Vers 1Q tahta kaplamalı Bluetooth hoparlör projesi hayata geçiyor

Kickstarter üzerinde tamamlanan ilgi çekici projelerden birisi Vers girişimine ait 1Q kablosuz hoparlör.





7cmx7cmx7cm şeklinde boyutlara sahip olsa da, 6.5W gibi bir çıkış gücü veriyor. Dış kaplaması ise tamamen el yapımı olarak bambu veya kestane ağacından elde ediliyor.





Bluetooth 2.1 üzerinden 10 adede kadar cihaza bağlanabilen hoparlör, 3.5mm girişlerine de kablolu olarak bağlanabiliyor. Hoparlörün dikkat çekici kısmı ise tak başına mono ses kalitesi vermesine rağmen, iki hoparlör birbirine bağlandığında stereo profiline geçiş yapabilmesi. Böylece mikro stereo hoparlör elde edebiliyorsunuz.





Diğer bir özelliği ise hoparlör imalatı için kesilen ağaçların yeniden doğaya kazandırılması. Vers, şimdiden 100 fidanın dikimini gerçekleştirdi. Bataryası ise 10 saatlik kullanıma elverişli.





10000$ bağış hedefinin 10 katı üzerinde çıkan Vers 1Q projesi, 95$'lık bağış yapan destekçilerine sonbahar aylarında ürünü göndermeye başlayacak. Sonrasında ise iki farklı ağaçtan imal edilen ürünler 119$ karşılığında satışa sunulacak.