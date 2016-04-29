Vestel, Mayıs ayı sonunda silahlı İHA uçurmayı planlıyor

(Vestel'in daha önce geliştirdiği İnsansız Hava Aracı)

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, geçtiğimiz günlerde Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen Başarı hikayesi konferansına katıldı. Zorlu, konferansta Vestel'in yeni yatırımları ve geliştirecekleri yeni İnsansız Hava Aracı hakkında da bilgiler verdi.

Yönetici Vestel'in daha önce İnsansız Hava Aracı geliştirdiklerini belirterek, bu kez hedeflerinin silahlı İHA geliştirmek olduğunu vurguladı. Zorlu'ya göre Vestel'in silahlı İHA'sı yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayının sonlarında havalanacak. Daha önce dünyada benzer insansız hava araçlarının geliştirildiğine şahit olduk, ancak Vestel'in yapacağı silahlı İHA hakkında henüz net bilgiler paylaşılmadı.

Konferans sırasında bir gazetecinin "İnsansız silahlı hava aracı sadece Türkiye'de mi kullanılacak?" sorusuna Ahmet Nazif Zorlu "Bizim her yaptığımız şeyde ihracat hedefimiz vardır. Zaten önce kendi ülkende yapacaksın, başarılı olacaksın ki ondan sonra dünyada başarılı olmaya çalışacaksın. Biz Zorlu Grubu olarak kendimiz yapalım, kendi içimizde oynayalım diye böyle bir fikrimiz olamaz. Tabi ihracat hedefimizdir. Bunların çok konuşulmaması lazım. Biz yapıyoruz. Yüzde yüz yazılımı, donanımı bugün Vestel'e aittir. Vestel Savunma Sanayi tarafından yapılıyor" şeklinde yanıt verdi.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/silahli-ihayi-mayis-sonunda-ucuracagiz/563368