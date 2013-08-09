Vegas Gangsteri kıyamet sonrası temalı içeriklerle güncellendi

Gameloft haziran ayında yayınladığı Gangstar serisinin dördüncü oyunu Vegas Gangsteri'ni yeni içerikler ile güncelledi.





Kıyamet adı verilen bu güncellemeyle birlikte oyuna 11 yeni görev, 3 yeni araç, yeni silahlar ve yeni kostümler eklendi. Adından da anlaşılacağı üzere yeni güncelleme kıyamet sonrası temasıyla karşımıza çıkıyor.





Kıyamet güncellemesinin getirdiği araçlar Kum Askeri, Mojave Ağzı ve Bayır Kabadayısı şeklinde sıralanıyor. Bu yeni araçlara kısa namlulu bir pompalı tüfek, kıyamet sonrası temalı bir kostüm ve mohawk saç kesimi eşlik ediyor. Serbest düşme dinamiklerini de iyileştiren güncellemenin bazı ufak tefek hataları da düzelttiğini de belirtelim.





Kıyamet güncellemesi şerefine 12.99 TL yerine 8.99 TL'den satışa sunulan Vegas Gangsteri'ne aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Oyunun iOS versiyonu için yayınlanan güncellemenin yakın bir zamanda Android versiyonu için de yayınlanacağını belirtelim.

https://itunes.apple.com/tr/app/gangstar-vegas/id571393580?mt=8