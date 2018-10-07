Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor

Bu hafta kripto para birimi petro, Venezuela'nın resmi para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Venezuela hükümeti petro kullanımını yaygınlaştırmak için bazı zorunluluklar getiriyor.
7 ay
3,9b
1
14
kripto para
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Venezuela bu yılın başında kripto para birimi petroyu ülkenin resmi para birimi yapmak için hazırlıklara başlamış ve bu hafta petro ülkede resmen kullanılmaya başlanmıştı. Her ne kadar şu an için bolivarla petro almak mümkün olmasa da Bitcoin, Ether gibi kripto para birimleri ve dolar ya da euro ile petro satın almak mümkün. Petronun ülkede kullanımının yaygınlaşması içinse Venezuela hükümetinin petronun kullanımını zorunlu kılabileceği belirtiliyordu. Hükümet bu yöndeki ilk adımını attı.


Pasaport için 2 petro ödemek gerekiyor 

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından yapılan açıklamaya göre pasaport çıkarmak isteyen vatandaşlar, ödemeyi petro ile yapmak zorunda. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre giderek şiddetini artıran kriz nedeniyle her gün ortalama 5 bin kişi Venezuela'yı terk ediyor. Maddi yetersizliklerin etkisiyle resmi belgelerin çıkartılması giderek zorlaşırken Venezuelalılar pasaport çıkarmak için günlerce uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.


Tabi pasaport ödemesinin petro ile yapılacak olmasıyla bu uzun kuyrukların azalabileceği belirtiliyor zira Venezuela halkının büyük bir kısmı henüz petro ile tanışmış değil. Buna ek olarak pasaport çıkarma ücreti 2 petro(7200 bolivar~115 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Asgari ücretin dört katı olan bu yüksek ücret nedeniyle insanların pasaport çıkarması çok daha zor bir hal alabilir.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/crypto-now-the-only-way-isolated-venezuelans-can-buy-passports?srnd=technology-vp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mustafa5532 7 ay en beğenilen
Bu kadar petrol zengini bir ülke nasıl kriz içinde olabiliyor. Rüşvet yemenin sınırının olmadığı bir ülke ne zaman dibe batar sonrasında ne olur çok merak ediyorum.
Bu kadar petrol zengini bir ülke nasıl kriz içinde olabiliyor. Rüşvet yemenin sınırının olmadığı bir ülke ne zaman dibe batar sonrasında ne olur çok merak ediy...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 7 ay
Her yıl iki milyona yakın insan ülkeyi terk ediyor diyor adam. Bir ülke nasıl batırılır, bir toplum nasıl dağıtılır adlı çalışma: Venezuela
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mak06 7 ay
Electroneum son zamanlarda aşırı değer kazandı sizde üye olup kazanabilirsiniz arkadaşlar 20. Sıraya kadar yükselişte ve ilerde daha da yükselecek ayrıca mobil uygulamadan kazanabilirsiniz illa pc ye gerek yok benim kodumu kullanarak azda olsa ilk üye olmaya önde başlarsınız
REFARANS COD CE6997
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 7 ay
120 dolara pasaport vermekte vicdansızlıktır . Ama tabiki biz yine ordada birinciyiz belki şu son tl değer kaybından sonra 2.en pahallı pasaport sahibi olunabilenlerdeniz ama bizdeki tek kolaylıkta son yıllarda gelen üniversite öğrencilerine harcı kaldırmaları oldu yani 100 küsür tlye pasaport alabilir öğrenciler diğerleri 4 5 yıllık 400 500 700 tl ile dolar bazında düünyadaki en pahallı 1. Yada 2. Pasaport
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozican0148 7 ay
115 dolar olamaz yanlış yazılmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeroWin 7 ay
Halk bıktı tabi o kadar parayı çuvalla taşımaya, devlette mecburen sanal paraya geçti. Şaka bir yana zorunluluk falan ama kısa bir süre sonra Venezuella bu hamlesinin meyvesini alabilir. Yenilik yeniliktir, batan bir ülkede yapılsa bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 7 ay
Her yıl iki milyona yakın insan ülkeyi terk ediyor diyor adam. Bir ülke nasıl batırılır, bir toplum nasıl dağıtılır adlı çalışma: Venezuela
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa5532 7 ay en beğenilen
Bu kadar petrol zengini bir ülke nasıl kriz içinde olabiliyor. Rüşvet yemenin sınırının olmadığı bir ülke ne zaman dibe batar sonrasında ne olur çok merak ediyorum.
3 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0110engin 7 ay mustafa5532
ülkemizdeki gelişmeleri de takip edebilirsiniz hocam. yaşayarak öğreniyoruz zaten
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 7 ay mustafa5532
mustafa5532
Bu kadar petrol zengini bir ülke nasıl kriz içinde olabiliyor. Rüşvet yemenin sınırının olmadığı bir ülke ne zaman dibe batar sonrasında ne olur çok merak ediyorum.

