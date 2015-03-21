Vector akıllı saati bir ay kullanım süresi ile dikkat çekiyor

Kullanımı giderek yaygınlaşan akıllı saatler halen kısa kullanım süresi sorununu çözebilmiş değil. Bazı firmalar farklı optimizasyonlarla kullanım süresini bir aya çekmeyi başardı. Vector bunlardan birisi.

Vector akıllı saati tek renkli LCD ekran ve düşük güç tüketen bir işletim sistemi ile 30 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu bakımdan tüketicilerin renkli ekrandan feragat etmeleri gerekiyor.

Akıllı saatin iOS, Android ve Windows Phone için uyumlu bir uygulaması mevcut. Bu uygulama ile örneğin IFTTT üzerinden saatinizin alarmı çaldığında akıllı kettle'ın su ısıtmaya başlamasını ayarlayabiliyorsunuz. Firma akıllı saati için geliştirici desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Saate bildirim geldiğinde titreşimle kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcı kolunu hareket ettirdiğinde ise bildirimler gösteriliyor. Bu bakımdan ekran sürekli hazır halde bekliyor. Ayrıca ajanda gibi detaylar da kadranın kenar kısmında gösteriliyor.

Akıllı saat fonksiyonları dışında Vector aktivite takibi de yapabiliyor. Yine verileri uyumlu uygulamasına gönderiyor. Saat yuvarlak ve dikdörtgen şeklinde iki tasarıma sahip. Yuvarlak tasarım 349$ iken, dörtgen tasarım 199$ seviyesinden satılacak. Saatin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.









http://www.pocket-lint.com/news/133270-vector-smartwatch-comes-with-a-30-day-battery-life-and-either-a-round-or-square-face