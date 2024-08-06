Telefonlarda IMEI kayıt ücreti 45.953 TL olabilir

45.953 TL’lik IMEI kayıt ücreti
Türkiye’de vergi, ceza, harç, tarife ve benzer kalemlerdeki maktu tutarlar Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. Yeniden Değerleme Oranı, değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıyla tespit ediliyor. Dolayısıyla ekim ayında YDO ve dolaylı olarak 2025 yılı vergi ve harç zamları da belli olacak.
Son 9 yılda IMEI ücreti yüzde 24 bin arttı
Öte yandan 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Bu, 2016 yılında 138 TL’ye ve 2017 yılında ise 149 TL’ye yükseltilmişti. 2018 yılında 500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2019 önemli ölçüde zamlanarak 1500 TL’ye, 2020 yılında 1838 TL’ye, 2021 yılında 2.006 TL’ye yükseltilmişti. 2022 yılında 2.732 TL olan ücret 2023’te iki kez değişerek önce 6.091 sonra 20.000 TL olmuştu. 2024 yılı için ise güncel rakam 31.692 TL. Böylelikle 9 yıl önce, 2015 yılında 131 TL olan IMEI ücreti 2024 için yüzde 24 bin oranında artış göstermiş oldu. Eğer 2025 yılı için 45.953 TL rakamı gerçekleşirse son 10 yıldaki artık yüzde 34 bin 978 olarak kayıtlara geçecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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