Buna petrol lanetide deniyor. Petrol fosil yakıt bulunan bölgelerde genel olarak bölge halkında fakirleşme görülüyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 7 ay mustafa5532
Biz nasıl ki ekonomiyi inşaaata bağalyıp tıkandıysak onlarda ekonomiyi petrole bağladı. Petrol fiyatları düşünce de ellerinde patladı. Dahası siyasi irade TEK ADAM rejimine dönünce ülkede sadece ekonomik değil siyasi bir kriz çıktı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haylaz__ 7 ay
Adamların para birimi petrolün kısaltılmasından geliyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BumberShoot 7 ay haylaz__
Çok zekisin kardeşim zaten Venezüellanın resmi dile Türkçe o yüzden petrol den l yi çıkartıp petro yapmışlar di mi?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3936 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
venezuela, petro ve
5 etiket daha petro coin kripto para pasaport Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay 2.5 Gbps Ethernet yaygınlaşıyor 7 ay Facebook Messenger'a sesli komut desteği geliyor 7 ay 1 takipçimizle Güney Kore'ye, Samsung'un TV merkezine gidiyoruz 7 ay Binance CEO'su: "Güvenlik, kripto para borsaları için en temel iş" 7 ay Privacy Badger artık Google'ın sizi izlemesini de engelleyecek 7 ay Galaxy S10'un işlemcisi ikinci nesil yapay zeka ünitesine sahip olabilir 7 ay İki yeni atom altı parçacık tespit edildi 7 ay Lockheed Martin insan taşıyabilen ve tekrar kullanılabilir Ay’a gidecek uzay aracı prototipini tanıttı 7 ay Google'ın iki gün sonra tanıtacağı Pixel Slate isimli tableti sızdırıldı 7 ay 450 bin yıllık fosil dişler, Neandertal insanının evrimi hakkında ipuçları sunuyor 7 ay AMD yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı 7 ay Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite 7 ay Fortnite Mobile’ın iOS platformundaki geliri 200 günde 300 milyon doları aştı 7 ay Chrome Android minimum gereksinimler değişiyor, en az 32 milyon cihaz liste dışı kalabilir 7 ay Blockchain Sermaye Uzmanı:"Bitcoin ani bir düşüşe çok yakın" 7 ay Tencent oyunlarında yüz tanıma kullanarak yaş sınırını kontrol edecek 7 ay Monster'da Bu Hafta - FIFA 19 7 ay Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini hatalar nedeniyle geri çekti 7 ay Truecaller Chat deneme sürecine başladı 7 ay Polestar 1 üretime ilk adımını attı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor Sonraki Asphalt 9: Legends’a ilk güncelleme geldi 7 ay Çin'in Spotify'ı, ABD'de halka arz edilecek 7 ay Amazon, satıcılardan rüşvet alan çalışanın işine son verdi 7 ay Türk firma mezar taşlarında karekod devrini başlattı 7 ay Su damlası çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 ülkemize de geldi 7 ay Evga’dan bütçe odaklı yeni anakart: B360 Micro Gaming 7 ay Google Pixel 3 XL tanıtımına sayılı günler kala Hong Kong’da satışa çıktı 7 ay Samsung Galaxy A6s'i, Xiaomi telefonları üreten Wintech'in üreteceği doğrulandı 7 ay Coinbase başkan yardımcısı istifa etti 7 ay Okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olan yazı tipi geliştirildi 7 ay Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi 7 ay 2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu 7 ay Nintendo'dan akıllı telefonlar için oynanabilir gameboy kılıfı 7 ay Facebook iOS için de lite versiyon üzerinde çalışmalar yürütüyor 7 ay Facebook hesap silme süresini 30 güne çıkardı 7 ay Akdeniz diyeti, depresyonun önlenmesine yardımcı olabilir 7 ay Google Haberler uygulamasına gece modu özelliği geliyor 7 ay En iyi Fortnite oyuncularına Galaxy Note 9 hediyesi 7 ay LG gelirlerde rekor kırıyor, mobil bölüm halen kayıplarda 7 ay Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin dosyaları sildiği ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim