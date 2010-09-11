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VLC, iPad'e geliyor

8 yıl
26,5b
1
40
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPad, iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarında en çok eleştiri aldığı konulardan biri kısıtlı format (Sadece H.264 ve Mpeg 4 kodlu m4v, .mp4, ve .mov formatları) desteği sunması. Ancak iPad için bu sorun kısmen geride kalacak gibi görünüyor. En popüler açık kaynaklı medya oynatıcılar arasında yer alan VLC (Video Lan Client)'nin iPad versiyonunun AppStore'da ücretsiz olarak satışa sunulabilmesi için Apple'ın onayını beklenmeye başlandı.

VLC'nin iPad versiyonunu deneme fırsatı yakalayan AppAdvice'ın ilk izlenimleri oldukça olumlu. Uygulamanın DivX ve Xvid formatlarını takılmadan, kalitelerinde herhangi bir kayba neden olmadan oynattığını belirten AppAdvice, arayüzünün oldukça güzel ve kullanımının olduğunu belirtiyor. Ancak AppAdvice, bazı formatları ve yüksek çözünürlüklü videoları VLC'nin oynatamadığının altını çiziyor.

Uygulamayı kullanma fırsatı yakalayan diğer bir isim Wired dergisinden Charlie Sorrel ise uygulamada bazı performans ve uyumluluk sorunlarını bulunduğunu belirtiyor.


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DH Misafiri 7 yıl
merhaba,
IPAD2 ye herhangi bir bağlantı ile harici hard disk bağlayarak mkv uzantılı filimleri seyredebilirmiyim.?
Teşekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
ben filmleri atabildim ancak malesef
bir türlü altyazıalrı atamadım :(
ses problemi veriyordu
kulaklık takınca ses sorunu giderilmiş oldu
ancak altyazılar tamamen aynı isim ve srt uzantılı olmasına rağmen bir türlü görünmüyor :(
filmi ve srt uzantılı aynı klasörde bulundurup oradan add diyorum
ipad e atıyor görn,yor ancak film esnasında hiç görünmüyor altyazılar :(
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iRoNMaSTeR 8 yıl
720p dizileri izleyebiliyormuyuz sıkıntısız?? Ona göre sipariş vereceğim.
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DH Misafiri 8 yıl
VOB uzantılı dvd dosyalarını da bu VLC veya OPlayer ı kullanarak convert etmeden İpad de izlemek mümkün oluyor mu acaba?
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JonnyCaqe 8 yıl
birde cihazı bağla,cihaza tıkla altta 5-6 tane seçenek var.manuel ile başlayanı işaretle apply'e bas.birde öyle dene.
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kojirooo 8 yıl
lord_danger

birde cihazı bağla,cihaza tıkla altta 5-6 tane seçenek var.manuel ile başlayanı işaretle apply'e bas.birde öyle dene.

sayende oldu bu iş eline sağlık asağıdaki gibi yaptım oldu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


kolay gelsin
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theraptorx 8 yıl
Türkçe altyazı desteği çıkmadı gitti.
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kojirooo 8 yıl
Selam
Elimde netten indirdigim 700mb avi filmler var bunu convert etmeden ipad da izleyebilirmiyim eger izlenebilirse bu film dosyasini ipad a nasil atarim ? Yardimlarinizi bekliyorum kolay gelsin
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JonnyCaqe 8 yıl

nec
Selam
Elimde netten indirdigim 700mb avi filmler var bunu convert etmeden ipad da izleyebilirmiyim eger izlenebilirse bu film dosyasini ipad a nasil atarim ? Yardimlarinizi bekliyorum kolay gelsin

vlcde izleyebilirsin sadece.cihazı bağla apps sekmesine geç.orda yüklediğin programlar var.vlcye tıkla sağ altta küçük kutu gibi yer çıkıyor.filmleri oraya sürükle bırak.
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laconf 8 yıl
bence çok başarılı bir uygulama, özellikle 350 mb avi rip'leri izlemek için ideal. acil yolculuk vs olduğunda, convert ile uğraşamayacağınız durumlarda srtlerle birlikte ipad'e atın videoları çat diye izleyin. HD video konusunda ise, eğer video baseline 3.1 ve altı ses de AAC ile encode edilmişse, mkv'nin içinden mp4'e direk çevirip ipad'e atabilirsiniz (tabi altyazı olmuyor bu durumda). öyle izlenebiliyor çoğu HD dizi rip'i.

Pil üzerinde de bariz bir etki yaratmıyor, bir saatlik playback %10 pil götürüyor gibi. normal sayılır yani.
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JonnyCaqe 8 yıl
Ben total video converter ile ipad tikliyorum.ipade uygun olacak sekilde ceviriyor.uzantisi mp4 atiyorum hd izliyorum.
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gerigelenadam 8 yıl
hd video attim bu video oynatilmaz ama istersen dene diye bi yazi cikti denedim. olmadi oynatmadi takila takila gitti. bu arada 1080*1920 60p goruntu denedim
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laconf 8 yıl
vlc'nin altyazı desteği var. ipad'e bu destek olmadan port edilmesi pek manalı görünmüyor.
burada esas konu bence pil ömrü, çünkü vlc tamamen soft bir player. eğer ipad üzerindeki donanımsal video hızlandırıcıyı kullanmıyorsa pil ömrünü baya kısaltabilir, ondan sonra da bu işin esprisi kalmaz.
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Post-it 8 yıl
VLC ipad versiyonu altyazı destekliyor arkadaşlar. Hiçbir gömme convert vs işlemi yapmadan hem de.. Sadece film ile srt altyazı dosyasına aynı ismi vererek(örn: Salt.avi, Salt.srt) aynı klasöre yerleştirmek ve VLC ile iPade atmak yeterli .Sadece font vs ayari ve ş,ü,ğ gibi karakter destekleri yok şu an, ya da ben bulamadım.. bilginize..
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theraptorx 8 yıl

laconf
vlc'nin altyazı desteği var. ipad'e bu destek olmadan port edilmesi pek manalı görünmüyor.
burada esas konu bence pil ömrü, çünkü vlc tamamen soft bir player. eğer ipad üzerindeki donanımsal video hızlandırıcıyı kullanmıyorsa pil ömrünü baya kısaltabilir, ondan sonra da bu işin esprisi kalmaz.


Altyazıda Türkçe dil destegi olsa, süper olacak.
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