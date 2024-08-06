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    Telefonlarda IMEI kayıt ücreti 45.953 TL olabilir

    Yurtdışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt işlemine büyük bir zam gelmesi bekleniyor. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte IMEI kayıt ücreti 45.953 TL olabilir.
    Telefonlarda IMEI kayıt ücreti 45.953 TL olabilir Tam Boyutta Gör
    Yurt dışından telefon getirmek isteyenler için süreç giderek daha da zorlaşacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için bir harç tutarı alınıyor, bu genellikle IMEI kayıt ücreti olarak biliniyor. IMEI kayıt ücreti 2024 yılı için halihazırda 31.692 TL seviyesinde ancak bu durum 2025 yılında değişecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl’e göre 2025 yılı IMEI kayıt ücreti 45.953 TL olabilir.

    45.953 TL’lik IMEI kayıt ücreti

    Türkiye’de vergi, ceza, harç, tarife ve benzer kalemlerdeki maktu tutarlar Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. Yeniden Değerleme Oranı, değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıyla tespit ediliyor. Dolayısıyla ekim ayında YDO ve dolaylı olarak 2025 yılı vergi ve harç zamları da belli olacak.

    Telefonlarda IMEI kayıt ücreti 45.953 TL olabilir
    Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gerçekleştirdiği projeksiyon ile yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında olacağını belirtiyor. Bu bağlamda 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 31.692 TL’den 45.953 TL’ye yükselecek. Bu arada eğer ekim ayı enflasyonu yüzde 0 bile gelecek olsa YDO yine de yüzde 42,76 olacak. Bu şekilde de IMEI kayıt ücreti 45.243 TL oluyor. IMEI kayıt ücretinde gelecek zam için Cumhurbaşkanı’nın yetkisinin olduğunu da belirtelim.

    Son 9 yılda IMEI ücreti yüzde 24 bin arttı

    Öte yandan 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Bu, 2016 yılında 138 TL’ye ve 2017 yılında ise 149 TL’ye yükseltilmişti. 2018 yılında 500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2019 önemli ölçüde zamlanarak 1500 TL’ye, 2020 yılında 1838 TL’ye, 2021 yılında 2.006 TL’ye yükseltilmişti. 2022 yılında 2.732 TL olan ücret 2023’te iki kez değişerek önce 6.091 sonra 20.000 TL olmuştu. 2024 yılı için ise güncel rakam 31.692 TL. Böylelikle 9 yıl önce, 2015 yılında 131 TL olan IMEI ücreti 2024 için yüzde 24 bin oranında artış göstermiş oldu. Eğer 2025 yılı için 45.953 TL rakamı gerçekleşirse son 10 yıldaki artık yüzde 34 bin 978 olarak kayıtlara geçecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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