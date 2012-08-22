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Verizon'un 21 Eylül'de tüm izinleri dondurduğu iddia ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül ayında muhtemel bir yeni nesil iPhone tanıtımı iddiaları artarken, perakende kanallarında yapılan hazırlıklara da dikkat çekiliyor.

Techcrunch sitesinin güvenilir bir Verizon çalışanından edindiği bilgiye göre firma, çalışanların 21-30 Eylül arasındaki izinlerini dondurmuş durumda. 

Tahminler yeni iPhone'un satışına 21 Eylül Cuma günü ABD'de başlanacağı yönünde. Modelin lansmanı olarak da 12 Eylül tarihi Reuters ve Bloomberg gibi kaynaklar tarafından iddia edilmişti.

Apple'ın lansman tarihine bakıldığında yeni iPhone için 12 Eylül tanıtım, 12 Eylül ön-sipariş, 21 Eylül perakende kanallarına çıkması muhtemel görünüyor. Ekim başı diğer ülkelerde satışa çıkması beklenen yeni iPhone'un ülkemize gelmesi Kasım ayını bulabilir. Şimdilik sadece Verizon'dan gelen bu tür izin dondurma haberleri çoğaldıkça ve kesinlik kazandıkça, muhtemel bir yeni iPhone lansman tarihi için de deliller artacaktır.

http://techcrunch.com/2012/08/21/iphone-5-launch-date/ Yorum Yaz
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ozs 7 yıl
iphone 4'ü satma zamani geldi demek ki.
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*GameOver* 7 yıl
Valla ben bekleyemedim gözünüz aydın
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ozturkmhmt 7 yıl *GameOver*
*GameOver*

Valla ben bekleyemedim gözünüz aydın


4s mi aldın?
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arr0wc0lt 7 yıl
S2'yi satıp yeni iPhone'u beklemeye geçtim.
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DH Misafiri 7 yıl
Yeni iPhone her zamanki gibi dunyanın en iyi mobil cihazı olacaktır. Yine diğer şirketler iphone'a rakip olabilmek için çakma telefonlarını çıkarma hazırlığı içerisine girecekler. Bunlar iPhone reklamı olmaktan öteye geçemeyecekler. Yasasın Apple! yasasın iPhone!
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Iberk74 7 yıl
İphone 4sl çıkmasa bari :D
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Erniuif 7 yıl
Umarım guzel bi yenilik getirirler de 4'ten 5'e geçeriz yoksa 4 de gayet iyi
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Magnur İsildra 7 yıl
Android ve İ PHONE arasında baya fark olduğunu düşünürsek (Zaten Öyle) İPHONE ne kadar kendini geliştirirse geliştirsin Android kadar olamaz.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Sonunda emektar 3gs e veda zamanı geliyor :)
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K084K 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

Sonunda emektar 3gs e veda zamanı geliyor :)

aynen
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Nehalem 7 yıl
Bakalım yeni iPhone'da hangi sıkıntı ilk olarak baş gösterecek her serisinde mutlak bir sıkıntı olmuştu.
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Barthemana 7 yıl Nehalem
Nehalem
Bakalım yeni iPhone'da hangi sıkıntı ilk olarak baş gösterecek her serisinde mutlak bir sıkıntı olmuştu.

4S'te bir sey yoktu.
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Musculation 7 yıl
hayirlisi artik :) ciksinda herkes rahatlasin hersene ayni muhabbet...
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