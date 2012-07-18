VMware, 2Ç2012 ön sonuçlarını ve yeni tepe yöneticisini açıkladı

Haber Editörü
Sanallaştırma ve bulut bilişim alt yapı çözümleri ile tanınan VMware, yılın ikinci çeyrek finansal ön sonuçlarını ve yeni tepe yöneticisinin ismini açıkladı.
Yıllık bazda %22’lik artışla 1,123 milyar dolarlık rekor bir gelir elde eden VMware, GAAP (Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri) dışında değerlendirilen operasyonel kar marjının ise %32 olarak gerçekleştiğini açıklarken; yılın tamamı için 4.540 – 4.635 milyar dolar arasında gelir ile %30,25-31,25 arasında kar marjı ön görüyor.
Öte yandan VMware’in tepe yöneticiliği görevini hala yürütmekte olan Paul Maritz, 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle koltuğunu EMC Başkan yardımcısı ve bilgi altyapısı ürün grubu başkanı olarak göre yapan Pat Gelsinger’e devredecek. Paul Maritz ise firmanın yönetim kurulu üyeliğini sürdürürken, ayrıca EMC’de Teknoloji Stratejisti olarak görev alacak.
1 Eylül itibariyle tepe yöneticiliği koltuğuna oturacak olan Pat Gelsinger, EMC’ye katılmadan önce 30 yıl kadar Intel’de görev yaparak bulut bilişimin temeli olarak bilinen bugünkü sanallaştırılmış ortamların büyük çoğunluğunu destekleyen x86 mimarisi ve ekosistemler konusunda önemli bir deneyim kazandı. Intel’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve şirketin yılık gelirinin yarısını gerçekleştiren en büyük iş kolu olan Dijital Şirket Grubu’nun Genel Müdürü olarak görev yapan Gelsinger, Intel’in PC, sunucu, gömülü sistemler, iletişim, görüntüleme ve saklama ürünlerini kapsayan kurumsal ürünlerinden sorumluydu.
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dahası var özellikle 1000 tane sanallaştırılmış imaj dosyasını 1 server üzerinde olduğu düşünülür ve anti virüs yazılımı ile 1 kerede tarandığını düşünürseniz bu işten en büyük ticari kazanım kaybını anti-virüs şirketleri yaşaması olası ama bu duruma karşılık nasıl yeni bir lisans formatı geleceğide merak noktası !
ama kesin olan bir şey 1 ticari yazılıma satın alıp sahip olmak yerine o yazılımı kiralama yoluna gidiliyor olması bir süre sonra aracı bulut şirketlerini değil direk o yazılımı üreten firmaların bu bulut hizmetini kendi bünyelerinde vermesiyle sonuçlanabilir.
çünkü bulut sistemi söyle işler
işyerine 1000 $ lık bir yazılımı almak yerine
günde 8 saat 1 kullanıcı için 1 $ para verirseniz !
1 yıl içinde firmanız batarsa zararınız 1000 $ yerine,
sadece 300 $ olur !
dahası bu hizmeti sağlayan 1 kullanıcı lisanslı sistemi
24 saat için arka arkaya 8 e saatten, 3 farklı yere toplamda 1 gün = 24 saat verirse
firma 1. yıl sadece maliyeti amorti eder 2. yıl ise %100 kâr elde eder. :)
sonuç olarak ticari yazılımları 3te1i fiyatına lisanslı bir şekilde kullanılmasının yolu açılır
ama bu iş ticari yazılım sektöründe tekel olmuş devlerin işine gelmez !
kısacası 3te2 yıllık kazanım kaybı yaşarlar ! :)