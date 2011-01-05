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VIA gömülü uygulamalar için dünyada ilk defa ayrık ekran kartını tanıttı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA gömülü uygulamalar için dünyada ilk defa ayrık ekran kartını tanıttı
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Hem x86 işlemci hem de çipset ve ayrık ekran kartı üretebilen iki firmadan birisi olan VIA, dünyada ilk defa gömülü sistemler için geliştirilen ayrık ekran kartını duyurdu. Düşük profilli tasarıma sahip olan ve PCIe x16 arabirimini kullanan eH1 isimli ekran kartı, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Chrome 5400E GPU'sunu kullanıyor.

DirectX 10.1 desteği sunan ekran kartı aynı zananda OpenGL 3.1 ve OpenGL ES 2.0 gibi endüstri standartlarıyla da uyumlu. 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve 512MM DDR3 bellekle donatılan ekran kartı, 1080p çözünürlüğündeki çoklu video akışlarını gösterebildiği gibi Streoskopik 3D desteğine de sahip.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan VIA eH1'in yakında iş ortaklarına sağlanması bekleniyor.

VIA gömülü uygulamalar için dünyada ilk defa ayrık ekran kartını tanıttı
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VIA gömülü uygulamalar için dünyada ilk defa ayrık ekran kartını tanıttı
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Aysat 8 yıl
directx 10.1 uygulamalarda fps değeri en fazla 1 olacağından directx10.1 fotoğraflarını ancak açar bu kart :D
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amashe 8 yıl
şansı yok gibime geliyor..tabi kör cahiller saldırmazsa ürüne
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MxFxOx 8 yıl
bu kartı kullanacaksam amd'nin çok daha güzel onboard ürünleri var ne gereği hacım şimdi bu karta
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Xtremee 8 yıl
Bu konuyu atın çöpe
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maviay1980 8 yıl
Via S3 Chrome pciex16 slotunyla 3-4 sene önce çıkmamışmıydı yahu...
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rigelworks 8 yıl
Eskiden Öylemiydi Anakartlarda Ya via yada sis chipset vardı :)
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KARADELTA 8 yıl
''Hem x86 işlemci hem de çipset ve ayrık ekran kartı üretebilen iki firmadan birisi olan VIA''
Diğeri AMD'mi Yoksa Başka Birimi Merak Ettim.
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OverClocK1ng 8 yıl
Vay bee. S3. Gözlerim doldu...
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WinteR 8 yıl
Tezat
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shanke 8 yıl
Boş muhabbet :S
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ilkerinanç 8 yıl
gömülü sistemler için niye ayrık ekran kartı o kısmı anlamadım şimdi...
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spaydix 8 yıl
10 yıl öncesinin teknolojisini yeni piyasaya sür olucak iş mi bu :)
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bwhiteshark 8 yıl
2 Sene öncesinin teknolojisi gibi duruyor. Gömülü uygulamalara özel nesi var ki? 65 nm olması daha fazla güç harcamasına neden olmaz mı?
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