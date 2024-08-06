En iyi 3'lü ankastre set modelleri & fiyatları (2024)

Ankastre setler, mutfağa şıklık katmaları ve yer tasarrufu sağlamalarıyla çok fazla tercih ediliyor. Yeni mutfak yaptıranlar ya da yeni eve taşınanlar genelde 3’lü ankastre set (fırın, ocak ve davlumbaz) arayışına giriyor. Tabii ki mikrodalga, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi mutfağın olmazsa olmaz eşyaları da ankastre olarak tercih edilebiliyor. Peki, en beğenilen ankastre set markaları, modelleri hangileri? İster 3’lü ister 2’li ankastre set bakıyor olun, mutfağınıza çok yakışacak beyaz eşyalar burada.

Ankastre ocak, fırın, davlumbaz yorumları dikkate alındığında; en iyi 3’lü ankastre set markaları sıralamasında Kumtel, Arçelik, Bosh ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek ankastre set önerileri olarak ise; Kumtel Home & Dizayn, Arçelik Fırsat & New Star ve Simfer Diamond ankastre modelleri fiyat-performans, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Kumtel Siyah Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set Tam Boyutta Gör Kumtel, en çok tercih edilen ankastre set markası. Kumtel 3’lü Ankastre Set, 8 programlı digital siyah ankastre fırın (B66 - SF2 (DDT), gaz emniyet sistemli siyah cam ankastre ocak (KO-40 TAHDF) ve yüksek emiş gücüne sahip dokunmatik cam davlumbazdan (DA6-835) oluşuyor. Kumtel ankastre set, moden, şık ve kullanışlı cam tasarım, HARR teknoloji sayesinde %40’a varan enerji tasarrufu, açık rezistans sistemiyle harika pişirme özellikleriyle öne çıkıyor. Kumtel 3’lü ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (ücretsiz doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun)

Ocak yüzeyi: Cam

Ocak göz sayısı: 4

Fırın program sayısı: 8

Fırın enerji sınıfı: A+

Fırın turbo özelliği: Var

Davlumbaz ses seviyesi: 56 DBA

Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum filtre

Renk: Siyah Kumtel Siyah Cam Dijital / Dokunmatik Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Eğer benim gibi fiyat performans takıntınız var ise çok doğru bir tercih. Fırının bir çok özelliği var; zaten artık bazı şeyler airfryer’larda yapabildiği için her türlü ihtiyacınızı karşılar. Eşim başarılı tarifler yapabiliyor. ✍🏻 Tek kelimeyle harika. Fırınını kullandım güzel pişiriyor. Ocağı güzel pişiriyor. Temizlemesi de kolay. Pahalı marka alacağım diye gerçekten uğraşmanıza gerek yok. Mutfağıma çok yakıştı. Ürün beklediğimden de çabuk geldi. Teşekkür ederim.

2️⃣ Arçelik Fırsat Ankastre Set Tam Boyutta Gör Arçelik, 3’lü ankastre set yorumları en iyi markaların başında geliyor. Arçelik Fırsat Ankastre Set, gazlı metal tablalı ocak (OMD D 611 EI), INOX ankastre fırın (AFM 130 I Fibona Serisi) ve ankastre duvar tipi davlumbazdan (P 27 YI) oluşuyor. Arçelik ankastre fırın, Hot Aero Pro teknolojisi sayesinde sıcak havayı fırının içinde kusursuz şekilde dağıtıyor ve her pişirmede aynı sonucu almanızı sağlıyor. Pişirme sonrası fırının tabanına 1 bardak su döküp fırın sıcaklığını 100 dereceye ayarladığınızda 20 dakika bekleterek, kirleri yumuşatarak kolayca temizleyebiliyorsunuz. Arçelik 3’lü ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz

Ocak tipi: Gazlı ocak

Ocak göz sayısı: 4

Ocak genişliği: 61 cm

Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik

Fırın program sayısı: 6

Fırın enerji sınıfı: A

Fırın turbo özelliği: Var

Davlumbaz ses seviyesi: 53 DBA

Davlumbaz filtresi: Alüminyum kaset

Renk: Inox (İnoks) Arçelik Fırsat Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok memnun kaldım. Zaten marka kalitesi kendini gösteriyor. Teşekkürler Arçelik. ✍🏻 Ürünler çok güvenilir şekilde geldi. 2 gün içinde paketleme servis hizmet çok iyi. Arçelik’i aradık, aynı gün 1 saat sonra ücretsiz olarak kuruluma geldiler. Ürüne gelince; Karadenizliyim, fırında 1 haftada 5 kez balık yaptık. Çok mükemmel fırın. Ocakta sönme emniyeti falan var ve kaliteli. Hepsi çok iyi.

