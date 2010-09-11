VLC, iPad'e geliyor

Apple'ın iPad, iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarında en çok eleştiri aldığı konulardan biri kısıtlı format (Sadece H.264 ve Mpeg 4 kodlu m4v, .mp4, ve .mov formatları) desteği sunması. Ancak iPad için bu sorun kısmen geride kalacak gibi görünüyor. En popüler açık kaynaklı medya oynatıcılar arasında yer alan VLC (Video Lan Client)'nin iPad versiyonunun AppStore'da ücretsiz olarak satışa sunulabilmesi için Apple'ın onayını beklenmeye başlandı.

VLC'nin iPad versiyonunu deneme fırsatı yakalayan AppAdvice'ın ilk izlenimleri oldukça olumlu. Uygulamanın DivX ve Xvid formatlarını takılmadan, kalitelerinde herhangi bir kayba neden olmadan oynattığını belirten AppAdvice, arayüzünün oldukça güzel ve kullanımının olduğunu belirtiyor. Ancak AppAdvice, bazı formatları ve yüksek çözünürlüklü videoları VLC'nin oynatamadığının altını çiziyor.

Uygulamayı kullanma fırsatı yakalayan diğer bir isim Wired dergisinden Charlie Sorrel ise uygulamada bazı performans ve uyumluluk sorunlarını bulunduğunu belirtiyor.