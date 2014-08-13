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Valiant Heart: The Great War'ın mobil sürümü önümüzdeki ay yayımlanacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Valiant Heart: The Great War'ın mobil sürümü önümüzdeki ay yayımlanacak
Ubisoft'un bu yılın başlarında masaüstü platformlar ve konsollar için yayımladığı Valiant Heart: The Great War, mobil cihazlar için de geliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Valiant Heart: The Great War'ın mobil sürümü iOS platformu üzerinde boy gösterecek. Fiyat etiketi hakkında henüz herhangi bir bilgi olmasa da oyunun 4 Eylül tarihinde Appstore'daki yerini alacağı belirtiliyor.

Valiant Heart: The Great War'dan kısaca bahsetmek gerekirse; özgün çizimleriyle dikkatleri üzerine çeken oyun, iki boyutlu dünyasında  Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Macera türüne mensup olan Valiant Heart: The Great War, bulmaca unsurlarını da bünyesinde barındırıyor.

Türü itibariyle, dokunmatik ekranlarda rahatlıkla kontrol edilebilecek olan Valiant Heart: The Great War'ın nasıl bir deneyim sunacağını önümüzdeki ay hep birlikte göreceğiz. 

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