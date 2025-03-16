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    Anlık Bildirim

    iOS 19, Android kullanıcılarıyla daha güvenli mesajlaşma sunacak

    Apple, gelecek yazılım güncellemeleriyle iPhone'ların RCS Universal Profile 3.0'ı destekleyeceğini duyurdu. RCS 3.0, uçtan uca şifreleme dahil birçok fayda sunacak.
    iOS 19 RCS 3.0 Tam Boyutta Gör
    Apple, gelecekteki yazılım güncellemeleriyle iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch’ta RCS mesajlaşmanın daha güvenli olacağını duyurdu. RCS 3.0 ile Android kullanıcılarına gönderilen mesajlar uçtan uca şifrelemeyle korunacak ancak yeni standardın başka faydaları da olacak.

    iOS 18, RCS Universal Profile 2.4'ü destekliyor. iOS 19, RCS Universal Profile 3.0’ı destekleyecek. RCS görüşmeleri için beklenen beş yeni özellik şunlar:

    • Uçtan uca şifreleme
    • Satır içi yanıtlar
    • Mesajları düzenleme
    • Gönderilen mesajı geri alma
    • Tapback desteği

    iMessage mesajları, iOS 5’ten beri varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyi destekliyor. iMessage, iOS 14'ten beri satır içi yanıtları desteklerken, mesajları düzenleme ve geri alma seçeneği iOS 16 güncellemesiyle geldi. Apple’ın yeni RCS sürümünü hangi iOS güncellemesiyle sunacağı belli değil.

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