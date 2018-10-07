Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk firma mezar taşlarında karekod devrini başlattı

Huzur Mezar isimli Türk firma ürettiği mezar taşlarına karekod sistemini entegre ediyor. Mezar taşlarında yepyeni bir devir başlatan firma, 10 Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.
7 ay
15,5b
1
25
Zamazingo
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huzur Mezar isimli firma mezar taşlarına karekod sistemini entegre ederek vefat eden kişinin fotoğraf, özgeçmiş ve video görüntülerine karekod okuyucu ile ulaşılabilmesini sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde artık kendinizin veya sevdiklerinizin mezar taşlarına ölümsüzleştirmek istediğiniz kareleri, videoları ve daha pek çok dosyayı ekleyebileceksiniz. Bu teknolojiyi 10 farklı Avrupa ülkesine pazarlayan Huzur Mezar kısa sürede oldukça yoğun ilginin odağı oldu ve mezar taşlarında yepyeni bir devir başlatmış oldu.
İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan'ın aralarında yer aldığı 10 Avrupa ülkesine mezar taşı ihracatı yaptıklarını belirten Huzur Mezar’ın kurucusu Aydın Bilen, "Döviz kurlarındaki oynaklıktan dolayı şu an ihracat zamanı. Döviz kurları tam buna uygun. Şu an tüm çalışmamızı üretimimizin yüzde 70-80'ini Avrupa'ya ihraç etme üzerine organize ediyoruz. En fazla talep Almanya'dan geliyor. Vefat eden gurbetçilerin Almanya'ya definleri artmaya başladı." açıklamalarında bulundu.
Avrupa pazarında lojistik açısından da avantajları olduğuna dikkati çeken Bilen, bu bölgedeki mermerciler yanında bireysel olarak da siparişler aldıklarını dile getirdi. Bilen, "Bu avantajı kullanarak zaman içinde ihracatımızı tüm Avrupa'ya genişletmek istiyoruz. Mezar taşları demonte olarak her şeyi hazır vaziyette gidiyor. İstenirse lazer ve porselen fotoğraf ile fotoğraftan 3 boyutlu yüz kabartmasına kadar bütün imkanlarımız var. Uzun vadede planımız tasarımda öne çıkarak, Avrupa'nın bu alanda başkenti olmak." diye konuştu.

"Online sipariş de alıyoruz"  

Huzur Mezar olarak online sipariş de aldıklarını belirten Bilen, şöyle konuştu:
"Çok şaşırıyorlar ama olmayacak bir şey değil. Şu anda Türkiye'de 450-500 bayimizle Hakkari'den Edirne'ye geniş ağa sahibiz. Bu ağı, internet üzerine aktardık. Herhangi bir şehirden montaj dahil 150 farklı model internetten görülüp online olarak kredi kartına taksitle sipariş verilebilir. Muğla'da oturan bir müşterimiz, Tokat Zile'deki babasının mezarını yaptırabiliyor, oturduğu yerden internetten siparişini verebiliyor. Çoğu kişinin başka bir kente gidip mezar taşı yaptırma imkanı olmuyor. Bu sayede kişi hiç yerinden kalkmadan bütün sistem çalışıyor, mezarın montajı yapılıp tamamlanıyor."

"Daha önceden yapılmış bir mezara da karekod ekleyebiliyoruz" 

