Ve Nvidia açıkladı: Yüksek performanslı bilgi-işlem için işlemci geliştiriyoruz

Ve iddialar gerçek oldu; Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Project Denver" kod adıyla kendi işlemcilerini geliştirdiklerini açıkladı. Huang çok fazla detay vermedi ancak ARM tabanlı olan bu işlemcinin, Tegra 2 gibi çözümlerden farklı olarak HPC yani yüksel performanslı bilgi işlemci pazarını hedef alacağını açıkladı. Nvidia mühendislerinin ARM ile yakın bir diyalog içerisinde geliştirme çalışmalarına devam ettiğini belirten Huang, konuşmasının sonuna sakladığı bu "Denver" projesi için fazla detay vermese de yüksek performanslı bilgi-işlem tanımının oldukça geniş olabileceği ve ARM tabanlı yeni işlemcinin, ultra-mobil cihazların dışında tüm uygulama alanlarınad yer alabileceği tahmin ediliyor.

Denver projesine ek olarak Nvidia'nın, hazırlıkları bitmek üzere olan Tegra 3 platformunu yakında duyurması bekleniyor.