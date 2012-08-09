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Vers 1Q tahta kaplamalı Bluetooth hoparlör projesi hayata geçiyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde tamamlanan ilgi çekici projelerden birisi Vers girişimine ait 1Q kablosuz hoparlör.

7cmx7cmx7cm şeklinde boyutlara sahip olsa da, 6.5W gibi bir çıkış gücü veriyor. Dış kaplaması ise tamamen el yapımı olarak bambu veya kestane ağacından elde ediliyor.

Bluetooth 2.1 üzerinden 10 adede kadar cihaza bağlanabilen hoparlör, 3.5mm girişlerine de kablolu olarak bağlanabiliyor. Hoparlörün dikkat çekici kısmı ise tak başına mono ses kalitesi vermesine rağmen, iki hoparlör birbirine bağlandığında stereo profiline geçiş yapabilmesi. Böylece mikro stereo hoparlör elde edebiliyorsunuz. 

Diğer bir özelliği ise hoparlör imalatı için kesilen ağaçların yeniden doğaya kazandırılması. Vers, şimdiden 100 fidanın dikimini gerçekleştirdi. Bataryası ise 10 saatlik kullanıma elverişli.

10000$ bağış hedefinin 10 katı üzerinde çıkan Vers 1Q projesi, 95$'lık bağış yapan destekçilerine sonbahar aylarında ürünü göndermeye başlayacak. Sonrasında ise iki farklı ağaçtan imal edilen ürünler 119$ karşılığında satışa sunulacak.

http://www.kickstarter.com/projects/123227834/1q-natural-sound-for-your-mobile-life Yorum Yaz
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lyridder 6 yıl
Ahşap değilde tahta olması iyi olmuş:))
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elmek6 6 yıl
her seyin altina sony yazisi ekleyen bir ekip var anladigim kadariyla yorumlarda hep goruyorum alakasiz seylerin altina en iyisi haci sony falan sanki amator birileri yazmis havasi veriyorlar.
reklamin kotusu olmaz diyerek sony bir ekip kiralamis galiba.
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zouzouni 6 yıl
Şık duruyor da 100 fidan dalga geçer gibi olmuş, az geldi bana.
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Dexter61 6 yıl
yukuberk
SA-NS300 kadar iyi olamaz.

Evet hacı en iyisi Sony :D
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CWaRRioR 6 yıl
Çok şık görünüyor. Çıkış gücü de teknik bilgiye göre yeterli düzeyde. Ses kalitesi nasıldır acaba
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siyahtemas 6 yıl
Helal olsun da, 100 fidan nedir yaw??? Biz, Cekmekoy Belediyesi olarak sadece bu sene bile en kısası 2,5 metre olan 5000 koca agac diktik ki bu sene kuraklıktan dolayı yarıda kestik... İnşallah bu sayıyı artırırlar da öyle yazarlar birdaha ki sefere... Yine de guzel girişim tebrik etmek lazım...
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murdocklawless 6 yıl
4. elementi kullanmış adamlar daha ne yapsınlar? hava, ateş, su, tahta. zorunuza gitmesin.
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arel.gr 6 yıl
bambu neyseda agaca ne gerek var ?
el yapimi,fidan dikimi....yutulur degil natural marketing ayaklari.
iyiki bio degil,tamamen doga tahribatini aklama ayaklari.
CNC imalinden ote degil.
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cngiz 6 yıl
yukuberk
SA-NS300 kadar iyi olamaz.

Aga sen olayı anlamamışsın, boşver.
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yukuberk 6 yıl
SA-NS300 kadar iyi olamaz.
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