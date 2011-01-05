VIA gömülü uygulamalar için dünyada ilk defa ayrık ekran kartını tanıttı

Hem x86 işlemci hem de çipset ve ayrık ekran kartı üretebilen iki firmadan birisi olan VIA, dünyada ilk defa gömülü sistemler için geliştirilen ayrık ekran kartını duyurdu. Düşük profilli tasarıma sahip olan ve PCIe x16 arabirimini kullanan eH1 isimli ekran kartı, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Chrome 5400E GPU'sunu kullanıyor.

DirectX 10.1 desteği sunan ekran kartı aynı zananda OpenGL 3.1 ve OpenGL ES 2.0 gibi endüstri standartlarıyla da uyumlu. 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve 512MM DDR3 bellekle donatılan ekran kartı, 1080p çözünürlüğündeki çoklu video akışlarını gösterebildiği gibi Streoskopik 3D desteğine de sahip.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan VIA eH1'in yakında iş ortaklarına sağlanması bekleniyor.