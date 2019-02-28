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Venezuela’nın Petro kripto parası ile kara para akladığı iddia ediliyor

Bir ülke tarafından desteklenen ilk kripto para olma özelliğine sahip olan Petro bunun sonuçlarını görmeye başladı. Para biriminin karşılıksız olduğu ve para aklama için kullanıldığı ifade ediliyor.
2 ay
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1
12
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda çalkantılı günler geçiren Venezuela, ambargoların etkisinden kurtulabilmek amacıyla Petro adındaki kripto para birimini geliştirmişti. Bununla birlikte para birimi ile ilgili ciddi iddialar mevcut.

Genel görünüm iç açıcı değil

Petrole dayalı olduğu iddia edilen Petro para birimi, hükümetin ambargoları aşma çabası içerisinde yer alıyordu. Petro ile hükümet yurt dışında önemli yatırımlar almayı planlamıştı. Geçen yıl 735 milyon dolar yatırım aldığı iddia edilen Petro ayrıca ICO döneminde de 3.4 milyon dolar toplamıştı.

Petro para biriminin temelinde XEM para birimi yani NEM Vakfı’nın blok zinciri teknolojileri yer alıyor. Ayrıca para biriminin işletilmesi ve yönetilmesi konusunda da bazı Venezuelalı firmalar belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "Cryptopia varlıklarının yüzde 10’unu kaybetti"

Elbette bir kripto paranın kabul görmesi için pek çok borsada işleme açılmış olması gerekiyor. Petro birimi haliyle herhangi bir borsaya kabul edilmedi ve hükümet de ETH ve BTC ile ticaret yapılabilen bir borsa faaliyete geçirdi. Vatandaşlar ayrıca bolivar ile Petro alabiliyordu.

Bununla birlikte bir Latin Amerika borsasının yaptığı araştırma ilginç veriler ortaya koymuş. Petro’nun aldığı iddia edilen yatırım fonlarının hiç birisi blok zinciri kayıtları içerisinde yer almıyor. Yani Petro’nun herhangi bir karşılığı bulunmuyor gibi.

Paranın yönetiminde olduğu iddia edilen Aerotrading ve Zeus firmalarının aslında bu işle hiç ilgisinin olmadığı ifade ediliyor. White Paper adı verilen kripto paranın amaçlarını ve risklerini anlatan bildirinin yanlış ifadelerle dolu olduğu ayrıca Petro ile ilişkili 8 hesabın da anormal transferler yaptığı belirtiliyor.

Borsa elde ettiği verilerle Petro para biriminin olmayan kaynakları var gibi göstererek dolandırıcılık yaptığına ve ayrıca kara para aklama için kullanıldığına kanaat getirmiş. Yani Petro’nun vergi ödeme gibi farklı alanlarda kullanılması oldukça riskli ve anlık bir ekonomik çöküşü de beraberinde getirebilir.

 

https://ambcrypto.com/venezuelas-petro-fresh-trouble-surfaces-as-report-suggests-conclusive-evidence-of-money-laundering/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 2 ay en beğenilen
ABD girmeye sebep arıyor, oluşturuyor siz de haber yapıyorsunuz
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lawyerzzz 2 ay
Dünyanın en büyük belası A.B.D laneti...Kahrolsun yankiler!!!!
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AC_Hawker 2 ay
Ekonomik ambargolarla adamları açlığa mahkum edersen o da her türlü b.ku yer
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35plt35 2 ay
Hiç şaşırmadım. Bu hayali para(!)lar ne işe yarayabilir başka?
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scorpion20 2 ay
k ripto paranın dunyada amacı bu gibi görünüyor zaten
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Mete Can Karahasan 2 ay
Bitcoin'de de var zincirleme onaylamanın dışında kalan takas işlemleri ama bir de bakıyorsun bu birbirine güvenen odakların elinde imzalı hiçbir şey yok.
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DH Misafiri 2 ay
kripto paralar zaten kara para aklamak icin kullanilan seyler. mantigi bu: para al ver ama kim aldi kim verdi ortada direk kayit kuyut yok. bu darkweb denilen yerlerde islerde muhtemelen kripto paralar uzerinden yuruyor artik. bu habere gelirsek, dogru olma ihtimali genel mana da var ama haber Maduro ya her yerden ates edelim biri isabet eder mantigiyla yuruyor. kisacasi, siyasi maksatli bu haberleri buralara tasimayin. tasiyacaksaniz da kim soylemis, ne zaman soylemis, ne ustune soylemis vs. detaylari net bir sekilde paylasin.
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DH Misafiri 2 ay
Söyleyen trump mı? trump severler mi?
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dark_prince60 2 ay
abd ye karşı çok ta iyi yapıyor
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Mihrali Bey 2 ay
DonanımHaber bile ABD'nin 2019'a kadar sadece üst düzey Venezuelalı siyasetçilerin mal varlığına yaptırım uyguladığını bilmeyen süper zekalarla dolu. Venezuela'nın bir numaralı ticaret partneri ABD...
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V4LKyR 2 ay
Petro çok iyi işler başarıyor mu diyeceklerdi... Biraz uyanık olun.
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AqRaMa 2 ay
hehe kesin öyledir
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AC_Hawker 2 ay
Ekonomik ambargolarla adamları açlığa mahkum edersen o da her türlü b.ku yer
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