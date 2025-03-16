2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, gelecekteki yazılım güncellemeleriyle iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch’ta RCS mesajlaşmanın daha güvenli olacağını duyurdu. RCS 3.0 ile Android kullanıcılarına gönderilen mesajlar uçtan uca şifrelemeyle korunacak ancak yeni standardın başka faydaları da olacak.

Apple, iOS 19'da önemli tasarım değişiklikleri yapacak 5 gün önce eklendi

iOS 18, RCS Universal Profile 2.4'ü destekliyor. iOS 19, RCS Universal Profile 3.0’ı destekleyecek. RCS görüşmeleri için beklenen beş yeni özellik şunlar:

Uçtan uca şifreleme

Satır içi yanıtlar

Mesajları düzenleme

Gönderilen mesajı geri alma

Tapback desteği

iMessage mesajları, iOS 5’ten beri varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyi destekliyor. iMessage, iOS 14'ten beri satır içi yanıtları desteklerken, mesajları düzenleme ve geri alma seçeneği iOS 16 güncellemesiyle geldi. Apple’ın yeni RCS sürümünü hangi iOS güncellemesiyle sunacağı belli değil.

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iOS 19, Android kullanıcılarıyla daha güvenli mesajlaşma sunacak