Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nin kazananları açıklandı: İşte en iyi uygulamalar

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Microsoft her yıl Microsoft Store'da kullanıcı deneyimi, tasarım, kalite ve en önemlisi müşteri değeri açısından mükemmellik sergileyen uygulamaları mükâfatlandırıyor. Şirket yıllık Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nde 2023 yılının kazananlarını açıkladı.

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Yayınlanan listede başkalarına güzel ve kullanışlı uygulamalar oluşturma konusunda ilham veren, olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlayan ve daha fazlasını sunan iyi Windows 10 ve 11 uygulamalarını yer alıyor.

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2023 Microsoft Store Uygulama Ödülleri Kazananları

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Microsoft Editörlerinin Seçtikleri

Yukarıda listelenen uygulamaların yanı sıra Microsoft editörleri tarafından seçilen en iyi Windows uygulamaları da açıklandı. İşte kazananlar:

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