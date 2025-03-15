Samsung, en iyi oyun deneyimi için Game Booster+'ı yayınladı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy telefonlar için Game Booster+ uygulamasını kullanıma sundu. Good Lock uygulaması için bir modül olan Game Booster Plus, tuşları yeniden ayarlama, belirli GPU ayarlarını değiştirme, uygulamaları oyun olarak sınıflandırma seçeneği dahil olmak üzere çok daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.

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Samsung Game Booster Plus neler sunuyor?

Game Booster+ ilk açıldığında oyun kumandası için tuşları yeniden ayarlama, GPU ayarlarını etkinleştirme ve oyun kategorisi ayarları olmak üzere üç seçenek çıkıyor.

Her oyun için ayrı tuş atama

İlk seçenek, oyun kumandasının tuşlarını istediğiniz başka tuşlarla yeniden ayarlamanıza olanak tanıyor. Hatta çoklu profil seçeneği sayesinde en çok oynadığınız dört oyun için ayrı ayrı tuş ataması yapabiliyorsunuz.

GPU ayarları

Tek tek oyunlar için GPU ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanıyor. Bu, oyunlarınızın daha akıcı çalışmasını veya daha keskin görünmesini sağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Kare hızını artırmayı, daha iyi görseller için çözünürlüğü artırmayı veya daha akıcı oyun için performansı optimize etmeyi seçebiliyorsunuz. Ayrıca, Vulkan sürücüsünü kullanan oyunlarda ekranı döndürürken GPU yükünü azaltma seçeneği var. Bu, oyunların daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, Doku Filtresi seçeneğiyle doku kalitesini iyileştirebilir veya oyun çerçevelerini daha stabil hale getirebilirsiniz.

Oyun kategorisi

Oyun kategorisi ayarları, sınıflandırılmamış bir oyun uygulamasını oyun olarak ayarlamanıza olanak tanıyor. Başka bir deyişle, telefonunuzda oyun olarak sınıflandırılmamış bir oyun veya uygulama varsa, bu özellik bunları oyun olarak sınıflandırmanıza olanak tanıyor.

Samsung, Game Booster Plus’ı ilk olarak Kore Galaxy Store'da kullanıma sundu. Ancak, APK olarak ta indirilebiliyor.

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Samsung, en iyi oyun deneyimi için Game Booster Plus'ı sundu