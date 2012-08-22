Verizon'un 21 Eylül'de tüm izinleri dondurduğu iddia ediliyor

Eylül ayında muhtemel bir yeni nesil iPhone tanıtımı iddiaları artarken, perakende kanallarında yapılan hazırlıklara da dikkat çekiliyor.





Techcrunch sitesinin güvenilir bir Verizon çalışanından edindiği bilgiye göre firma, çalışanların 21-30 Eylül arasındaki izinlerini dondurmuş durumda.





Tahminler yeni iPhone'un satışına 21 Eylül Cuma günü ABD'de başlanacağı yönünde. Modelin lansmanı olarak da 12 Eylül tarihi Reuters ve Bloomberg gibi kaynaklar tarafından iddia edilmişti.





Apple'ın lansman tarihine bakıldığında yeni iPhone için 12 Eylül tanıtım, 12 Eylül ön-sipariş, 21 Eylül perakende kanallarına çıkması muhtemel görünüyor. Ekim başı diğer ülkelerde satışa çıkması beklenen yeni iPhone'un ülkemize gelmesi Kasım ayını bulabilir. Şimdilik sadece Verizon'dan gelen bu tür izin dondurma haberleri çoğaldıkça ve kesinlik kazandıkça, muhtemel bir yeni iPhone lansman tarihi için de deliller artacaktır.