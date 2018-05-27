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VEVO'nun YouTube hesabına saldıran iki hacker tutuklandı

Geçtiğimiz ay VEVO'nun YouTube hesabına saldıran ve pek çok ünlü klip üzerinde birtakım değişiklikler yapan 18 yaşındaki iki hacker Fransa'da tutuklandı.
12 ay
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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VEVO'nun YouTube hesabına saldıran iki hacker tutuklandı
 

Geçtiğimiz ayın başlarında hackerlar Youtube'daki video klipleri hedef almış ve bugüne kadar 5 milyarın üstünde izlenen Despacito da dahil olmak üzere pek çok klip platformdan kaldırılmıştı. Drake, Katy Perry, Taylor Swift ve Shakira gibi ünlü sanatçılara ait kliplerin yerine La Case de Papel dizisinden bir görüntü platforma yüklenirken YouTube saldırının sadece VEVO'ya yönelik olduğunu açıklamış ve birkaç saat içinde klipler tekrardan platforma yüklenmişti.


Fransız gençlerden şüpheleniliyor 

Olay hakkında soruşturma başlatan Paris Savcılığı; VEVO ve VEVO'nun ofisinin yer aldığı Manhattan'daki yetkililer ile işbirliği içinde yürüttüğü soruşturma sonucunda olayla ilgili iki genci tutukladı. İkisi de 18 yaşında olan hackerların saldırı esnasında videoların açıklama kısmına yazdıkları gibi “Prosox” ve “Kuroi’ish” takma adlarını kullandıklarını belirten yetkililer iki şüphelinin mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.


İki şüpheli şimdi ''bilişim sistemindeki verileri değiştirmek'' suçu da dahil olmak üzere toplam altı suçtan yargılanacak. 


https://www.engadget.com/2018/05/25/two-french-teens-arrested-hacking-taylor-swift-drake-youtube/ Yorum Yaz
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V4LKyR 12 ay en beğenilen
18 yaşında gençler neden kahvede batak atmıyorlar acaba?
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V4LKyR 12 ay en beğenilen
18 yaşında gençler neden kahvede batak atmıyorlar acaba?
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interwap 12 ay
Tutuklananlar gerçek saldırgan mı yoksa şüpheli mi?
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kamil_3545 12 ay interwap
Şüpheli olsa gözaltına alınırdılar Tutuklandığına göre suçları kesinleşmiş
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