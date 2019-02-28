Cryptopia varlıklarının yüzde 10’unu kaybetti

Yılın en büyük kripto borsa saldırısı olarak kabul edilen Yeni Zelandalı Cryptopia’nın uğradığı siber saldırıda tablo netleşiyor. Güvenlik güçleri soruşturmaya devam ederken borsanın ne kadar kaybettiği yaklaşık olarak belli oldu.

Üst üste iki kere

Hatırlanacağı üzere Ocak ayında Cryptopia’nın siber saldırıya uğradığı ve cüzdanların boşaltıldığı haberi gelmişti. Hatta siber saldırı ederken bile kullanıcıların borsaya kripto para gönderdiği de tespit edilmişti. Sonrasında Cryptopia kapandı ve soruşturma süreci başladı.

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Uzmanlar borsanın ilk saldırıdan sonra ikinci kez saldırıya uğradığını belirtiyor. Borsa sızıntının farkında olmadığı için ikinci saldırıya fırsat bulunmuş. İkinci saldırıda cüzdanların özel anahtarlarının da elde edildiği ifade ediliyor.

İlk günlerde borsanın ne kadar kaybettiği açıklanmamıştı ancak teknik ekibin araştırması sonrasında varlıkların yaklaşık olarak yüzde 10 civarında bir kısmının çalındığı ortaya çıktı. Borsa bunu en kötü senaryo olarak kabul ediyor ancak daha yukarıda bir seviyede olabileceğini söyleyenler de mevcut.

Hacim anlamında yılın başında en büyük borsalardan birisi olan Cryptopia’nın para hareketlerine bakarak yaklaşık olarak 17 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı dile getirilmişti. Bu da yaklaşık borsanın 170 milyon dolarlık bir varlığının olabileceğini ortaya koyuyor. Borsa her cüzdanı tek tek inceleyerek koruma tedbirleri alıyor ve halen faaliyete geçebilmiş değil. Borsada hesabı olanların kesinlikle eski cüzdanlara para göndermemesi isteniyor.

Bir merkeze bağlı olmamakla övünen kripto para borsalarının siber saldırılara bu kadar açık olması sektörün halen emekleme aşamasında olduğunu gösteriyor. Standart güvenlik çözümlerinin olmayışı en büyük engellerden birisi durumunda.