Verizon, 18-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı; yeni iPhone 20 Eylül'de gelebilir

10 Eylül’de 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’yi tanıtmaya hazırlanan Apple’dan sonra ABD’nin en büyük servis sağlayıcısı olan Verizon da 18-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı.

Bilindiği gibi Apple, yeni iPhone’u lansman tarihinden yaklaşık 1 ya da 1,5 hafta sonraki ilk Cuma satışa sunmayı tercih ediyor. Dolayısıyla Apple gibi Verizon’ının da aynı dönemde personeline izin vermeyecek olması yeni iPhone’ların 20 Eylül Cuma günü satışa sunulma ihtimalini böylelikle büyük ölçüde arttırmakta.

Öte yandan iPhone 5C sonrasında geleceği merak konusu olan iPhone 5’le ilgili önemli bilgiler geliyor. Son alınan bilgilere göre Verizon’ın stoklarında 32 ve 64GB’lık iPhone 5 kalmazken, 16GB’lık modelin envanter seviyesi ise büyük ölçüde azalmış durumda. Bu gelişme Apple’ın çok yakın tarihte yeni iPhone’ları satışa sunacağı ihtimalinin yanı sıra iPhone 5C’nin tanıtılmasından sonra iPhone 5’in satışına son verileceği yönündeki iddiaları biraz daha güçlendiriyor.

Donanımhaber.com olarak Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikle ilgili bilgileri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.