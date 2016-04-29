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Vestel, Mayıs ayı sonunda silahlı İHA uçurmayı planlıyor

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu, geliştirecekleri silahlı İnsansız Hava Aracı ile ilgili konuştu. Zorlu'ya göre Vestel'in silahı İHA'sı Mayıs ayında havalanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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(Vestel'in daha önce geliştirdiği İnsansız Hava Aracı) 
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, geçtiğimiz günlerde Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen Başarı hikayesi konferansına katıldı. Zorlu, konferansta Vestel'in yeni yatırımları ve geliştirecekleri yeni İnsansız Hava Aracı hakkında da bilgiler verdi.
Yönetici Vestel'in daha önce İnsansız Hava Aracı geliştirdiklerini belirterek, bu kez hedeflerinin silahlı İHA geliştirmek olduğunu vurguladı. Zorlu'ya göre Vestel'in silahlı İHA'sı yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayının sonlarında havalanacak. Daha önce dünyada benzer insansız hava araçlarının geliştirildiğine şahit olduk, ancak Vestel'in yapacağı silahlı İHA hakkında henüz net bilgiler paylaşılmadı.
Konferans sırasında bir gazetecinin  "İnsansız silahlı hava aracı sadece Türkiye'de mi kullanılacak?" sorusuna Ahmet Nazif Zorlu "Bizim her yaptığımız şeyde ihracat hedefimiz vardır. Zaten önce kendi ülkende yapacaksın, başarılı olacaksın ki ondan sonra dünyada başarılı olmaya çalışacaksın. Biz Zorlu Grubu olarak kendimiz yapalım, kendi içimizde oynayalım diye böyle bir fikrimiz olamaz. Tabi ihracat hedefimizdir. Bunların çok konuşulmaması lazım. Biz yapıyoruz. Yüzde yüz yazılımı, donanımı bugün Vestel'e aittir. Vestel Savunma Sanayi tarafından yapılıyor" şeklinde yanıt verdi.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/silahli-ihayi-mayis-sonunda-ucuracagiz/563368 Yorum Yaz
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Denis Cheryshev 3 yıl en beğenilen
Vestel vatandaşı kazıklasa da bu türlü projelerini destekliyorum. Devletimiz, ordumuz, polisimiz hepsinin Allah yardımcısı olsun.
Yanıtla +62
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AndaCakan 3 yıl Şehmistan
Şehmistan

Hala vestel yok şöyle yok böyle derler

boşverin zaten diyenlere de bloğu basın geçin ki sesleri çıkmasın

vestel yok şöyle yok böyle
ŞehmistanHala vestel yok şöyle yok böyle derlerboşverin zaten diyenlere de bloğu basın geçin ki sesleri çıkmasın
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Yanıtla +45
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.Davy Jones. 3 yıl
Ankaya silah takıldı 25 er kiloluk 2 füzeyi hefefe başarıyla gönderdi. Fzüelerde kendi üretimimiz, akıllı bomba.
Yanıtla +36
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1 Avatar
RawShed 3 yıl
İnş çoğalır bunlar
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seglopsi 3 yıl
onu dünya paraya satıyorlar orduya tabiki, bu nazif zorlu kendini tony stark gibi görmeye başlamış çinde telefon üretince. kardeşim bu şekilde olmuyor o işler. iddaa ediyorum bugün 10bin lira bütçem olsun onun özelliklerinden daha iyi dikine kalkan uçak yaparım. yazılımı da donanımı da bana ait olur.
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mavizaman 3 yıl
yanlış mı görüyorum yoksa vestelin fanboyları mı var?
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C.CEMİL 3 yıl
beyaz eşyaya benzerse yandık demektir :)
ya birde hep yapacağız ,yapıyoruz sözünden gına geldi
şuana kadar yaptık denilenler hep başka ülkelerin ürünleri çıktı
gerçi patenti bizde olsun yeter ,diğer türlü başka ülkelerin kaprisleriyle uğraşıyoruz
ve hepsinden önemli olan dijital kodların bize ait olması
diğer türlü uçan oyuncaktan öteye geçilemiyor
hadi vestel hiç değilse bu defa bizi utandır :)
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inexo 3 yıl
vestel alma aldırma diyenlerin üzerine bomba atmasın
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Fakirdepocu 3 yıl
Milli Savunma varsa sonuna kadar arkasındayız. Vestel e laf atanlarida anlamıyorum. Tamam telefonlarında fiyat politikasını begenmezsiniz anlarım da bu projenin neyini begenmiyorlar anlamıyorum.
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iniyesta 3 yıl
Vestel telefonlar ışın kılıcı uygulaması ile istanbuldan iran ırak Suriye hepsini vuracak

Yahu Ahmet Nazif zorlu boğaza yaptığın inşaat tam bir ucube ve istanbula ihanet anıtı

Ne geveliyorsun Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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IraArel 3 yıl
Uçabilse bari.

Çünkü vestel şöyle böyle.
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freshwind 3 yıl
Silahlı iha silahlı drone gibi teknolojiler gelecekte çok önemli olacak ayrıca teröristler içinde caydırıcı olacaktır. Dünya bu yöne yöneliyor. Robotik silahlar, yapay zeka teknolojileri vs. Benzinli araba üretmeye çalışmayı bırakıp elektirkli yada hidrojenle çalışan araba üretmek için büyük yatırım yapmamız lazım. Dünya dan teknolojik olarak çok geriden başladık o yüzden onların önüne geçcek adımlar atılması lazım.
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wolfestein 3 yıl
Vestel'den başka firma yok muydu?
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Fearless_tr 3 yıl
Insallah amerikan senatosu türkiyeye tüm silah satislarina hayir derde atar yapip alayini kendimiz üretip kopyalariz cin gibi ;D
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wehrmacht 3 yıl
Anka bayraktara vergi koydurtmasin sakin
vestele güvenmeyin okadarda yerli değil
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