 Bilen, ürettikleri mezar taşlarında vefat eden kişinin bilgilerinin görülebildiği karekod sistemi olduğunu da anlatarak,
"QR sistemi Türkiye'de çok yaygın kullanılmıyor. Biz bu sistemi mezara aktaralım dedik. Kişi vefat ediyor, torunu geliyor, dedesini hatırlamıyor veya görmek istiyor. Telefon ile mezar taşındaki karekod okutuluyor ve ölen kişinin hayat hikayesi, fotoğrafları ve videosu gibi ne görülsün isteniyorsa açılan sayfadan karşınıza çıkıyor. Açılan sayfanın 25 yıl garantili server hizmetini biz veriyoruz. Bu hizmetimiz bayağı da talep görüyor. Daha önceden yapılmış bir mezara da karekod ekleyebiliyoruz." dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/teknolojiyi-mezar-tasina-isledi-avrupaya-ihrac-etti/1274178 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jacobıan 7 ay en beğenilen
inovasyon inovasyondur tebrikler
1 Yanıt Yanıtla +73
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 7 ay
Durumu müsade etmeyenler ve ölücüler (mecazi anlamda) için de google batana kadar server garantili ve tamamen ücretsiz bir yöntem de ben sunayım, maksat halka hizmet :)
Rahmetlinin anılarını google drive a upload edin. Sonra paylaşıma açıp linkin qr kodunu oluşturun. Sanırım 10gb lik bir ücretsiz alan mevcut.
Daha sonra qr kodunu çevre etmenlerden etkilenmeyecek bir şekilde pvc kaplatın. Plastiğin doğada çözülmesi 100 yılı buluyor diyorlar. Google öncesinde batmazsa 100 yıllık hizmet hazır :)
Sonrası mezar taşına yapıştırılacak bu kadar.
Durumu müsade etmeyenler ve ölücüler (mecazi anlamda) için de google batana kadar server garantili ve tamamen ücretsiz bir yöntem de ben sunayım, maksat halka h...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Coco.Jambo 7 ay
Karekod okutup ardından telefondan birde Fatiha okuyorsa tamamdır
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astralll 7 ay
Aristokrat olmak lazım.. mezar deyip geçiliyor ama dedemin dedesinin karekodunu görmek isterdim:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagdasemre 7 ay
Artık dedelerimizin mezar taşını okuyabileceğiz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 7 ay
Bence tam girisimcilik ornegi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThePscho 7 ay
İnsanlar iyice kafayı yedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty28 7 ay
Vaybee.. desenize aya çıkmaya az kaldı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ucan Hollandalı 7 ay
Ölenlerin bi salın abi yaa adamlar zaten yaşarken zulüm görmüşler.SALIN ABİ BİZİ YAA YETER,ORTA ÇAĞ DA MI YAŞIYOZ SALIN BİZİ ARTIK ya da ÖLDÜRÜN BİTSİN BU IZDIRAP
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 7 ay
Durumu müsade etmeyenler ve ölücüler (mecazi anlamda) için de google batana kadar server garantili ve tamamen ücretsiz bir yöntem de ben sunayım, maksat halka hizmet :)
Rahmetlinin anılarını google drive a upload edin. Sonra paylaşıma açıp linkin qr kodunu oluşturun. Sanırım 10gb lik bir ücretsiz alan mevcut.
Daha sonra qr kodunu çevre etmenlerden etkilenmeyecek bir şekilde pvc kaplatın. Plastiğin doğada çözülmesi 100 yılı buluyor diyorlar. Google öncesinde batmazsa 100 yıllık hizmet hazır :)
Sonrası mezar taşına yapıştırılacak bu kadar.
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Overkahan 7 ay khytr89
İşte ölücü dediğin böyle olur.Zeka, kıvraklık herbişiii.Hemen ölüp bu fırsatı değerlendirecem.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-CBD9CC12F 7 ay
Nasıl yani artık dedelerimizin mezar taşlarını okuyabilecekmiyiz:)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 7 ay
😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 7 ay
toprağın altındaki hangi alemde, bunlarsa dünya derdinde..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15519 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qr code, ihracat ve
7 etiket daha huzur mezar karekod Zamazingo Bilim ve Teknoloji Zeynep Yolcu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Privacy Badger artık Google'ın sizi izlemesini de engelleyecek 7 ay Galaxy S10'un işlemcisi ikinci nesil yapay zeka ünitesine sahip olabilir 7 ay İki yeni atom altı parçacık tespit edildi 7 ay Lockheed Martin insan taşıyabilen ve tekrar kullanılabilir Ay’a gidecek uzay aracı prototipini tanıttı 7 ay Google'ın iki gün sonra tanıtacağı Pixel Slate isimli tableti sızdırıldı 7 ay 450 bin yıllık fosil dişler, Neandertal insanının evrimi hakkında ipuçları sunuyor 7 ay AMD yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı 7 ay Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite 7 ay Fortnite Mobile’ın iOS platformundaki geliri 200 günde 300 milyon doları aştı 7 ay Chrome Android minimum gereksinimler değişiyor, en az 32 milyon cihaz liste dışı kalabilir 7 ay Blockchain Sermaye Uzmanı:"Bitcoin ani bir düşüşe çok yakın" 7 ay Tencent oyunlarında yüz tanıma kullanarak yaş sınırını kontrol edecek 7 ay Monster'da Bu Hafta - FIFA 19 7 ay Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini hatalar nedeniyle geri çekti 7 ay Truecaller Chat deneme sürecine başladı 7 ay Polestar 1 üretime ilk adımını attı 7 ay Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor 7 ay Asphalt 9: Legends’a ilk güncelleme geldi 7 ay Çin'in Spotify'ı, ABD'de halka arz edilecek 7 ay Amazon, satıcılardan rüşvet alan çalışanın işine son verdi 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Türk firma mezar taşlarında karekod devrini başlattı Sonraki Su damlası çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 ülkemize de geldi 7 ay Evga’dan bütçe odaklı yeni anakart: B360 Micro Gaming 7 ay Google Pixel 3 XL tanıtımına sayılı günler kala Hong Kong’da satışa çıktı 7 ay Samsung Galaxy A6s'i, Xiaomi telefonları üreten Wintech'in üreteceği doğrulandı 7 ay Coinbase başkan yardımcısı istifa etti 7 ay Okuduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olan yazı tipi geliştirildi 7 ay Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi 7 ay 2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu 7 ay Nintendo'dan akıllı telefonlar için oynanabilir gameboy kılıfı 7 ay Facebook iOS için de lite versiyon üzerinde çalışmalar yürütüyor 7 ay Facebook hesap silme süresini 30 güne çıkardı 7 ay Akdeniz diyeti, depresyonun önlenmesine yardımcı olabilir 7 ay Google Haberler uygulamasına gece modu özelliği geliyor 7 ay En iyi Fortnite oyuncularına Galaxy Note 9 hediyesi 7 ay LG gelirlerde rekor kırıyor, mobil bölüm halen kayıplarda 7 ay Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin dosyaları sildiği ortaya çıktı 7 ay QLC NAND üretiminde sıkıntılar var 7 ay Google Pixel 3 XL'in kutusu ve aksesuarları internete düştü 7 ay Robotların çalıştığı otonom çiftlik sebze üretmeye başladı 7 ay Yerli geliştiriciden vahşi batı oyunu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim