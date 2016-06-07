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Verizon’dan Yahoo için 3 milyar dolarlık teklif

Bir süredir işbirliği yaptığı danışman firmalar ile satış opsiyonlarını masaya yatıran internet devi Yahoo için, farklı teklifler gündeme gelmeye devam ediyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Verizon’dan Yahoo için 3 milyar dolarlık teklif

Bir süredir işbirliği yaptığı danışman firmalar ile satış opsiyonlarını masaya yatıran internet devi Yahoo için, farklı teklifler gündeme gelmeye devam ediyor. Twitter, Verizon, AT&T, TPG gibi pek çok dev kıyasıya mücadele içerisinde.

Sahip olduğu 40 milyar dolarlık Alibaba hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolar vergi yükü getirmesi nedeniyle, tüm veya bir kısım bölümlerini satma kararı alan Yahoo, uzun süredir talipleri ile görüşmeler yapıyor. Son olarak Twitter ile bir stratejik ortaklık gündeme gelmişti. Talipler arasında ise Verizon öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Diş fırçalarında kamera dönemi"

Gelen bilgilere göre Verizon, Yahoo’nun çekirdek internet hizmetleri için yaptığı ikinci teklifte miktarı 3 milyar dolara çıkardı. Verizon’un Bank of America tarafından kredi desteği alıyor oluşu, diğer talipler karşısında öne çıkmasını sağlıyor.

Tüm firmayı satın almak yerine Verizon’un arama ve diğer internet servislerine yöneldiği ifade ediliyor. Yahoo, bu tarz parçalı bir satış yaparak beklediği miktarı elde edebilecek. Şimdilik Yahoo tarafından verilmiş net bir karar yok. Tekliflerin üçüncü turunda Verizon’un bir miktar daha artış yapabileceği ifade ediliyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

 

http://finance.yahoo.com/news/verizon-submit-3-billion-bid-024346435.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mskblt 2 yıl en beğenilen BigEng
BigEng

Ne biçim paralar dönüyor yahu :D Bana 500 bin dolar verseler bankaya koyar aylık faizle mis gibi yaşardım :D Ne gerek var aksiyona :D

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
BigEngNe biçim paralar dönüyor yahu :D Bana 500 bin dolar verseler bankaya koyar aylık faizle mis gibi yaşardım :D Ne gerek var aksiyona...
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ozbey08 2 yıl
BİR ZAMANLAR FACEBOOK U SATIN ALAMK İÇİN 1 MİLYAR DOLAR TEKLİF VEREN YAHOO ŞİMDİ SATILIĞA ÇIKMIŞ HA
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Ömürcan 2 yıl
Vay be yahoo ne hale gelmiş.
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magicrea 2 yıl
ozbey08
BİR ZAMANLAR FACEBOOK U SATIN ALAMK İÇİN 1 MİLYAR DOLAR TEKLİF VEREN YAHOO ŞİMDİ SATILIĞA ÇIKMIŞ HA

yahoo öldü amenna ama dikkatini çekerim alibaba nın %40 ı diyor. bunun gibi diğer yatırımları var.
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Guest-5E274E432 2 yıl
Bir whatsapp etmeyen.
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kadirirdem 2 yıl
Ne oldum değil , ne olacağım demeli herkes bunun örneğide işte bu....
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BigEng 2 yıl
O kadar vergi harama girmiyor da benim kazanacağım azıcık para mı harama giriyor :D Birazda beleşten biz kazanak parayı demi :D
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ozbey08 2 yıl
BİR ZAMANLAR FACEBOOK U SATIN ALAMK İÇİN 1 MİLYAR DOLAR TEKLİF VEREN YAHOO ŞİMDİ SATILIĞA ÇIKMIŞ HA
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KalemKolik 2 yıl
abd ne vergi topluyor arkadaş.Adamların 40 milyar dolarlık hisseleri var diye 8 milyar dolar vergi ödemesi gerekmiş.
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BigEng 2 yıl
Ne biçim paralar dönüyor yahu :D Bana 500 bin dolar verseler bankaya koyar aylık faizle mis gibi yaşardım :D Ne gerek var aksiyona :D
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mskblt 2 yıl BigEng
BigEng

Ne biçim paralar dönüyor yahu :D Bana 500 bin dolar verseler bankaya koyar aylık faizle mis gibi yaşardım :D Ne gerek var aksiyona :D

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