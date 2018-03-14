V8 motorlu Range Rover Velar SVR, Nürburgring'de test ediliyor

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Land Rover, büyük beğeni toplayan Velar serisini daha da canlandıracak V8 motorlu SVR modelini bu yıl satışa sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Araç, Nürburgring pistinde limitlerini zorladığı esnada kamuflajlı olarak görüntülendi.

Ünlü Alman pisti sık sık otomobil üreticilerinin üretime hazırlamaya çalıştıkları prototiplerin testlerine ev sahipliği yapıyor. Jaguar-Land Rover mühendisleri de bu testler esnasında kameralara yakalanan son kişiler olmayacak. 2018 Range Rover Velar’ın SVR versiyonuna gelecek olursak, araç bu yıl içerisinde tanıtılacak ve 2018 yılı sona ermeden satışına başlanacak.

5.0 litre V8 motor kullanılacak

Velar SVR, Jaguar-Land Rover’in bol bol ekmeğini yediği 5.0 litre V8 motora ev sahipliği yapacak. İki markanın da SVR versiyonlarında kullandığı 575 beygir güç üreten bu aynı ünite, Range Rover Sport SVR modelinde de bulunuyor.

Bu motorla güçlendirilen Velar, şimdiki en tepede yer alan 380 beygirlik P380 modeline göre de önemli bir güç artışı elde edecek. Aracın bu değerlerle 0-100km/s hızlanma süresinin 5 saniyenin altına düşmesi bekleniyor.

Kameralara yakalanan prototipler üzerindeki kamuflaj sayesinde gövdesindeki SVR eklemelerini gizlemeyi başarıyor. Ancak görüntülerden yeni Velar’ın R-Dynamic versiyonlarından çok da farklı olmayacağı anlaşılabiliyor. Motor ve görünümün yanı sıra, yükselen performansa göre aracın süspansiyon sisteminde de yenilemeler olacak.

http://www.autoexpress.co.uk/land-rover/range-rover-velar/102401/hot-2018-range-rover-velar-svr-on-the-way-with-50-litre-v8