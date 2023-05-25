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    Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nin kazananları açıklandı: İşte en iyi uygulamalar

    Yazılım devi Microsoft yıllık Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. İşte ödüle layık görülen en iyi Windows 10 ve 11 uygulamaları.      
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    Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nde 2023 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör

    Microsoft her yıl Microsoft Store'da kullanıcı deneyimi, tasarım, kalite ve en önemlisi müşteri değeri açısından mükemmellik sergileyen uygulamaları mükâfatlandırıyor. Şirket yıllık Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nde 2023 yılının kazananlarını açıkladı.

    Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nde 2023 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan listede başkalarına güzel ve kullanışlı uygulamalar oluşturma konusunda ilham veren, olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlayan ve daha fazlasını sunan iyi Windows 10 ve 11 uygulamalarını yer alıyor.

    Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nde 2023 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör

    2023 Microsoft Store Uygulama Ödülleri Kazananları

    Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nde 2023 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör

    Microsoft Editörlerinin Seçtikleri

    Yukarıda listelenen uygulamaların yanı sıra Microsoft editörleri tarafından seçilen en iyi Windows uygulamaları da açıklandı. İşte kazananlar:

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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