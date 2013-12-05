VSCO Cam Android platformu için güncellendi

Visual Supply Company tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde iOS sonrası Android platformu için de yayınlanan fotoğraf uygulaması VSCO Cam, hata çözümleri ve geliştirmeler ile 2.0.1 sürümüne güncellendi.

Android 4 ve üzeri cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen VSCO Cam, içerisinde fotoğraf temelli birçok filtre ve pozlama, sıcaklık, kontrast, kırpma ve döndürme gibi farklı düzenleme araçları barındırıyor. Oldukça modern ve olabildiğince sade bir ara yüze ile gelen uygulama, ekran üzerinden dokunarak netleme ile pozlama yapılmasına imkan tanıyor ve çekilen fotoğrafları harita üzerinde işaretleyebiliyor. Bünyesinde 10 farklı hazır düzenleme şablonu yer alan VSCO CAM, uygulama içi satın alma seçeneğiyle birbirinden farklı başka içerikler de sunabiliyor. Uygulama paylaşma tarafında ise VSCO Grid, Google+, Instagram, Facebook, Twitter ve Weibo gibi servisleri aktif olarak kullanabiliyor. Yayınlanan 2.0.1 sürümüyle VSCO Grid stabilitesi arttırılan, ön ayarlarla ilgili örgütsel geliştirmeler yapılan, Android 4.0.3 ve 4.0.4 sürümüne sahip cihazlarda (Özellikle HTC One X) meydana gelen sorunları çözülen, detay görüntüsünde görsel silme desteği ve araç performansı geliştirilen uygulama, son olarak ise daha kolay erişim için bazı menü değişiklerine de kavuşmuş durumda.

Ücretsiz olarak elde edilen VSCO Cam uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam