Freelander geri dönüyor ancak artık bir Land Rover modeli değil

Jaguar Land Rover, ilk kez 1996 yılında satışa sunulan Freelander ismini yeniden hayata döndürmeye hazırlanıyor. Chery ile iş birliği yapan şirket, Çinli markanın E0X platformunu kullanan Freelander markalı elektrikli otomobiller üretecek.
Yapılan açıklamaya göre, Freelander, Chery ve Land Rover'dan tamamen bağımsız olarak farklı bir satış ağıyla pazarlanacak. Buradan Freelander'ın yeni bir alt marka olarak hayata döneceğini anlayabiliyoruz. Ayrıca şirket, bu marka altında "ana akım" yani günümüz otomotiv dünyasında popüler olan elektrikli otomobillerin üretileceğini ve mevcut Land Rover modellerinden ucuz olacağını açıkladı.
Çin'de üretilecek Freelander markalı elektrikli otomobiller ilk etapta sadece ülke içerisinde satılacak. İlerleyen süreçte ise Freelander markası global bir marka haline getirilecek. Bu iş birliğiyle Freelander modelleri Chery'nin Exlantix ve Luxeed markalarıyla aynı altyapıyı kullanacak.
Teknik detaylar henüz belli değil ancak E0X platformunun 800V elektrik mimarisine sahip olduğunu biliyoruz. Bunun dışında havalı süspansiyon sistemi, seviye 3 otonom sürüş sistemi ve 100 km'de 12 kWsa gibi düşük enerji tüketimi de platformla ilgili öne çıkan detaylar arasında.
Freelander markalı elektrikli otomobiller, Chery ve Jaguar Land Rover arasındaki ilk iş birliği değil. 12 yıldır birlikte çalışan üreticiler Çin'de Chery Jaguar Land Rover (CJLR) isimli bir ortak şirkete sahip. 2014 yılından bu yana üretim yapan bu şirket şu anda Discovery Sport, Evoque ve E-Pace gibi modellerin üretimini yapıyor. Chery ise JLR'dan tasarım, süspansiyon sistemi ve dört tekerlekten çekiş sistemi gibi konularda yardım alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.