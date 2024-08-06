En iyi 3'lü ankastre set modelleri & fiyatları (2024)

- En iyi ankastre set ⏲️
- 1️⃣ Kumtel Siyah Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set
- 2️⃣ Arçelik Fırsat Ankastre Set
- 3️⃣ Siemens Siyah Selection Ankastre Set
- 4️⃣ Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set
- 5️⃣ Vestel Beyaz Rustik Set
- 6️⃣ Bosch Gri Ankastre Set 164
- 7️⃣ Ferre Fryart Cs Serisi Beyaz Ankastre Cam Set
- 8️⃣ Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set
- 9️⃣ Simfer Diamond Mekanik Set
- 🔟 Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set
- Ankastre ürün alırken nelere dikkat etmeli 🤔
- Yorumlar
Ankastre setler, mutfağa şıklık katmaları ve yer tasarrufu sağlamalarıyla çok fazla tercih ediliyor. Yeni mutfak yaptıranlar ya da yeni eve taşınanlar genelde 3’lü ankastre set (fırın, ocak ve davlumbaz) arayışına giriyor. Tabii ki mikrodalga, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi mutfağın olmazsa olmaz eşyaları da ankastre olarak tercih edilebiliyor. Peki, en beğenilen ankastre set markaları, modelleri hangileri? İster 3’lü ister 2’li ankastre set bakıyor olun, mutfağınıza çok yakışacak beyaz eşyalar burada.
|Marka/Model 🥘
|Fiyat 🏷️
|Kumtel Siyah Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set
|9.399 TL
|Arçelik Fırsat Ankastre Set
|23.498 TL
|Siemens Siyah Selection Ankastre Set
|28.993 TL
|Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set
|9.407 TL
|Vestel Beyaz Rustik Set
|37.489 TL
|Bosch Gri Ankastre Set 164
|28.249 TL
|Arçelik New Star Siyah Cam Ankastre Set
|28.498 TL
|Ferre Fryart Cs Serisi Gri Ankastre Cam Set
|17.038 TL
|Vestel Piramit Beyaz Doğal Lezzet Set 2
|20.989 TL
|Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set
|8.445 TL
|Simfer Diamond Turbo Mekanik Set
|15.670 TL
|Luxell 88 Lt Süper Kristal Syh Ankastre Set
|14.999 TL
|Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set
|18.993 TL
|Alveus 850 3'lü Ankastre Set Beyaz
|8.379 TL
Ankastre ocak, fırın, davlumbaz yorumları dikkate alındığında; en iyi 3’lü ankastre set markaları sıralamasında Kumtel, Arçelik, Bosh ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek ankastre set önerileri olarak ise; Kumtel Home & Dizayn, Arçelik Fırsat & New Star ve Simfer Diamond ankastre modelleri fiyat-performans, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Kumtel Siyah Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set
Kumtel 3’lü ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (ücretsiz doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun)
- Ocak yüzeyi: Cam
- Ocak göz sayısı: 4
- Fırın program sayısı: 8
- Fırın enerji sınıfı: A+
- Fırın turbo özelliği: Var
- Davlumbaz ses seviyesi: 56 DBA
- Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum filtre
- Renk: Siyah
Kumtel Siyah Cam Dijital / Dokunmatik Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Eğer benim gibi fiyat performans takıntınız var ise çok doğru bir tercih. Fırının bir çok özelliği var; zaten artık bazı şeyler airfryer’larda yapabildiği için her türlü ihtiyacınızı karşılar. Eşim başarılı tarifler yapabiliyor.
✍🏻 Tek kelimeyle harika. Fırınını kullandım güzel pişiriyor. Ocağı güzel pişiriyor. Temizlemesi de kolay. Pahalı marka alacağım diye gerçekten uğraşmanıza gerek yok. Mutfağıma çok yakıştı. Ürün beklediğimden de çabuk geldi. Teşekkür ederim.
