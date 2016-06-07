Verizon’dan Yahoo için 3 milyar dolarlık teklif

Bir süredir işbirliği yaptığı danışman firmalar ile satış opsiyonlarını masaya yatıran internet devi Yahoo için, farklı teklifler gündeme gelmeye devam ediyor. Twitter, Verizon, AT&T, TPG gibi pek çok dev kıyasıya mücadele içerisinde.

Sahip olduğu 40 milyar dolarlık Alibaba hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolar vergi yükü getirmesi nedeniyle, tüm veya bir kısım bölümlerini satma kararı alan Yahoo, uzun süredir talipleri ile görüşmeler yapıyor. Son olarak Twitter ile bir stratejik ortaklık gündeme gelmişti. Talipler arasında ise Verizon öne çıkıyor.

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Gelen bilgilere göre Verizon, Yahoo’nun çekirdek internet hizmetleri için yaptığı ikinci teklifte miktarı 3 milyar dolara çıkardı. Verizon’un Bank of America tarafından kredi desteği alıyor oluşu, diğer talipler karşısında öne çıkmasını sağlıyor.

Tüm firmayı satın almak yerine Verizon’un arama ve diğer internet servislerine yöneldiği ifade ediliyor. Yahoo, bu tarz parçalı bir satış yaparak beklediği miktarı elde edebilecek. Şimdilik Yahoo tarafından verilmiş net bir karar yok. Tekliflerin üçüncü turunda Verizon’un bir miktar daha artış yapabileceği ifade ediliyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.