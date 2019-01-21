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Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

Bu yıl akıllı telefonlarında kamera özelliklerine odaklanacak olan Samsung, yonga setlerini de buna göre optimize ediyor. Exynos 7904 yonga seti 3 kameralı sistemlere destek sunacak.
3 ay
3,5b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefonlarda kamera özelliklerinin ön plana çıkmaya başlaması üreticileri de hamle yapmaya zorluyor. Samsung daha gelişmiş kamera özelliklerine sahip Exynos 7904 yonga setini duyurdu.

Exynos 7904 yonga seti özellikleri

Exynos 7904 yonga seti aslında Exynos 7885 yonga setinden farklı değil. 2 adet Cortex-A73 çekirdeği 1.8GHz saat frekansında çalışırken 6 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.6GHz frekansına sahip. Grafik tarafında Mali-G71 MP2 var.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak"

Farklılık ise kamera tarafında. Tek kamerada 32MP çözünürlüğe kadar çıkabilen yonga seti çift kamerada 16MP+16MP çözünürlüğe çıkıyor. Bu ön ve arka kameralar için geçerli. Arka kamerada ise üçüncü bir derinlik algısı sensörüne de imkân tanınıyor.

Exynos 7904 yonga seti ilk olarak haftaya tanıtılması beklenen Galaxy M20 ve Galaxy M30 akıllı telefonlarında boy gösterecek. Galaxy M10 modelinde ise 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti kullanılacak.

 

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-7-series-7904/ Yorum Yaz
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Orta seviye ürünlerin üretimini arttırıyorlar ama fiyatlarını üst seviyede tutuyorlar sonuç yine fiyasko olacak ve nedenini bilmiyorum Samsung'un satışları azaldıkça hoşuma gitmeye başladı. :D
Orta seviye ürünlerin üretimini arttırıyorlar ama fiyatlarını üst seviyede tutuyorlar sonuç yine fiyasko olacak ve nedenini bilmiyorum Samsung'un satışları azal...
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intel7mix 3 ay
Snapdragon 636 üstü 660 altı bir segment yapmışlar. Gm 9 pro ve Mi A2 varken çok şansları yok.
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DH Misafiri 3 ay
a53 ve a73 nedir ya? Şaka mı?
Samsung bu işi bıraksın helio p90 taksın bu işlemciler 1 sene götürmez.
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kimi_raikonen 3 ay
Mali G-71 mp2 grafik yongası ile ölü ve çöp doğmuş.
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MrKattchup 3 ay
İnsanların Samsung'dan beklentisi kamerasının daha da iyi olması değil bence ucuz olması, über süper kamera yongalarına yatıracağın para yerine cihazlardan fiyat kır bak bakalım nasıl satmaya başlıyor.
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Orta seviye ürünlerin üretimini arttırıyorlar ama fiyatlarını üst seviyede tutuyorlar sonuç yine fiyasko olacak ve nedenini bilmiyorum Samsung'un satışları azaldıkça hoşuma gitmeye başladı. :D
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Bloodin 3 ay
Samsung kafasına koymuş, Çinlilere kaybettiği giriş seviyesi telefon sektörünü geri ele geçirmek istiyor, büyük ekran, çok büyük batarya, fena olmayan bir güç ve kamera sistemi, en önemlisi de ucuz fiyat ortaya koyacak, iyi ki varsınız Xiaomi ve Realme (Türkiye'de olmasa da Realme önemli Hindistan pazarında baya satan ve Samsung'u zorlayan bir cihaz), sayenizde J serisinden kurtulduk :)
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