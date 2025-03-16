iOS 19, Android kullanıcılarıyla daha güvenli mesajlaşma sunacak

iOS 18, RCS Universal Profile 2.4'ü destekliyor. iOS 19, RCS Universal Profile 3.0’ı destekleyecek. RCS görüşmeleri için beklenen beş yeni özellik şunlar:
- Uçtan uca şifreleme
- Satır içi yanıtlar
- Mesajları düzenleme
- Gönderilen mesajı geri alma
- Tapback desteği
iMessage mesajları, iOS 5’ten beri varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyi destekliyor. iMessage, iOS 14'ten beri satır içi yanıtları desteklerken, mesajları düzenleme ve geri alma seçeneği iOS 16 güncellemesiyle geldi. Apple’ın yeni RCS sürümünü hangi iOS güncellemesiyle sunacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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