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Verizon ve AT&T'nin iPhone 4 savaşı başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Ön satışa sunulmasıyla birlikte 2 saat içersinde Verizon'un tarihine ilk günde en çok satan telefon olarak ismini yazdıran iPhone 4, AT&T ile Verizon arasındaki yarışı daha da hızlandırdı. Bir yanda kuruluşu telefonun mucidi Alexandar Graham Bell'e dayanan AT&T, diğer yanda ise Amerika'nın en büyük operatörü Verizon, hazırladıkları iPhone 4 reklamları ile birbirlerine gönderme yaptılar. Her iki reklamda, AT&T ve Verizon'un en büyük dezavantajlarını bir kez daha gözler önüne koyarken, iki operatör arasındaki bu yarıştan en karlı Apple'ın çıkacağını söylememiz yanlış olmayacaktır.

Verizon, yayınladığı reklamda iPhone 4'ü "Güzel... Zeki... Hatta dahi" kelimeleriyle anlattıktan sonra "Fakat operatörünüz... Çalışıyor mu ?" sorusunu yöneltiyor. Verizon çalışanı ise bu soruya "Evet, şimdi sizi duyabiliyorum." cevabını vererek AT&T'nin zayıf çekim gücüne gönderme yapıyor.



AT&T ise "Cevap" ismiyle yayınladığı reklamında, Verizon'un daha doğrusu CDMA ağının, telefon görüşmesi yaparken internet üzerinden veri alışverişi yapamamasına gönderme yapıyor. "Cevap" isimli reklamda yıldönümü için akşam yemeği rezarvasyonu yapmayı unutan bir koca, eşiyle görüşmesi esnasında iPhone 4 üzerinden hemen rezarvasyonu yaparak, tartışmanın eşiğinden son anda dönerken; reklamın sonundaki şu yazı Verizon'u en zayıf noktasından vuruyor; "Sadece AT&T'nin ağı, iPhone'unuzdan hem konuşup hem de sörf yapmanıza imkan verir."




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Rainbow6 8 yıl
ATT hakketen kotu cekiyo ama verizonun antenleri farkli ve gelistirilmis olsada cdma bi telefonu dunyanin heryerinde nasil kullanacaksiniz bilmiyorum GSM bazli bi telefon bence daha iyi kaldiki ATT nin telefondaki avantaji gordunuz reklamda... benim anlamadigim millet neden bu kadar heycanlaniyo verizon telefon verizon telefon heryerde hatta burda bile defalarca haber oldu benim bildigim bu telefon amerka disindan alacaklar kendi ulkelerinde kullanamayacak kullansa bile benim bildigim bu telefonda sim kart yok sim kart giriside yok (belki yaniliyor olabilirim ama bi resim gordum kapak yoktu )bi yerde iphone5 her iki sistemide destekleyecek eski telefonlarda copluk olacak diye bisi okumustum tabi abarti bi haber ama bi yandan bakinca verizonun telefon garanti cop olur ama GSM telefon bi sekilde bi hat bulursun ona :)
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advancedmobile 8 yıl
3G şebekesinde iseniz konuşurken data transferi yapılabiliyor.Turkcell yada vodafone fark etmez.
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realbrutal 8 yıl
at&t nin reklamı bence saçmalık.ben hiç bir zaman kimseyle telefonda konuşurken internete girme gereği duymadım.uzunca bir sürede buna gerek duyacağımı sanmıyorum.böyle bir ihtiyacı ancak iphonenun interneti bilgisayara bağlıysa ihtiyaç duyarım.onun içinde 3g modem kullanırım niye iphoneu kullanayımki
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prooge 8 yıl

advancedmobile

3G şebekesinde iseniz konuşurken data transferi yapılabiliyor.Turkcell yada vodafone fark etmez.


VF 3g de iken arama geldiğinde otomatik olarak Edgeye geçiyor ve veri transferi yapılmıyor.
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ugacomtr 8 yıl
asusun ürünlerini de foxconn üretio :)

not: komponent olarak.
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cagrimir 8 yıl
rekabet her zaman iyidir. cdma nın konuşurken veri alışverişi yapamaması büyük dezavantj.
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GoldPunch 8 yıl
Verizon gibi bir operatör nasıl oluyorda iPhone 4 ün teknik donanımına müdahale edebiliyor ? Apple ile özel anlaşmaları mı var ?

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fatihaky 8 yıl

GoldPunch

Verizon gibi bir operatör nasıl oluyorda iPhone 4 ün teknik donanımına müdahale edebiliyor ? Apple ile özel anlaşmaları mı var ?


Verizon GSM şebekesini kullanmıyor. CDMA denilen ayrı bir şebeke kullanıyor. Bu yüzden Sim Kart yok verizon'da.
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