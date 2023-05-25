Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nin kazananları açıklandı: İşte en iyi uygulamalar

Microsoft her yıl Microsoft Store'da kullanıcı deneyimi, tasarım, kalite ve en önemlisi müşteri değeri açısından mükemmellik sergileyen uygulamaları mükâfatlandırıyor. Şirket yıllık Microsoft Store Uygulama Ödülleri'nde 2023 yılının kazananlarını açıkladı.
Yayınlanan listede başkalarına güzel ve kullanışlı uygulamalar oluşturma konusunda ilham veren, olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlayan ve daha fazlasını sunan iyi Windows 10 ve 11 uygulamalarını yer alıyor.
2023 Microsoft Store Uygulama Ödülleri Kazananları
- Yardımcı Programlar ve Araçlar: Torrex
- Verimlilik: Mozilla Firefox
- Ses ve Video: VLC
- Yaratıcılık: Sketchable+
- Kişiselleştirme: Lively Wallpaper
Microsoft Editörlerinin Seçtikleri
Yukarıda listelenen uygulamaların yanı sıra Microsoft editörleri tarafından seçilen en iyi Windows uygulamaları da açıklandı. İşte kazananlar:
- Yaratıcılık: Descript
- Eğlence: Amazon Prime Video
- Verimlilik: Concepts
- En iyi Windows entegrasyonu: WhatsApp
- Özel Ödül: Ava Accessibility
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.