2️⃣ Arçelik Fırsat Ankastre Set
Arçelik 3’lü ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
- Ocak tipi: Gazlı ocak
- Ocak göz sayısı: 4
- Ocak genişliği: 61 cm
- Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik
- Fırın program sayısı: 6
- Fırın enerji sınıfı: A
- Fırın turbo özelliği: Var
- Davlumbaz ses seviyesi: 53 DBA
- Davlumbaz filtresi: Alüminyum kaset
- Renk: Inox (İnoks)
Arçelik Fırsat Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok memnun kaldım. Zaten marka kalitesi kendini gösteriyor. Teşekkürler Arçelik.
✍🏻 Ürünler çok güvenilir şekilde geldi. 2 gün içinde paketleme servis hizmet çok iyi. Arçelik’i aradık, aynı gün 1 saat sonra ücretsiz olarak kuruluma geldiler. Ürüne gelince; Karadenizliyim, fırında 1 haftada 5 kez balık yaptık. Çok mükemmel fırın. Ocakta sönme emniyeti falan var ve kaliteli. Hepsi çok iyi.
3️⃣ Siemens Siyah Selection Ankastre Set
Siemens 3’lü ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
- Ocak tipi: Gazlı ocak
- Ocak göz sayısı: 4
- Ocak genişliği: 60 cm
- Ocak yüzeyi: Sert cam yüzey
- Fırın program sayısı: 8
- Fırın enerji sınıfı: A
- Davlumbaz ses seviyesi: 67 dB
- Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum
- Renk: Siyah
Siemens Siyah Selection Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünleri beğenerek aldık. Sonuçta Siemens. Oldukça şık ve de performans olarak beğendik. 3 aydır kullanıyoruz. Tavsiye ederim.
✍🏻 Ben özellikle fırını çok beğendim. Bir buçuk yaşındaki çocuğum 250 derecede bile elini cama tutsa yanmıyor, yalıtım mükemmel. Kapağı açtığımda da tüm buhar içinde.
4️⃣ Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set
Kumtel Home ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (ücretsiz doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun)
- Ocak yüzeyi: Cam
- Ocak göz sayısı: 4
- Fırın program sayısı: 3
- Fırın enerji sınıfı: A+
- Davlumbaz hava debisi: 650 m3/H motor
- Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum filtre
- Renk: Siyah
Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün fiyat performans, mutfağıma da çok yakıştı. Tasarım olarak sade ve siyah bir ürün istiyordum, aradığımı buldum. Kullanış olarak da pahalı ürünlerden hiç bir eksiği yok.
✍🏻 Gayet şık, gayet kullanışlı, sınıfının en iyisi.
5️⃣ Vestel Beyaz Rustik Set
Vestel 3'lü ankastre set özellikleri
- Ocak tipi: Gazlı
- Ocak yüzeyi: Cam
- Ocak göz sayısı: 4
- Ocak genişliği: 60 cm
- Fırın program sayısı: 8
- Fırın enerji sınıfı: D
- Davlumbaz şekli: Piramit tip
- Davlumbaz emiş gücü: 469 m3/saat
Vestel Beyaz Rustik Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok memnun kaldım. Çok güzel teşekkür ederim. Mutfağıma harika oldu.
✍🏻 O kadar şık duruyor ki, mutfağıma farklı bir hava kattı. Almak isterseniz hiç düşünmeyin, hemen alın.
6️⃣ Bosch Gri Ankastre Set 164
Bosh 3’lü ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
- Ocak tipi: Gazlı
- Ocak yüzeyi: Cam
- Ocak gözü sayısı: 4
- Fırın program sayısı: 8
- Fırın enerji sınıfı: A
- Fırın turbo özelliği: Var
- Davlumbaz şekli: Yatık cam
- Davlumbaz hava debisi: 616 m3/h
- Davlumbaz genişliği: 60 cm
- Davlumbaz ses seviyesi: 65 dB
- Renk: Antrasit gri
Bosch Gri Ankastre Set 164 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok güzel, çok beğendik. Antrasit çok hoş durdu. Servisi aradık, hemen gelip kurdular.
✍🏻 Ürünler mükemmel kalitede. Alacak olanlar düşünmeden alabilir.
