlarda kamera özelliklerinin ön plana çıkmaya başlaması üreticileri de hamle yapmaya zorluyor. Samsung daha gelişmiş kamera özelliklerine sahip Exynos 7904 yonga setini duyurdu.

Exynos 7904 yonga seti özellikleri

Exynos 7904 yonga seti aslında Exynos 7885 yonga setinden farklı değil. 2 adet Cortex-A73 çekirdeği 1.8GHz saat frekansında çalışırken 6 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.6GHz frekansına sahip. Grafik tarafında Mali-G71 MP2 var.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak"

Farklılık ise kamera tarafında. Tek kamerada 32MP çözünürlüğe kadar çıkabilen yonga seti çift kamerada 16MP+16MP çözünürlüğe çıkıyor. Bu ön ve arka kameralar için geçerli. Arka kamerada ise üçüncü bir derinlik algısı sensörüne de imkân tanınıyor.

Exynos 7904 yonga seti ilk olarak haftaya tanıtılması beklenen Galaxy M20 ve Galaxy M30 akıllı telefonlarında boy gösterecek. Galaxy M10 modelinde ise 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti kullanılacak.