3️⃣ Siemens Siyah Selection Ankastre Set Tam Boyutta Gör Siemens, en iyi ankastre set markaları arasında. Siemens 3’lü ankastre set, hızlı ön ısıtma ve üç rafa kadar eşit ısı dağılımı sunan ankastre fırın (HB514FBR0T), siyah kırılmaz cam yüzeye sahip ankastre ocak (EO6C6PB11O) ve enerji tasarruflu LED aydınlatmalı duvar tipi davlumbazdan (LC65KA670T) oluşuyor. Siemens ankastre fırın, fastPreheat özelliğiyle istediğiniz fırın ısısına daha çabuk ve daha az enerji ile ulaşmanızı sağlar. 3D hotAir Plus, mükemmel sonuçlar için üç rafa kadar eşit ısı dağılımı sağlar. Siemens 3’lü ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz

Ocak tipi: Gazlı ocak

Ocak göz sayısı: 4

Ocak genişliği: 60 cm

Ocak yüzeyi: Sert cam yüzey

Fırın program sayısı: 8

Fırın enerji sınıfı: A

Davlumbaz ses seviyesi: 67 dB

Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum

Renk: Siyah Siemens Siyah Selection Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünleri beğenerek aldık. Sonuçta Siemens. Oldukça şık ve de performans olarak beğendik. 3 aydır kullanıyoruz. Tavsiye ederim. ✍🏻 Ben özellikle fırını çok beğendim. Bir buçuk yaşındaki çocuğum 250 derecede bile elini cama tutsa yanmıyor, yalıtım mükemmel. Kapağı açtığımda da tüm buhar içinde.

4️⃣ Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set Tam Boyutta Gör Kumtel Home, siyah ankastre set tavsiyesi isteyenlere önerimizdir. Kumtel Home ankastre set, doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun gaz emniyetli ankastre cam ocak (KO-40 TAHDF), enerji tasarruflu ankastre cam fırın (B66-S2) ve yıkanabilir filtreye sahip cam davlumbazdan (DA6-830) oluşuyor. Kumtel ankastre fırın, buharlı temizleme özelliğiyle iç yüzeyde oluşan tüm kirleri kolayca temizlemenizi sağlar. Kumtel Home ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (ücretsiz doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun)

Ocak yüzeyi: Cam

Ocak göz sayısı: 4

Fırın program sayısı: 3

Fırın enerji sınıfı: A+

Davlumbaz hava debisi: 650 m3/H motor

Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum filtre

Renk: Siyah Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün fiyat performans, mutfağıma da çok yakıştı. Tasarım olarak sade ve siyah bir ürün istiyordum, aradığımı buldum. Kullanış olarak da pahalı ürünlerden hiç bir eksiği yok. ✍🏻 Gayet şık, gayet kullanışlı, sınıfının en iyisi.

5️⃣ Vestel Beyaz Rustik Set Tam Boyutta Gör Ankastre set hangi marka daha iyi? diyenlere tavsiye edeceğimiz bir marka da Vestel. Özellikle rustik tasarımlı model çok fazla tercih ediliyor. Vestel 3’lü ankastre set, 70 litre hacimli tavuk çevirme aksesuarıyla gelen ankastre fırın (AF-7688 RB), dört gözü gazlı ankastre ocak (AO-6104 YRB) ve piramit tip ankastre davlumbazdan (AD-60041 RB) oluşuyor. Vestel 3'lü ankastre set özellikleri Ocak tipi: Gazlı

Ocak yüzeyi: Cam

Ocak göz sayısı: 4

Ocak genişliği: 60 cm

Fırın program sayısı: 8

Fırın enerji sınıfı: D

Davlumbaz şekli: Piramit tip

Davlumbaz emiş gücü: 469 m3/saat Vestel Beyaz Rustik Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok memnun kaldım. Çok güzel teşekkür ederim. Mutfağıma harika oldu. ✍🏻 O kadar şık duruyor ki, mutfağıma farklı bir hava kattı. Almak isterseniz hiç düşünmeyin, hemen alın.

