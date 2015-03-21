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Vector akıllı saati bir ay kullanım süresi ile dikkat çekiyor

4 yıl
3,1b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Vector akıllı saati bir ay kullanım süresi ile dikkat çekiyor

Kullanımı giderek yaygınlaşan akıllı saatler halen kısa kullanım süresi sorununu çözebilmiş değil. Bazı firmalar farklı optimizasyonlarla kullanım süresini bir aya çekmeyi başardı. Vector bunlardan birisi.
Vector akıllı saati tek renkli LCD ekran ve düşük güç tüketen bir işletim sistemi ile 30 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu bakımdan tüketicilerin renkli ekrandan feragat etmeleri gerekiyor.
Akıllı saatin iOS, Android ve Windows Phone için uyumlu bir uygulaması mevcut. Bu uygulama ile örneğin IFTTT üzerinden saatinizin alarmı çaldığında akıllı kettle'ın su ısıtmaya başlamasını ayarlayabiliyorsunuz. Firma akıllı saati için geliştirici desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Saate bildirim geldiğinde titreşimle kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcı kolunu hareket ettirdiğinde ise bildirimler gösteriliyor. Bu bakımdan ekran sürekli hazır halde bekliyor. Ayrıca ajanda gibi detaylar da kadranın kenar kısmında gösteriliyor.
Akıllı saat fonksiyonları dışında Vector aktivite takibi de yapabiliyor. Yine verileri uyumlu uygulamasına gönderiyor. Saat yuvarlak ve dikdörtgen şeklinde iki tasarıma sahip. Yuvarlak tasarım 349$ iken, dörtgen tasarım 199$ seviyesinden satılacak. Saatin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.



http://www.pocket-lint.com/news/133270-vector-smartwatch-comes-with-a-30-day-battery-life-and-either-a-round-or-square-face Yorum Yaz
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kilinc 2 yıl
Alıp da kullanan gerçek kullanıcı var mi
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Fenomenon 4 yıl
YouTube'da videosunu izledim, gerçekten dizayn olarak çok iyi bir saat. Pebble'ın da böyle bir saat çıkarması lazımdı bence.
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Virtual Reality 4 yıl
Neden akıllı saatler (madde madde) forum.donanimhaber.com/...
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Guest-F8946C419 4 yıl
Tam istediğim tür bir saat. Bi çıksın da bakalım. :)
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meego 4 yıl
tek renk değil , pocket-lint.com/...
linkte farklı renk ve dizaynlarını bulabilirsin.
Bence en iyi akıllı saat çünkü 3 gün şarjı gidiyor
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Fenomenon 4 yıl
Tasarım güzel, tek renk olmaması sorun değil bence.
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