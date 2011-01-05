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Ve Nvidia açıkladı: Yüksek performanslı bilgi-işlem için işlemci geliştiriyoruz

8 yıl
13,8b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Nvidia açıkladı: Yüksek performanslı bilgi-işlem için işlemci geliştiriyoruz
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Ve iddialar gerçek oldu; Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Project Denver" kod adıyla kendi işlemcilerini geliştirdiklerini açıkladı. Huang çok fazla detay vermedi ancak ARM tabanlı olan bu işlemcinin, Tegra 2 gibi çözümlerden farklı olarak HPC yani yüksel performanslı bilgi işlemci pazarını hedef alacağını açıkladı. Nvidia mühendislerinin ARM ile yakın bir diyalog içerisinde geliştirme çalışmalarına devam ettiğini belirten Huang, konuşmasının sonuna sakladığı bu "Denver" projesi için fazla detay vermese de yüksek performanslı bilgi-işlem tanımının oldukça geniş olabileceği ve ARM tabanlı yeni işlemcinin, ultra-mobil cihazların dışında tüm uygulama alanlarınad yer alabileceği tahmin ediliyor.

Denver projesine ek olarak Nvidia'nın, hazırlıkları bitmek üzere olan Tegra 3 platformunu yakında duyurması bekleniyor.

Ve Nvidia açıkladı: Yüksek performanslı bilgi-işlem için işlemci geliştiriyoruz
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DH Misafiri 8 yıl
:) doğmamış bebeğe don biçiyorsunuz! İntel ve Amd ile kıyaslamaya yarıştırmaya bile başladınız bakıyorum.Tabiki güzel bir firmanın daha girmesi fakat masa üstü diz üstü platformuna girmek o kadar kolay değil girse bile buişte senelerini vermiş 2 firma ile performans yarışına girmek hiç kolay değil mobil cihazlardaki işlemci ile iş yükünde kullanılan işlemci teknolojisi arasında uçurum var.Hayal görmeyelim sadece mobil dünyasında güzel gelişmeler olabilir o kadar yoksa 2 3 yıl içinde ne intel nede amd ile yarışacak düzeye gelmesi imkansız...
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kaanhan 8 yıl
Huang, "tegra bizim geleceğimiz demişti" ileride bu söz çok hatırlanacak.
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Wilson Fisk 8 yıl
yanlis baslik mobile kurbani.su super intel islemcilerinizi upgrade edin be kardesim forum cokup duruyor.
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Prinergy 8 yıl
Amd den iyi olur pahalı olur. intel den ucuz olup daha az performansta olur diye tahmin ediyorum.
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sadtneverdie 8 yıl
.45 ACP

yanlis baslik mobile kurbani.su super intel islemcilerinizi upgrade edin be kardesim forum cokup duruyor.


arm çok hızlı güçleniyor. arm çok hızlı güçleniyor olmasa windows 8 arm desteğiyle gelmezdi. biraz ileriyi görmeyi dene bundan 5 sene sonra sen evinde dev gibi kasa mı? yoksa lcd ye usb den bağlayıp her işini halledebileceğin bir alet mi istersin? bundan 30 sene önce dev gibi salonlarda kullanılan bilgisayarlar şu an evimizde ve minicik. tegra 2 bir bilgisayarı bir telefon boyutuna sığdırdı. sor bakalım kendine arm mi küçük senin hayalgücün mü?
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ContEmpor4ry 8 yıl
what is that?
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CrySystem 8 yıl

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sadtneverdie 8 yıl
of of of yeni windows arm de destekliyor şenliğe bak.
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2kol3bacak 8 yıl

sadtneverdie

of of of yeni windows arm de destekliyor şenliğe bak.

Tam şenlik hem de heyecan yaptım
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OverClocK1ng 8 yıl
sadtneverdie
of of of yeni windows arm de destekliyor şenliğe bak.

İşte bak ben o kadar söyledim herkes güldü bana. Bütün gördüğüm haberlere yazacağım bunu.

Intel sektörü kısıtlıyor. Herkes te x86 ya mecbur diye ses çıkartamıyor.

Gördünüz haberi. Yavaş yavaş dediklerim olmaya başladı. Bir başlasın çorap söküğü gibi gidecek. Bakın MS da ARM için Windows hazırlıyor. Siz asıl o çıksın görün bakalım Intel ne yapıyor.
x86 yı bıkakıp ARM ı satın alırsa veya teknoloji lisanslayıp ARM tabanlı işlemci üretiyor mu üretmiyor mu göreceğiz.

nVidia da ARM ı destekliyor. Microsoft ta iyice abanır şimdi ARM tabanlı Windows'a.

Kimse inanmadı bana. Zaten Freescale de ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci hazırlıyormuş. Bırakın 4 çekirdeği. Göreceksiniz 8 çekirdekli cep telefonları çıkacak.
Yakında 8 çekirdekli akıllı telefonlar ve bunlar için harici ekran kartlı docking station lar çıkarsa şaşırmayın.
Bundan 3 sene önce Playstation 3 çıktığında müthiş bir cihazdı. Ama 6 ay önce Akıllı telefonlar konsol seviyesinde grafik performansı sunacaklar diye. Bu iyi günleri. Intel, AMD tek firmalar ama ARM 25 firma.
Kimse ARM ile başedemez...
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apokoc 8 yıl
haydaaa :D
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