6️⃣ Bosch Gri Ankastre Set 164 Tam Boyutta Gör Bosch Gri Ankastre Set 164, piyasadaki en iyi ankastre set modelleri arasında. Bosh 3’lü ankastre set, antrasit gri renkte gazlı ankastre ocak (POP6C9O10O), özel pizza modu sunan şık tasarımlı ankastre fırın (HBF514BH0T) ve metal yağ filtresine sahip dokunmatik kontrollü ankastre duvar tipi davlumbazdan oluşuyor. Bosh ankastre fırın, 3D HotAir ve alttan ısıtma kombinasyonuyla fırını önceden ısıtmanıza gerek kalmadan donmuş pizzayı 20 dakikada pişirmenizi sağlar. Bu mod, köfte, krep, sebze gibi yarı pişmiş yiyecekler için de kullanılabilir. Bosh 3’lü ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz

Ocak tipi: Gazlı

Ocak yüzeyi: Cam

Ocak gözü sayısı: 4

Fırın program sayısı: 8

Fırın enerji sınıfı: A

Fırın turbo özelliği: Var

Davlumbaz şekli: Yatık cam

Davlumbaz hava debisi: 616 m3/h

Davlumbaz genişliği: 60 cm

Davlumbaz ses seviyesi: 65 dB

Renk: Antrasit gri Bosch Gri Ankastre Set 164 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok güzel, çok beğendik. Antrasit çok hoş durdu. Servisi aradık, hemen gelip kurdular. ✍🏻 Ürünler mükemmel kalitede. Alacak olanlar düşünmeden alabilir.

7️⃣ Ferre Fryart Cs Serisi Beyaz Ankastre Cam Set Tam Boyutta Gör Ferre FryArt Beyaz Ankastre Set, ankastre set önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Ferre 3’lü ankastre set, 78 litre geniş hacimli zor kirlenen, kolay temizlenebilen özel iç yapıya sahip ankastre fırın (XE63CB), temizlemesi kolay ankastre ocak (CS206) ve ayarlanabilir çift bacayla gelen ankastre davlumbazdan (D064) oluşuyor. Ferre ankastre fırın, özel tasarım tepsisi sayesinde hiç yağ eklemeden ya da çok az yağ ekleyerek yiyeceklerinizi daha sağlıklı pişirmenizi sağlar. Sıcak hava fritözlerine göre 2 kat daha fazla miktarda yemek pişirebilirsiniz. Ferre 3’lü ankastre set özellikleri Ocak tipi: Gazlı

Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (LPG’li olarak kullanıma uygun)

Ocak göz sayısı: 4

Ocak genişliği: 60 cm

Ocak yüzeyi: Cam

Gaz emniyet sistemi: Var

Davlumbaz genişliği: 60 cm

Davlumbaz emiş gücü: 500 m3/h

Davlumbaz filtresi: Alüminyum filtre, isteğe bağlı bacasız kullanım

Renk: Beyaz Ferre FryArt Beyaz Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ankastre ararken en önem verdiğim fırındı, asla pişman olmadım. Davlumbazın çekim kalitesi çok iyi. Ocağın ateşlemesi çok hızlı ve fırının içindekini her oranda eşit ve iyi pişirmesi sebebiyle düşünmeden alabileceğiniz bir set. ✍🏻 Gayet şık, özellikli, sağlam duruyor. Çalışması sessiz. Alacaklara tavsiye ederim.

8️⃣ Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set Tam Boyutta Gör Kumtel Dizayn, en beğenilen ankastre setler arasında. Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set, enerji tasarruflu ve kolay temizlenebilen ankastre fırın (B66-S2 MT), gaz emniyet sistemli cam ankastre ocak (KO-40TAHDF) ve yüksek emiş gücüne sahip cam davlumbazdan (DA6-830) oluşuyor. Kumtel cam ankastre fırın, Harr teknolojisiyle yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlar, kolay temizlenebilen geniş iç hazne ve zil uyarılı zaman ayarı özelliğiyle gelir. Kumtel Dizayn ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (LPG’ye dönüşüme uygun)

Ocak tipi: Gazlı

Ocak yüzeyi: Cam (8mm dayanıklı temperli)

Ocak gözü sayısı: 4

Emniyet sistemi: Var

Davlumbaz şekli: Yatık cam

Davlumbaz emiş gücü: 650 m3/h motor

Renk: Siyah Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Harika bir ürün, fırını da çok güzel pişiriyor. Herkese tavsiye ederim. ✍🏻 Fiyat performans ürünü, gayet iyi. Kurulumu ücretsiz şekilde yapıldı. Memnun kaldım. Teşekkürler.

