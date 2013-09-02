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Verizon, 18-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı; yeni iPhone 20 Eylül'de gelebilir

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Verizon, 18-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı; yeni iPhone 20 Eylül'de gelebilir

10 Eylül’de 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’yi tanıtmaya hazırlanan Apple’dan sonra ABD’nin en büyük servis sağlayıcısı olan Verizon da 18-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı.

Bilindiği gibi Apple, yeni iPhone’u lansman tarihinden yaklaşık 1 ya da 1,5 hafta sonraki ilk Cuma satışa sunmayı tercih ediyor. Dolayısıyla Apple gibi Verizon’ının da aynı dönemde personeline izin vermeyecek olması yeni iPhone’ların 20 Eylül Cuma günü satışa sunulma ihtimalini böylelikle büyük ölçüde arttırmakta.

Öte yandan iPhone 5C sonrasında geleceği merak konusu olan iPhone 5’le ilgili önemli bilgiler geliyor. Son alınan bilgilere göre Verizon’ın stoklarında 32 ve 64GB’lık iPhone 5 kalmazken, 16GB’lık modelin envanter seviyesi ise büyük ölçüde azalmış durumda. Bu gelişme Apple’ın çok yakın tarihte yeni iPhone’ları satışa sunacağı ihtimalinin yanı sıra iPhone 5C’nin tanıtılmasından sonra iPhone 5’in satışına son verileceği yönündeki iddiaları biraz daha güçlendiriyor.

Donanımhaber.com olarak Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikle ilgili bilgileri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

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Verizon, 18-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı; yeni iPhone 20 Eylül'de gelebilir
Verizon, 18-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı; yeni iPhone 20 Eylül'de gelebilir

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TurkoPower 5 yıl
joney1st
apple adam gibi bir telefon yapsada geçsek ne biliyim 4.7inçlik falan ekranı büyültse biraz her kitleye hitap etse örn: plastik iphone 1200 den 5s 2000den bide 4.7inçlik 2500den falan gelse süper olur sırf stabil diye aldım ekran küçücük bir zamandan sonra sıkıyor.not: iphone 5 kullanıcısıyım.

Birincisi iphone adam gıbı telefon yapmıyosa telefonunu sat kardeşim nıye kendıne ezıyet edıyosun . 5C kesınlıkle özel ve tutulan bı seri olucak 4 serısındekı araka kapak kırılma soorunu yuzunden sınır krızlere gecıren bı tek bn degılımdir heralde .Ayrıca bana iyi olmayan bı ornek ver ve neden kötü . Bence sen 3310 a gerı donmelısın ... hoşaftan ..... diyelım en iyisi .
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Krauser ll 5 yıl
yemişim çürük elmanızı. çöplerle oynamaya devam edin. çöp çöp çöp m
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joney1st 5 yıl
apple adam gibi bir telefon yapsada geçsek ne biliyim 4.7inçlik falan ekranı büyültse biraz her kitleye hitap etse örn: plastik iphone 1200 den 5s 2000den bide 4.7inçlik 2500den falan gelse süper olur sırf stabil diye aldım ekran küçücük bir zamandan sonra sıkıyor.
not: iphone 5 kullanıcısıyım.
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AMERICOS 5 yıl
Renkli renkli olsun artık iki renk zorlamasını aşalım.
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spaydix 5 yıl
Motorola atrix deki parmak izi Okuyucu koymuş al sana 5s ezik iphone
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CertificatedStaff 5 yıl
Kim ne derse desin apple
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JoeyBane 5 yıl
Bu ay çok hareketli geçecek..
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DaRKFoRCeS 5 yıl
5c çıkarsa kırpılmış özellikli olmaz umarım.fiyat konusuna gelince çoğu 1500-1600 TL diye düşünüyor 5c için.ben ise 1800 TL den aşağı olmaz diye düşünüyorum.$ da düşecek gibi görünmüyor.plastik polikarbonmu bilemem ama ios a geçmeyi düşünüyorum.donanım 5 inki gibi olursa iyi olur.
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Godolphin 5 yıl
Neden yeni Iphone'lar artık bende heyecan mutluluk ve merak uyandırmıyor artık ?
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AERN 5 yıl
Gerçekten çok merak ediyorum ne gibi farklılıklar gelecek. 20 eylül de görelim bakalım.
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sekobaba 5 yıl
kesinleştimi 10 eylül
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl
10 eylulde iOS 7 gelsinde isterse 18 ocakta gelsin iPhone 5S ve 5C ler
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