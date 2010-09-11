VLC, iPad'e geliyor

Apple'ın iPad, iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarında en çok eleştiri aldığı konulardan biri kısıtlı format (Sadece H.264 ve Mpeg 4 kodlu m4v, .mp4, ve .mov formatları) desteği sunması. Ancak iPad için bu sorun kısmen geride kalacak gibi görünüyor. En popüler açık kaynaklı medya oynatıcılar arasında yer alan VLC (Video Lan Client)'nin iPad versiyonunun AppStore'da ücretsiz olarak satışa sunulabilmesi için Apple'ın onayını beklenmeye başlandı.
VLC'nin iPad versiyonunu deneme fırsatı yakalayan AppAdvice'ın ilk izlenimleri oldukça olumlu. Uygulamanın DivX ve Xvid formatlarını takılmadan, kalitelerinde herhangi bir kayba neden olmadan oynattığını belirten AppAdvice, arayüzünün oldukça güzel ve kullanımının olduğunu belirtiyor. Ancak AppAdvice, bazı formatları ve yüksek çözünürlüklü videoları VLC'nin oynatamadığının altını çiziyor.
Uygulamayı kullanma fırsatı yakalayan diğer bir isim Wired dergisinden Charlie Sorrel ise uygulamada bazı performans ve uyumluluk sorunlarını bulunduğunu belirtiyor.
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IPAD2 ye herhangi bir bağlantı ile harici hard disk bağlayarak mkv uzantılı filimleri seyredebilirmiyim.?
Teşekkürler
bir türlü altyazıalrı atamadım :(
ses problemi veriyordu
kulaklık takınca ses sorunu giderilmiş oldu
ancak altyazılar tamamen aynı isim ve srt uzantılı olmasına rağmen bir türlü görünmüyor :(
filmi ve srt uzantılı aynı klasörde bulundurup oradan add diyorum
ipad e atıyor görn,yor ancak film esnasında hiç görünmüyor altyazılar :(
sayende oldu bu iş eline sağlık asağıdaki gibi yaptım oldu
kolay gelsin
Elimde netten indirdigim 700mb avi filmler var bunu convert etmeden ipad da izleyebilirmiyim eger izlenebilirse bu film dosyasini ipad a nasil atarim ? Yardimlarinizi bekliyorum kolay gelsin
vlcde izleyebilirsin sadece.cihazı bağla apps sekmesine geç.orda yüklediğin programlar var.vlcye tıkla sağ altta küçük kutu gibi yer çıkıyor.filmleri oraya sürükle bırak.
Pil üzerinde de bariz bir etki yaratmıyor, bir saatlik playback %10 pil götürüyor gibi. normal sayılır yani.
burada esas konu bence pil ömrü, çünkü vlc tamamen soft bir player. eğer ipad üzerindeki donanımsal video hızlandırıcıyı kullanmıyorsa pil ömrünü baya kısaltabilir, ondan sonra da bu işin esprisi kalmaz.
Altyazıda Türkçe dil destegi olsa, süper olacak.