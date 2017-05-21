Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor

I/O 2017 konferansında bu yıl Google çok ciddi olarak kullanıcı deneyimine yönelik adımlar attı. Güncellemelerde modüler yapı, grafik sürücü güncellemeleri derken şimdi sıra hantal uygulamalarda.
2 yıl
3,6b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir işletim sistemi ne kadar akıcı olursa olsun üçüncü taraf uygulamaların akıcı çalışmaması kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Android tarafında yıllardır bu problem devam ediyordu ancak Google artık sıkı tedbirler almaya başladı.

Hantal uygulamaların işi zor

Hafta boyu devam eden I/O 2017 konferansında Google’ın duyurduğu gelişmelerden birisi Play Console geliştirici konsolunda yapılan yeniliklerdi. Uygulamanın kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen yönlerini Vitals adıyla ayrı bir başlık altında toplayan Google, sürekli uyarılarla geliştiricilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Google akıcılık konusunda belirli ölçütler belirlemiş. Örneğin en az bir kere çöken, cevap vermiyor hatası alan, saniyede 60 kareden daha yavaş çalışan, cihazı bir saatten fazla uyanık tutan, saatte 10 kereden fazla cihazı uyandıran uygulamalar Google’ın yüzdelik hesabına giriyor.

Ayrıca Bkz. "Survival Arena: Clash Royale ve Kingdom Rush melezi"

Genel olarak yüzde 25 stabilite oranının altına inen uygulamalar için Google geliştiricilere uyarı gönderiyor. Eğer bu hantallık konusunda geliştirici gerekli tedbirleri almazsa bu sefer uygulamanın mağazada görünürlüğü azaltılıyor.

Özellikle mağaza aramalarında ilk sıralarda çıkan veya en iyiler listesinde yer alan ancak hantallığı nedeniyle kullanıcıya eksik bir deneyim sunan uygulamalar açısından bu karar oldukça önemli. Eğer geliştirici gerekli adımları atmazsa uygulama bir anda en gerilere düşebilir. Bu da gelir anlamında kötü sonuçlar doğuracaktır.

