Verizon ve AT&T'nin iPhone 4 savaşı başladı

Ön satışa sunulmasıyla birlikte 2 saat içersinde Verizon'un tarihine ilk günde en çok satan telefon olarak ismini yazdıran iPhone 4, AT&T ile Verizon arasındaki yarışı daha da hızlandırdı. Bir yanda kuruluşu telefonun mucidi Alexandar Graham Bell'e dayanan AT&T, diğer yanda ise Amerika'nın en büyük operatörü Verizon, hazırladıkları iPhone 4 reklamları ile birbirlerine gönderme yaptılar. Her iki reklamda, AT&T ve Verizon'un en büyük dezavantajlarını bir kez daha gözler önüne koyarken, iki operatör arasındaki bu yarıştan en karlı Apple'ın çıkacağını söylememiz yanlış olmayacaktır.

Verizon, yayınladığı reklamda iPhone 4'ü "Güzel... Zeki... Hatta dahi" kelimeleriyle anlattıktan sonra "Fakat operatörünüz... Çalışıyor mu ?" sorusunu yöneltiyor. Verizon çalışanı ise bu soruya "Evet, şimdi sizi duyabiliyorum." cevabını vererek AT&T'nin zayıf çekim gücüne gönderme yapıyor.

AT&T ise "Cevap" ismiyle yayınladığı reklamında, Verizon'un daha doğrusu CDMA ağının, telefon görüşmesi yaparken internet üzerinden veri alışverişi yapamamasına gönderme yapıyor. "Cevap" isimli reklamda yıldönümü için akşam yemeği rezarvasyonu yapmayı unutan bir koca, eşiyle görüşmesi esnasında iPhone 4 üzerinden hemen rezarvasyonu yaparak, tartışmanın eşiğinden son anda dönerken; reklamın sonundaki şu yazı Verizon'u en zayıf noktasından vuruyor; "Sadece AT&T'nin ağı, iPhone'unuzdan hem konuşup hem de sörf yapmanıza imkan verir."