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Vegas Gangsteri kıyamet sonrası temalı içeriklerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
29
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vegas Gangsteri kıyamet sonrası temalı içeriklerle güncellendi
Gameloft haziran ayında yayınladığı Gangstar serisinin dördüncü oyunu Vegas Gangsteri'ni yeni içerikler ile güncelledi.

Kıyamet adı verilen bu güncellemeyle birlikte oyuna 11 yeni görev, 3 yeni araç, yeni silahlar ve yeni kostümler eklendi. Adından da anlaşılacağı üzere yeni güncelleme kıyamet sonrası temasıyla karşımıza çıkıyor.

Kıyamet güncellemesinin getirdiği araçlar Kum Askeri, Mojave Ağzı ve Bayır Kabadayısı şeklinde sıralanıyor. Bu yeni araçlara kısa namlulu bir pompalı tüfek, kıyamet sonrası temalı bir kostüm ve mohawk saç kesimi eşlik ediyor. Serbest düşme dinamiklerini de iyileştiren güncellemenin bazı ufak tefek hataları da düzelttiğini de belirtelim. 

Kıyamet güncellemesi şerefine 12.99 TL yerine 8.99 TL'den satışa sunulan Vegas Gangsteri'ne aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Oyunun iOS versiyonu için yayınlanan güncellemenin yakın bir zamanda Android versiyonu için de yayınlanacağını belirtelim.  

https://itunes.apple.com/tr/app/gangstar-vegas/id571393580?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
faruqs 5 yıl
Bu oyunun bi ara bagimlisi olmustum
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Redunay 5 yıl
Telefonda oynanmıyor böyle oyunlar en azından tablet lazım.
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alexi7 5 yıl
Şahsi fikrimi söylüyorum oyun çok sıkıcı ilk başlarda hevesle oynuyorsun ama sonra çok sıkıyo 1 haftaya sıkıldım sildim oyunu alıcak arkadaşlar 2 kere düşünsün
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Hugo Grotius 5 yıl
Yav o kadar para verip aldık. 3-4 ay önce 1.79 du AppStore da
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CRTG SPYRO 5 yıl
hazır ındırımdeken ındırdım
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atakanredflag 5 yıl
Android sürümüm 4.2.2 ama uyumlu değil diyor apk olarak yüklesem çalışır mı yardım beyler
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Guest-1E24E8F01 5 yıl
Sizce GTA SanAndreas mı bu mu ?
1 Yanıt Yanıtla
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burak01_ 5 yıl Guest-1E24E8F01
TheCr7
Sizce GTA SanAndreas mı bu mu ?

gta san andreas tabikide soru mu bu [>:]
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Redline3 5 yıl
2 TL olmustu hemen aldim.
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tevfikkavil 5 yıl
Oyunu indirmedim ama açıkcası pahalı bir oyun ama en kısa zamanda indirmeyi planlıyorum
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Redline3 5 yıl
Cok guzel oyundu.Simdi bitirdim ama kisa surdu.
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CertificatedStaff 6 yıl
Arabalarda çarptığımızda kaputu falan yamulsa keşke ,çok güzel oyun gerçekten.
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