7️⃣ Ferre Fryart Cs Serisi Beyaz Ankastre Cam Set
Ferre 3’lü ankastre set özellikleri
- Ocak tipi: Gazlı
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (LPG’li olarak kullanıma uygun)
- Ocak göz sayısı: 4
- Ocak genişliği: 60 cm
- Ocak yüzeyi: Cam
- Gaz emniyet sistemi: Var
- Davlumbaz genişliği: 60 cm
- Davlumbaz emiş gücü: 500 m3/h
- Davlumbaz filtresi: Alüminyum filtre, isteğe bağlı bacasız kullanım
- Renk: Beyaz
Ferre FryArt Beyaz Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ankastre ararken en önem verdiğim fırındı, asla pişman olmadım. Davlumbazın çekim kalitesi çok iyi. Ocağın ateşlemesi çok hızlı ve fırının içindekini her oranda eşit ve iyi pişirmesi sebebiyle düşünmeden alabileceğiniz bir set.
✍🏻 Gayet şık, özellikli, sağlam duruyor. Çalışması sessiz. Alacaklara tavsiye ederim.
8️⃣ Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set
Kumtel Dizayn ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (LPG’ye dönüşüme uygun)
- Ocak tipi: Gazlı
- Ocak yüzeyi: Cam (8mm dayanıklı temperli)
- Ocak gözü sayısı: 4
- Emniyet sistemi: Var
- Davlumbaz şekli: Yatık cam
- Davlumbaz emiş gücü: 650 m3/h motor
- Renk: Siyah
Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir ürün, fırını da çok güzel pişiriyor. Herkese tavsiye ederim.
✍🏻 Fiyat performans ürünü, gayet iyi. Kurulumu ücretsiz şekilde yapıldı. Memnun kaldım. Teşekkürler.
9️⃣ Simfer Diamond Mekanik Set
Simfer 3'lü ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
- Ocak tipi: Gazlı
- Ocak yüzeyi: Cam
- Ocak gözü sayısı: 4
- Fırın program sayısı: 4
- Fırın enerji sınıfı: A
- Fırın turbo özelliği: Var
- Davlumbaz şekli: Duvar tipi
- Davlumbaz genişliği: 60 cm
- Davlumbaz hava debisi: 400 m3/sa
- Renk: Beyaz
Simfer Diamond Mekanik Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kesinlikle harika bir ürün. Kendi kendini temizleme özelliği de var. Bence alan pişman olmaz. Fırın, ocak ve davlumbaz çok iyi bir performansa sahip. Ben farklı markalar ile arasında kaldım, sonra bu marka hakkında pek yorum görmedim ama cesaret ettim ve gerçekten harika. Tamamen cam ve kaliteli görünüyor.
✍🏻 Memnun kaldım. Tavsiye ederim. Bence çok pahalı olanları geçin.
🔟 Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set
Beko 3'lü ankastre set özellikleri
- Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
- Ocak tipi: Gazlı
- Ocak gözü sayısı: 4
- Gaz emniyet sistemi: Var
- Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik
- Ocak genişliği: 61 cm
- Fırın program sayısı: 6
- Fırın enerji sınıfı: A
- Fırın turbo özelliği: Var
- Davlumbaz tipi: Piramit
- Davlumbaz çekiş gücü: 400 m3/h
- Davlumbaz ses seviyesi: 53 dBA
- Renk: Inox
Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün hem fiyat, hem kalite anlamında fazlasıyla tatmin edici. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence bu grup ürünlerde inox en iyi seçim.
✍🏻 Ürün mükemmel ötesi. Pişirmesi hızı, görüntüsü, her şeyi 10 numara. Daha önce de kiralık evimde aynı markayı kullanmıştım, kendime de aynısını aldım. Çok çok memnun kaldım.
Ankastre ürün alırken nelere dikkat etmeli 🤔
- Ankastre ürünün ölçüleri (boyutları)
- Ankastre ürünün malzeme kalitesi
- Ankastre davlumbazın filtre kalitesi ve ses seviyesi
- Ankastre fırının fonksiyonları ve enerji verimliliği
- Ankastre ocağın yüzeyi ve rengi
En İyi Ankastre Set Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 201453Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.