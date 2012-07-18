VMware, 2Ç2012 ön sonuçlarını ve yeni tepe yöneticisini açıkladı

Sanallaştırma ve bulut bilişim alt yapı çözümleri ile tanınan VMware, yılın ikinci çeyrek finansal ön sonuçlarını ve yeni tepe yöneticisinin ismini açıkladı.

Yıllık bazda %22’lik artışla 1,123 milyar dolarlık rekor bir gelir elde eden VMware, GAAP (Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri) dışında değerlendirilen operasyonel kar marjının ise %32 olarak gerçekleştiğini açıklarken; yılın tamamı için 4.540 – 4.635 milyar dolar arasında gelir ile %30,25-31,25 arasında kar marjı ön görüyor.

Öte yandan VMware’in tepe yöneticiliği görevini hala yürütmekte olan Paul Maritz, 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle koltuğunu EMC Başkan yardımcısı ve bilgi altyapısı ürün grubu başkanı olarak göre yapan Pat Gelsinger’e devredecek. Paul Maritz ise firmanın yönetim kurulu üyeliğini sürdürürken, ayrıca EMC’de Teknoloji Stratejisti olarak görev alacak.

1 Eylül itibariyle tepe yöneticiliği koltuğuna oturacak olan Pat Gelsinger, EMC’ye katılmadan önce 30 yıl kadar Intel’de görev yaparak bulut bilişimin temeli olarak bilinen bugünkü sanallaştırılmış ortamların büyük çoğunluğunu destekleyen x86 mimarisi ve ekosistemler konusunda önemli bir deneyim kazandı. Intel’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve şirketin yılık gelirinin yarısını gerçekleştiren en büyük iş kolu olan Dijital Şirket Grubu’nun Genel Müdürü olarak görev yapan Gelsinger, Intel’in PC, sunucu, gömülü sistemler, iletişim, görüntüleme ve saklama ürünlerini kapsayan kurumsal ürünlerinden sorumluydu.



