Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor

Bir işletim sistemi ne kadar akıcı olursa olsun üçüncü taraf uygulamaların akıcı çalışmaması kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Android tarafında yıllardır bu problem devam ediyordu ancak Google artık sıkı tedbirler almaya başladı.

Hantal uygulamaların işi zor

Hafta boyu devam eden I/O 2017 konferansında Google’ın duyurduğu gelişmelerden birisi Play Console geliştirici konsolunda yapılan yeniliklerdi. Uygulamanın kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen yönlerini Vitals adıyla ayrı bir başlık altında toplayan Google, sürekli uyarılarla geliştiricilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Google akıcılık konusunda belirli ölçütler belirlemiş. Örneğin en az bir kere çöken, cevap vermiyor hatası alan, saniyede 60 kareden daha yavaş çalışan, cihazı bir saatten fazla uyanık tutan, saatte 10 kereden fazla cihazı uyandıran uygulamalar Google’ın yüzdelik hesabına giriyor.

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Genel olarak yüzde 25 stabilite oranının altına inen uygulamalar için Google geliştiricilere uyarı gönderiyor. Eğer bu hantallık konusunda geliştirici gerekli tedbirleri almazsa bu sefer uygulamanın mağazada görünürlüğü azaltılıyor.

Özellikle mağaza aramalarında ilk sıralarda çıkan veya en iyiler listesinde yer alan ancak hantallığı nedeniyle kullanıcıya eksik bir deneyim sunan uygulamalar açısından bu karar oldukça önemli. Eğer geliştirici gerekli adımları atmazsa uygulama bir anda en gerilere düşebilir. Bu da gelir anlamında kötü sonuçlar doğuracaktır.

Google’ın tedbirleri hali hazırda işlemeye başlamış durumda. Kısa süre içerisinde geliştiriciler konsollarında ayrıntılı stabilite raporları almaya başlayacak.