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Vahşi batı temalı macera oyunu Six Guns, çoklu oyuncu desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, vahşi batı temalı macera oyunu Six Guns'ın iOS versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı.

Söz konusu güncellemenin en dikkat çeken özelliği Six Guns'a çoklu oyuncu desteği kazandırması oldu. Bu mod sayesinde 8 oyuncu aynı anda vahşi batının acımasız dünyasında yer alabilecekken, güncellemeyle birlikte çoklu oyuncu moduna katkıda bulunacak bir takım yeniliklerde oyuna dahil edildi. Söz konusu yenilikler; lider tablosu, Gameloft Live üzerinden statü paylaşımı ve Facebook üzerinden oyuna arkadaş davet etme şeklinde sıralanırken, yeni kostüm ve yeni bir silah da oyuna eklenmiş durumda. Ayrıca, yapımın tüm bu yeniliklere ek olarak iPhone 5'in ekran çözünürlüğünü de desteklemeye başladığını belirtmekte fayda var.

Çoklu oyuncu modu, yeni içerikleri ve iPhone 5 desteğiyle daha eğlenceli bir hale gelen vahşi batı temalı macera oyunu Six Guns'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Hali hazırda Google Play'de de indirilebilir içerik olarak sunulan yapımın Android versiyonunun çoklu oyuncu desteğini beraberinde getiren bu güncellemeyi tam olarak ne zaman alacağı konusunda bir bilgi bulunmasa da yakın bir zaman içinde bu güncellemeyi almasını bekliyoruz.

https://itunes.apple.com/tr/app/six-guns/id447331712?mt=8 Yorum Yaz
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emre3838q 5 yıl





Telefon android multıplayer a girince önce tek oyunculu ögreticisini bitirmen gerekiyor diyo ama ben 50 seviyeyim
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DH Misafiri 6 yıl
Elini ekrana koyuyosun elini nereye hareket ettirirsen oraya gidiyo.
1 Yanıt Yanıtla +3
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CeCCilo 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Elini ekrana koyuyosun elini nereye hareket ettirirsen oraya gidiyo.

Hocam oldu mu bu şimdi ya
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__By_CiN_oO__ 6 yıl
Bu çok güzel bir haber kaliteli oyunlardan birisi tavsiye ederim
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fbhaler42 6 yıl
Lütfen yardım edin bu oyunda adam nasıl hareket ettiriliyor.
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