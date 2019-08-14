Veritaseum kripto parasına dolandırıcılık soruşturması

2017 yılının en dikkat çekici coin ön tekliflerinden birini – ICO gerçekleştiren ve inanılmaz bir patlama yaparak 600$ seviyesine kadar yükselen Veritaseum (VERI) kripto parası için şık bir dolandırıcılık soruşturması başlatıldı.

Şok iddialar

2017 yılında ICO yapan VERI para birimi 14.8 milyon dolar civarında bir yatırım toplayarak hayata geçmişti. Sonrasında inanılmaz bir yükseliş yaşayarak 600$ seviyesine kadar çıkmış ve ilk 10 listesine bile girmişti.

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ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC tarafından başlatılan soruşturma ICO sürecinin gerekli onaylar olmadan yapıldığı iddiasına dayanıyor. CEO Reggie Middleton’ın yanlış sunumlar yaptığı ve teklif ettiği menkul kıymetlerin de kayıtsız olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle 15 milyon dolarlık yatırım hali hazırda 8 milyon civarına düşmüş durumda.

Ayrıca patronun fiyatı da manipüle ettiği ve yüzde 300 civarında artışa sebep olduğu da dosyaya girmiş. Komisyon VERI girişiminin tüm malvarlığının dondurulmasını ve tüm dosyalarına da el konmasını talep ediyor.

SEC tarafından açılan soruşturmanın duyulması ile birlikte VERI birimi BTC bazlı yüzde 200 civarında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda 0.002BTC değerinde işlem görürken artık 0.0005BTC seviyesine kadar inmiş durumda. Dolar bazında ise 8$ civarında gidip geliyor. Soruşturmanın sonucuna göre fiyat daha da dibe gidebilir.