Ve Nvidia açıkladı: Yüksek performanslı bilgi-işlem için işlemci geliştiriyoruz

Ve iddialar gerçek oldu; Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Project Denver" kod adıyla kendi işlemcilerini geliştirdiklerini açıkladı. Huang çok fazla detay vermedi ancak ARM tabanlı olan bu işlemcinin, Tegra 2 gibi çözümlerden farklı olarak HPC yani yüksel performanslı bilgi işlemci pazarını hedef alacağını açıkladı. Nvidia mühendislerinin ARM ile yakın bir diyalog içerisinde geliştirme çalışmalarına devam ettiğini belirten Huang, konuşmasının sonuna sakladığı bu "Denver" projesi için fazla detay vermese de yüksek performanslı bilgi-işlem tanımının oldukça geniş olabileceği ve ARM tabanlı yeni işlemcinin, ultra-mobil cihazların dışında tüm uygulama alanlarınad yer alabileceği tahmin ediliyor.
Denver projesine ek olarak Nvidia'nın, hazırlıkları bitmek üzere olan Tegra 3 platformunu yakında duyurması bekleniyor.
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arm çok hızlı güçleniyor. arm çok hızlı güçleniyor olmasa windows 8 arm desteğiyle gelmezdi. biraz ileriyi görmeyi dene bundan 5 sene sonra sen evinde dev gibi kasa mı? yoksa lcd ye usb den bağlayıp her işini halledebileceğin bir alet mi istersin? bundan 30 sene önce dev gibi salonlarda kullanılan bilgisayarlar şu an evimizde ve minicik. tegra 2 bir bilgisayarı bir telefon boyutuna sığdırdı. sor bakalım kendine arm mi küçük senin hayalgücün mü?
Tam şenlik hem de heyecan yaptım
İşte bak ben o kadar söyledim herkes güldü bana. Bütün gördüğüm haberlere yazacağım bunu.
Intel sektörü kısıtlıyor. Herkes te x86 ya mecbur diye ses çıkartamıyor.
Gördünüz haberi. Yavaş yavaş dediklerim olmaya başladı. Bir başlasın çorap söküğü gibi gidecek. Bakın MS da ARM için Windows hazırlıyor. Siz asıl o çıksın görün bakalım Intel ne yapıyor.
x86 yı bıkakıp ARM ı satın alırsa veya teknoloji lisanslayıp ARM tabanlı işlemci üretiyor mu üretmiyor mu göreceğiz.
nVidia da ARM ı destekliyor. Microsoft ta iyice abanır şimdi ARM tabanlı Windows'a.
Kimse inanmadı bana. Zaten Freescale de ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci hazırlıyormuş. Bırakın 4 çekirdeği. Göreceksiniz 8 çekirdekli cep telefonları çıkacak.
Yakında 8 çekirdekli akıllı telefonlar ve bunlar için harici ekran kartlı docking station lar çıkarsa şaşırmayın.
Bundan 3 sene önce Playstation 3 çıktığında müthiş bir cihazdı. Ama 6 ay önce Akıllı telefonlar konsol seviyesinde grafik performansı sunacaklar diye. Bu iyi günleri. Intel, AMD tek firmalar ama ARM 25 firma.
Kimse ARM ile başedemez...