Vektör tasarım uygulaması Candy Apple, güzel bir indirim aldı

128bit Technologies adlı geliştirici tarafından OSX 10.6.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan vektör tasarım uygulaması Candy Apple, kısa bir süre için indirime girdi.

Piksel bağımsız vektör tasarımlar yapılması için hazırlanan uygulamalardan Candy Apple, siyah renkli oldukça basit bir arayüzle geliyor ve kullanıcı dostu çalışma süreciyle beğeni topluyor. Bünyesinde özel bir metin oluşturma aracı da bulunan uygulama, hazırlanan tasarımları SVG ya da piksel tabanlı PEG, TIFF, PNG, BMP, GIF formatlarında dışarı çıkartabiliyor ve 130'dan fazla filtre ile süsleyebiliyor. Katman tabanlı çalışabilen Candy Apple, özel şekil araçlarına da sahip.

Daha önce 120 TL'ye satılan Candy Apple uygulaması, an itibariyle aşağıdan 5,29 TL'ye elde edilebiliyor.