Apple, Parolalar uygulamasındaki güvenlik açığını aylar sonra kapattı

Parolalar uygulamasındaki güvenlik açığı iOS 18.2 ile kapatıldı
Günümüzde çoğu modern web sitesi, şifrelenmemiş HTTP bağlantılarına izin veriyor ancak bunları 301 yönlendirmesi kullanarak otomatik olarak HTTPS'ye yönlendiriyor. iOS 18.2 güncellemesinden önce Parolalar uygulaması da HTTP üzerinden gelen istekleri HTTPS'ye yönlendiriyordu. Normal koşullar altında, parola değişiklikleri şifrelenmiş bir sayfada gerçekleştiğinden ve kimlik bilgilerinin düz metin olarak gönderilmediğinden bunun sorun olmadığı düşünülebilir. Ancak, saldırgan kullanıcıyla aynı ağa (yani Starbucks, havaalanı veya otel Wi-Fi’ı) bağlı olduğunda ve yönlendirmeden önce ilk HTTP isteğini engellediğinde bu sorun haline geliyor. Buradan trafiği birkaç şekilde manipüle etme imkanı doğuyor. Nasıl gerçekleştiği videoda gösteriliyor:
Apple, bu güvenlik açığını Aralık ayında yayınlanan iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemesiyle kapattı ancak Apple güvenlik güncellemeleri sayfasında böyle bir güvenlik açığının olduğundan yeni bahsetti.Kaynakça https://9to5mac.com/2025/03/18/apples-passwords-app-was-vulnerable-to-phishing-attacks-for-nearly-three-months-after-launch/ https://support.apple.com/en-us/121837 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!