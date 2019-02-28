Venezuela’nın Petro kripto parası ile kara para akladığı iddia ediliyor

Son yıllarda çalkantılı günler geçiren Venezuela, ambargoların etkisinden kurtulabilmek amacıyla Petro adındaki kripto para birimini geliştirmişti. Bununla birlikte para birimi ile ilgili ciddi iddialar mevcut.

Genel görünüm iç açıcı değil

Petrole dayalı olduğu iddia edilen Petro para birimi, hükümetin ambargoları aşma çabası içerisinde yer alıyordu. Petro ile hükümet yurt dışında önemli yatırımlar almayı planlamıştı. Geçen yıl 735 milyon dolar yatırım aldığı iddia edilen Petro ayrıca ICO döneminde de 3.4 milyon dolar toplamıştı.

Petro para biriminin temelinde XEM para birimi yani NEM Vakfı’nın blok zinciri teknolojileri yer alıyor. Ayrıca para biriminin işletilmesi ve yönetilmesi konusunda da bazı Venezuelalı firmalar belirlenmiş.

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Elbette bir kripto paranın kabul görmesi için pek çok borsada işleme açılmış olması gerekiyor. Petro birimi haliyle herhangi bir borsaya kabul edilmedi ve hükümet de ETH ve BTC ile ticaret yapılabilen bir borsa faaliyete geçirdi. Vatandaşlar ayrıca bolivar ile Petro alabiliyordu.

Bununla birlikte bir Latin Amerika borsasının yaptığı araştırma ilginç veriler ortaya koymuş. Petro’nun aldığı iddia edilen yatırım fonlarının hiç birisi blok zinciri kayıtları içerisinde yer almıyor. Yani Petro’nun herhangi bir karşılığı bulunmuyor gibi.

Paranın yönetiminde olduğu iddia edilen Aerotrading ve Zeus firmalarının aslında bu işle hiç ilgisinin olmadığı ifade ediliyor. White Paper adı verilen kripto paranın amaçlarını ve risklerini anlatan bildirinin yanlış ifadelerle dolu olduğu ayrıca Petro ile ilişkili 8 hesabın da anormal transferler yaptığı belirtiliyor.

Borsa elde ettiği verilerle Petro para biriminin olmayan kaynakları var gibi göstererek dolandırıcılık yaptığına ve ayrıca kara para aklama için kullanıldığına kanaat getirmiş. Yani Petro’nun vergi ödeme gibi farklı alanlarda kullanılması oldukça riskli ve anlık bir ekonomik çöküşü de beraberinde getirebilir.