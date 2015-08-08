VLC, Windows 10 desteği ve yenilenmiş arayüzle güncellendi

Dünyanın en popüler medya oynatma uygulamalarından VLC, yeni özelliklerle Windows tarafında güncellendi.

Yeni sürümüyle sektörde büyük bir hareketlilik yaratan Windows 10 desteğini kazanan VLC, aynı zamanda yine Windows 10'a uygun çok daha sade bir arayüze geçiş yaptı. Bu sayede oldukça modern görünen ve düşük özellikli cihazlarda da performanslı çalışabilen uygulama, artık bünyesinde mini-oynatıcı taşıyor ve yeni baştan yazılan arama motoruyla eskiye oranla daha hızlı sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Windows 10 için VLC oynatıcıya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/vlc-app-updated-windows-10-revamped-ui-new-mini-player-and-more