9️⃣ Simfer Diamond Mekanik Set Tam Boyutta Gör Simfer, en beğenilen ankastre set markaları arasında. Simfer 3’lü ankastre set, kolay temizlenebilir camlı ve mekanik timer özellikli ankastre fırın (8202), otomatik gaz emniyeti ve hibrit kullanım özelliğiyle dikkat çeken ankastre ocak (3048) ve sessiz, güçlü havalandırma sağlayan cam davlumbazdan (8722) oluşuyor. Simfer ankastre cam ocak, yüksek sıcaklıklara ve darbelere karşı dayanıklıdır. Gaz kesme emniyeti sayesinde ocak herhangi bir nedenle söndüğünde gaz otomatik olarak kesilerek güvenliğiniz sağlanır. Davlumbaz filtreleri bulaşık makinesinde yıkanabilir. Simfer 3'lü ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz

Ocak tipi: Gazlı

Ocak yüzeyi: Cam

Ocak gözü sayısı: 4

Fırın program sayısı: 4

Fırın enerji sınıfı: A

Fırın turbo özelliği: Var

Davlumbaz şekli: Duvar tipi

Davlumbaz genişliği: 60 cm

Davlumbaz hava debisi: 400 m3/sa

Renk: Beyaz Simfer Diamond Mekanik Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kesinlikle harika bir ürün. Kendi kendini temizleme özelliği de var. Bence alan pişman olmaz. Fırın, ocak ve davlumbaz çok iyi bir performansa sahip. Ben farklı markalar ile arasında kaldım, sonra bu marka hakkında pek yorum görmedim ama cesaret ettim ve gerçekten harika. Tamamen cam ve kaliteli görünüyor. ✍🏻 Memnun kaldım. Tavsiye ederim. Bence çok pahalı olanları geçin.

🔟 Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set Tam Boyutta Gör Beko Eco, sağlam yapısı ve kaliteli performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanan inox ankastre set. Beko 3’lü ankastre set, buharlı temizleme fonksiyonuyla zahmetsiz temizlik sunan ankastre fırın (BFM 310 I), gazlı inoks metal tablalı ankastre ocak (BOMD D 6110 EI) ve duvar tipi davlumbazdan (ADP61420I) oluşuyor. Beko ankastre fırın, buharlı temizleme özelliğiyle fırının iç bölmesinde ulaşamadığınız veya zor temizleneceğini düşündüğünüz bölümleri kolayca temizlemenizi sağlar. Beko ankastre ocak, özel nano kaplama teknolojisine sahip olmasıyla yüzeyi 11 kat daha az su ve deterjanla temizlenir, parmak izleri de kolayca silinir. Beko 3'lü ankastre set özellikleri Ocak yakıt tipi: Doğalgaz

Ocak tipi: Gazlı

Ocak gözü sayısı: 4

Gaz emniyet sistemi: Var

Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik

Ocak genişliği: 61 cm

Fırın program sayısı: 6

Fırın enerji sınıfı: A

Fırın turbo özelliği: Var

Davlumbaz tipi: Piramit

Davlumbaz çekiş gücü: 400 m3/h

Davlumbaz ses seviyesi: 53 dBA

Renk: Inox Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün hem fiyat, hem kalite anlamında fazlasıyla tatmin edici. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence bu grup ürünlerde inox en iyi seçim. ✍🏻 Ürün mükemmel ötesi. Pişirmesi hızı, görüntüsü, her şeyi 10 numara. Daha önce de kiralık evimde aynı markayı kullanmıştım, kendime de aynısını aldım. Çok çok memnun kaldım.

En iyi ankastre fırın tavsiyeleri 6 ay önce eklendi

Ankastre ürün alırken nelere dikkat etmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Ankastre ürünün ölçüleri (boyutları) Ankastre ürünün malzeme kalitesi Ankastre davlumbazın filtre kalitesi ve ses seviyesi Ankastre fırının fonksiyonları ve enerji verimliliği Ankastre ocağın yüzeyi ve rengi

En İyi Ankastre Set Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 201453

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