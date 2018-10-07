Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor

Venezuela bu yılın başında kripto para birimi petroyu ülkenin resmi para birimi yapmak için hazırlıklara başlamış ve bu hafta petro ülkede resmen kullanılmaya başlanmıştı. Her ne kadar şu an için bolivarla petro almak mümkün olmasa da Bitcoin, Ether gibi kripto para birimleri ve dolar ya da euro ile petro satın almak mümkün. Petronun ülkede kullanımının yaygınlaşması içinse Venezuela hükümetinin petronun kullanımını zorunlu kılabileceği belirtiliyordu. Hükümet bu yöndeki ilk adımını attı.





Pasaport için 2 petro ödemek gerekiyor

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından yapılan açıklamaya göre pasaport çıkarmak isteyen vatandaşlar, ödemeyi petro ile yapmak zorunda. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre giderek şiddetini artıran kriz nedeniyle her gün ortalama 5 bin kişi Venezuela'yı terk ediyor. Maddi yetersizliklerin etkisiyle resmi belgelerin çıkartılması giderek zorlaşırken Venezuelalılar pasaport çıkarmak için günlerce uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.





Tabi pasaport ödemesinin petro ile yapılacak olmasıyla bu uzun kuyrukların azalabileceği belirtiliyor zira Venezuela halkının büyük bir kısmı henüz petro ile tanışmış değil. Buna ek olarak pasaport çıkarma ücreti 2 petro(7200 bolivar~115 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Asgari ücretin dört katı olan bu yüksek ücret nedeniyle insanların pasaport çıkarması çok daha zor bir hal alabilir.