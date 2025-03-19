Apple, Parolalar uygulamasındaki güvenlik açığını aylar sonra kapattı

Tam Boyutta Gör Apple, Eylül 2024'te iOS 18 ile yeni Parolalar uygulamasını kullanıma sundu. Passwords uygulaması, bağlantıları açarken veya simgeleri getirirken HTTPS'ye değil, daha az güvenli HTTP protokolünü kullanıyordu. Bu, ayrıcalıklı bir ağdaki kötü niyetli kişinin HTTP isteğini kesip kullanıcıyı sahte bir web sitesine yönlendirebileceği ve giriş yapma bilgilerini toplayabileceği anlamına geliyordu. Güvenlik araştırma şirketi Mysk, bu sorunu ortaya çıkardı ve Eylül ayında Apple'a bildirdi. Ancak, Apple bu güvenlik açığını iOS 18.2 güncellemesine kadar açık bıraktı.

Apple'ın Bul ağında güvenlik açığı tespit edildi 2 hf. önce eklendi

Parolalar uygulamasındaki güvenlik açığı iOS 18.2 ile kapatıldı

Günümüzde çoğu modern web sitesi, şifrelenmemiş HTTP bağlantılarına izin veriyor ancak bunları 301 yönlendirmesi kullanarak otomatik olarak HTTPS'ye yönlendiriyor. iOS 18.2 güncellemesinden önce Parolalar uygulaması da HTTP üzerinden gelen istekleri HTTPS'ye yönlendiriyordu. Normal koşullar altında, parola değişiklikleri şifrelenmiş bir sayfada gerçekleştiğinden ve kimlik bilgilerinin düz metin olarak gönderilmediğinden bunun sorun olmadığı düşünülebilir. Ancak, saldırgan kullanıcıyla aynı ağa (yani Starbucks, havaalanı veya otel Wi-Fi’ı) bağlı olduğunda ve yönlendirmeden önce ilk HTTP isteğini engellediğinde bu sorun haline geliyor. Buradan trafiği birkaç şekilde manipüle etme imkanı doğuyor. Nasıl gerçekleştiği videoda gösteriliyor:

Apple, bu güvenlik açığını Aralık ayında yayınlanan iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemesiyle kapattı ancak Apple güvenlik güncellemeleri sayfasında böyle bir güvenlik açığının olduğundan yeni bahsetti.

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Apple Parolalar uygulamasında güvenlik açığı ortaya çıktı