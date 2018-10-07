Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor

Pasaport için 2 petro ödemek gerekiyor
Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından yapılan açıklamaya göre pasaport çıkarmak isteyen vatandaşlar, ödemeyi petro ile yapmak zorunda. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre giderek şiddetini artıran kriz nedeniyle her gün ortalama 5 bin kişi Venezuela'yı terk ediyor. Maddi yetersizliklerin etkisiyle resmi belgelerin çıkartılması giderek zorlaşırken Venezuelalılar pasaport çıkarmak için günlerce uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.
Tabi pasaport ödemesinin petro ile yapılacak olmasıyla bu uzun kuyrukların azalabileceği belirtiliyor zira Venezuela halkının büyük bir kısmı henüz petro ile tanışmış değil. Buna ek olarak pasaport çıkarma ücreti 2 petro(7200 bolivar~115 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Asgari ücretin dört katı olan bu yüksek ücret nedeniyle insanların pasaport çıkarması çok daha zor bir hal alabilir.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/crypto-now-the-only-way-isolated-venezuelans-can-buy-passports?srnd=technology-vp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Buna petrol lanetide deniyor. Petrol fosil yakıt bulunan bölgelerde genel olarak bölge halkında fakirleşme görülüyor
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