Google’ın tedbirleri hali hazırda işlemeye başlamış durumda. Kısa süre içerisinde geliştiriciler konsollarında ayrıntılı stabilite raporları almaya başlayacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/05/19/google-has-a-new-way-to-call-out-poorly-made-android-apps/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 2 yıl en beğenilen
Bunu büyük geliştiriciler yapıyor en fazla. Facebook ve Messenger bu şartlara göre mağazadan komple kaldırılmalı.
Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 2 yıl
facebook ile messenger uygulaması 500 mb ram tüketiyor. koskoca xp işletim sistemi zaten 450-500mb idi yahu.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
Google çok doğru bir yolda ilerliyor.Android gelişimini gayet başarılı sürdürüyor
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gaddar Kerim 1 yıl
sosyal medya uygulamarına ayar çekilse zaten çözüm olur fb messenger tek başına ram canavarı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 1 yıl
Facebook
Messenger
Instagram
Bu üçüne bir ayar çekilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 1 yıl
5-6 yıl önce az donanım isteyen uygulamalar acayip şişti, gereksiz yer kaplıyor. Yazılımcılar istese daha kullanışlı yapar, ayrıca bazı uygulamaların ısrarla dahili hafızada kalması sıkıcı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 1 yıl
Android bir türlü gelişemediği için IOS'dan Android'e geçmeye korkuyorum. Sanırım IOS'dan devam edeceğim. Bir gün Android, IOS gibi çalışmaya başlayınca mutlaka Android'e geçeceğim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 1 yıl
Android baştan yazılmadığı sürece asla pürüzsüz olamayacak, javayla bu kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Facebook kesinlikle mağazadan kaldırılmalı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Facebook kesinlikle mağazadan kaldırılmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Olması gereken yapılacak anlaşılan,aslında geç bile kaldılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk5 2 yıl
Facebook ve özellikle şu Messenger saçmalığı kaldırılmalı bir an önce. Chrome'dan eskiden mesajlara girebiliyorduk. Şimdi ona da ambargo gelmiş anasını satayım. Allahın belası Zuckerberg
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haggard1963 2 yıl
Facebook ve dayatma bir uygulama olan Messenger telefonların baş belası. Sistemi acayip yavaşlatıyor. Bunun yanısıra acayip şarj ve ver tüketiyor. En mantıklısı tarayıcıdan kullanmak. Zaten Chrome arayüzünün uygulamadan hiç bir farkı yok. Messenger için nasıl bir çözüm bulunur bilemeyeceğim. Ben çok gerektiğinde masa üstü görünüme geçip kullanıyorum, çok işlevsel değil tabiî ki.
Geçende bir yerde okumuştum, çok mantıklı geldi. Facebook'un Google karşısında en büyük eksiği kişisel bilgi bankasının yetersizliğiymiş, bu yüzden sürekli bilgi çekiyormuş. Bu da sürekli güç, bellek ve veri tüketimi demek. Yıllardır YouTube, Twitter, WhatsApp, Periscope gibi benzer mantıktaki uygulamaları kullanıyorum ve hepsi gayet nizamî çalışıyor. Facebook'u rahat 10 defa yükleyip tekrar silmişimdir. Tarayıcıda kullandığımda bile daha fazla şarj tükettiğini farkediyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3595 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, poorly android apps ve
8 etiket daha android apps i/o 2017 google project treble Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye 1 yıl Türk mühendisten uzay ve havacılık sektöründe devrim yapacak jet motoru 1 yıl Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor 1 yıl Karşınızda Galaxy S8 Active 1 yıl İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor 1 yıl Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı 1 yıl Açık sonrasında Yahoo, ImageMagick kütüphanesini emekliye ayırdı 1 yıl Emniyet güçlerine zırhlı iş makinesi: Tosun 1 yıl Sürücüsüz çöp kamyonları geliyor 2 yıl Ford, 2016 model araçları için Android Auto ve Apple CarPlay güncellemesi yayınladı 2 yıl Angry Birds evrimine hazır olun 2 yıl Lenovo Legion Y920 oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu 2 yıl Snapdragon 845 detaylanıyor 2 yıl Mobilite: Android O ile gelen yenilikler ve dahası... 2 yıl Wonder Woman ile ilgili ilk eleştiriler paylaşıldı 2 yıl 2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak 2 yıl WannaCry’ın geniş kitlelere yayılmasına Windows 7 neden olmuş 2 yıl Amerikan ordusuna drone desteği 2 yıl Venom filminde başrolü Tom Hardy üstelenecek 2 yıl Microsoft dahili parmak izi okuyuculu klavye üzerinde çalışıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor Sonraki Moto C ve C Plus ile tanışın 2 yıl iPhonelardaki Notlar’ın iCloud üzerinde depolandığı ortaya çıktı 2 yıl Bitcoinden tarihi rekor: 2000$ değerine ulaştı 2 yıl DxO mühendisleri OnePlus 5 için çalışıyor 2 yıl AMD Vega 2 mimarisi Volta hamlesine hazır 2 yıl Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS 2 yıl Xiaomi Mi Max 2 haftaya tanıtılıyor 2 yıl Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor 2 yıl Lightning Motorcycles elektrikli motor dünya menzil rekorunu kırmayı planlıyor 2 yıl ASUS ROG Strix Magnus "Oyuncuya özel mikrofon" ilk izlenim videosu 2 yıl Otomotiv devlerine 553 milyon dolar hava yastığı cezası 2 yıl Fuchsia işletim sistemi Android'in yerini mi alacak? 2 yıl Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı 2 yıl Singapur güvenlik için robotlardan destek alacak 2 yıl Netflix fantastik filmi Okja'nın ilk fragmanını yayınladı 2 yıl Jaguar I-Pace, Monako'da kamuflajsız olarak görüntülendi 2 yıl Çift kameralı yeni Asus telefonu ortaya çıktı 2 yıl iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın kalıpları ortaya çıktı 2 yıl Root edilmiş telefonlara Google Play’de geçit yok 2 yıl Google’ın Tensor işlemcisi performansı ikiye katladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim