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    En iyi 3'lü ankastre set modelleri & fiyatları (2024)

    Mutfağınız için ankastre ocak, fırın, davlumbaz bakıyorsanız doğru yerdesiniz. 2024'te satın alınabilecek en iyi 3'lü ankastre set modelleri & fiyatları burada. 

    Ankastre setler, mutfağa şıklık katmaları ve yer tasarrufu sağlamalarıyla çok fazla tercih ediliyor. Yeni mutfak yaptıranlar ya da yeni eve taşınanlar genelde 3’lü ankastre set (fırın, ocak ve davlumbaz) arayışına giriyor. Tabii ki mikrodalga, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi mutfağın olmazsa olmaz eşyaları da ankastre olarak tercih edilebiliyor. Peki, en beğenilen ankastre set markaları, modelleri hangileri? İster 3’lü ister 2’li ankastre set bakıyor olun, mutfağınıza çok yakışacak beyaz eşyalar burada.

    En iyi ankastre set ⏲️
    Marka/Model 🥘 Fiyat 🏷️
    Kumtel Siyah Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set 9.399 TL
    Arçelik Fırsat Ankastre Set 23.498 TL
    Siemens Siyah Selection Ankastre Set 28.993 TL
    Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set 9.407 TL
    Vestel Beyaz Rustik Set 37.489 TL
    Bosch Gri Ankastre Set 164 28.249 TL
    Arçelik New Star Siyah Cam Ankastre Set 28.498 TL
    Ferre Fryart Cs Serisi Gri Ankastre Cam Set 17.038 TL
    Vestel Piramit Beyaz Doğal Lezzet Set 2 20.989 TL
    Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set 8.445 TL
    Simfer Diamond Turbo Mekanik Set 15.670 TL
    Luxell 88 Lt Süper Kristal Syh Ankastre Set 14.999 TL
    Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set 18.993 TL
    Alveus 850 3'lü Ankastre Set Beyaz 8.379 TL

    Ankastre ocak, fırın, davlumbaz yorumları dikkate alındığında; en iyi 3’lü ankastre set markaları sıralamasında Kumtel, Arçelik, Bosh ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek ankastre set önerileri olarak ise; Kumtel Home & Dizayn, Arçelik Fırsat & New Star ve Simfer Diamond ankastre modelleri fiyat-performans, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Kumtel Siyah Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set

    en iyi ankastre markası kumtel Tam Boyutta Gör
    Kumtel, en çok tercih edilen ankastre set markası. Kumtel 3’lü Ankastre Set, 8 programlı digital siyah ankastre fırın (B66 - SF2 (DDT), gaz emniyet sistemli siyah cam ankastre ocak (KO-40 TAHDF) ve yüksek emiş gücüne sahip dokunmatik cam davlumbazdan (DA6-835) oluşuyor. Kumtel ankastre set, moden, şık ve kullanışlı cam tasarım, HARR teknoloji sayesinde %40’a varan enerji tasarrufu, açık rezistans sistemiyle harika pişirme özellikleriyle öne çıkıyor.

    Kumtel 3’lü ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (ücretsiz doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun)
    • Ocak yüzeyi: Cam
    • Ocak göz sayısı: 4
    • Fırın program sayısı: 8
    • Fırın enerji sınıfı: A+
    • Fırın turbo özelliği: Var
    • Davlumbaz ses seviyesi: 56 DBA
    • Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum filtre
    • Renk: Siyah

    Kumtel Siyah Cam Dijital / Dokunmatik Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Eğer benim gibi fiyat performans takıntınız var ise çok doğru bir tercih. Fırının bir çok özelliği var; zaten artık bazı şeyler airfryer’larda yapabildiği için her türlü ihtiyacınızı karşılar. Eşim başarılı tarifler yapabiliyor.

    ✍🏻 Tek kelimeyle harika. Fırınını kullandım güzel pişiriyor. Ocağı güzel pişiriyor. Temizlemesi de kolay. Pahalı marka alacağım diye gerçekten uğraşmanıza gerek yok. Mutfağıma çok yakıştı. Ürün beklediğimden de çabuk geldi. Teşekkür ederim.

    2️⃣ Arçelik Fırsat Ankastre Set

    arçelik marka ankastre set Tam Boyutta Gör
    Arçelik, 3’lü ankastre set yorumları en iyi markaların başında geliyor. Arçelik Fırsat Ankastre Set, gazlı metal tablalı ocak (OMD D 611 EI), INOX ankastre fırın (AFM 130 I Fibona Serisi) ve ankastre duvar tipi davlumbazdan (P 27 YI) oluşuyor. Arçelik ankastre fırın, Hot Aero Pro teknolojisi sayesinde sıcak havayı fırının içinde kusursuz şekilde dağıtıyor ve her pişirmede aynı sonucu almanızı sağlıyor. Pişirme sonrası fırının tabanına 1 bardak su döküp fırın sıcaklığını 100 dereceye ayarladığınızda 20 dakika bekleterek, kirleri yumuşatarak kolayca temizleyebiliyorsunuz.

    Arçelik 3’lü ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
    • Ocak tipi: Gazlı ocak
    • Ocak göz sayısı: 4
    • Ocak genişliği: 61 cm
    • Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik
    • Fırın program sayısı: 6
    • Fırın enerji sınıfı: A
    • Fırın turbo özelliği: Var
    • Davlumbaz ses seviyesi: 53 DBA
    • Davlumbaz filtresi: Alüminyum kaset
    • Renk: Inox (İnoks)

    Arçelik Fırsat Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok memnun kaldım. Zaten marka kalitesi kendini gösteriyor. Teşekkürler Arçelik.

    ✍🏻 Ürünler çok güvenilir şekilde geldi. 2 gün içinde paketleme servis hizmet çok iyi. Arçelik’i aradık, aynı gün 1 saat sonra ücretsiz olarak kuruluma geldiler. Ürüne gelince; Karadenizliyim, fırında 1 haftada 5 kez balık yaptık. Çok mükemmel fırın. Ocakta sönme emniyeti falan var ve kaliteli. Hepsi çok iyi.

    3️⃣ Siemens Siyah Selection Ankastre Set

    siyah ankastre set tavsiyesi siemens selection Tam Boyutta Gör
    Siemens, en iyi ankastre set markaları arasında. Siemens 3’lü ankastre set, hızlı ön ısıtma ve üç rafa kadar eşit ısı dağılımı sunan ankastre fırın (HB514FBR0T), siyah kırılmaz cam yüzeye sahip ankastre ocak (EO6C6PB11O) ve enerji tasarruflu LED aydınlatmalı duvar tipi davlumbazdan (LC65KA670T) oluşuyor. Siemens ankastre fırın, fastPreheat özelliğiyle istediğiniz fırın ısısına daha çabuk ve daha az enerji ile ulaşmanızı sağlar. 3D hotAir Plus, mükemmel sonuçlar için üç rafa kadar eşit ısı dağılımı sağlar.

    Siemens 3’lü ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
    • Ocak tipi: Gazlı ocak
    • Ocak göz sayısı: 4
    • Ocak genişliği: 60 cm
    • Ocak yüzeyi: Sert cam yüzey
    • Fırın program sayısı: 8
    • Fırın enerji sınıfı: A
    • Davlumbaz ses seviyesi: 67 dB
    • Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum
    • Renk: Siyah

    Siemens Siyah Selection Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünleri beğenerek aldık. Sonuçta Siemens. Oldukça şık ve de performans olarak beğendik. 3 aydır kullanıyoruz. Tavsiye ederim.

    ✍🏻 Ben özellikle fırını çok beğendim. Bir buçuk yaşındaki çocuğum 250 derecede bile elini cama tutsa yanmıyor, yalıtım mükemmel. Kapağı açtığımda da tüm buhar içinde.

    4️⃣ Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set

    ankastre set önerisi kumtel home Tam Boyutta Gör
    Kumtel Home, siyah ankastre set tavsiyesi isteyenlere önerimizdir. Kumtel Home ankastre set, doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun gaz emniyetli ankastre cam ocak (KO-40 TAHDF), enerji tasarruflu ankastre cam fırın (B66-S2) ve yıkanabilir filtreye sahip cam davlumbazdan (DA6-830) oluşuyor. Kumtel ankastre fırın, buharlı temizleme özelliğiyle iç yüzeyde oluşan tüm kirleri kolayca temizlemenizi sağlar.

    Kumtel Home ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (ücretsiz doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun)
    • Ocak yüzeyi: Cam
    • Ocak göz sayısı: 4
    • Fırın program sayısı: 3
    • Fırın enerji sınıfı: A+
    • Davlumbaz hava debisi: 650 m3/H motor
    • Davlumbaz filtresi: Yıkanabilir alüminyum filtre
    • Renk: Siyah

    Kumtel Home Siyah Cam Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün fiyat performans, mutfağıma da çok yakıştı. Tasarım olarak sade ve siyah bir ürün istiyordum, aradığımı buldum. Kullanış olarak da pahalı ürünlerden hiç bir eksiği yok.

    ✍🏻 Gayet şık, gayet kullanışlı, sınıfının en iyisi.

    5️⃣ Vestel Beyaz Rustik Set

    beyaz ankastre set tavsiye vestel rustik Tam Boyutta Gör
    Ankastre set hangi marka daha iyi? diyenlere tavsiye edeceğimiz bir marka da Vestel. Özellikle rustik tasarımlı model çok fazla tercih ediliyor. Vestel 3’lü ankastre set, 70 litre hacimli tavuk çevirme aksesuarıyla gelen ankastre fırın (AF-7688 RB), dört gözü gazlı ankastre ocak (AO-6104 YRB) ve piramit tip ankastre davlumbazdan (AD-60041 RB) oluşuyor.

    Vestel 3'lü ankastre set özellikleri

    • Ocak tipi: Gazlı
    • Ocak yüzeyi: Cam
    • Ocak göz sayısı: 4
    • Ocak genişliği: 60 cm
    • Fırın program sayısı: 8
    • Fırın enerji sınıfı: D
    • Davlumbaz şekli: Piramit tip
    • Davlumbaz emiş gücü: 469 m3/saat

    Vestel Beyaz Rustik Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok memnun kaldım. Çok güzel teşekkür ederim. Mutfağıma harika oldu.

    ✍🏻 O kadar şık duruyor ki, mutfağıma farklı bir hava kattı. Almak isterseniz hiç düşünmeyin, hemen alın.

    6️⃣ Bosch Gri Ankastre Set 164

    en iyi gri ankastre set bosh set 164 Tam Boyutta Gör
    Bosch Gri Ankastre Set 164, piyasadaki en iyi ankastre set modelleri arasında. Bosh 3’lü ankastre set, antrasit gri renkte gazlı ankastre ocak (POP6C9O10O), özel pizza modu sunan şık tasarımlı ankastre fırın (HBF514BH0T) ve metal yağ filtresine sahip dokunmatik kontrollü ankastre duvar tipi davlumbazdan oluşuyor. Bosh ankastre fırın, 3D HotAir ve alttan ısıtma kombinasyonuyla fırını önceden ısıtmanıza gerek kalmadan donmuş pizzayı 20 dakikada pişirmenizi sağlar. Bu mod, köfte, krep, sebze gibi yarı pişmiş yiyecekler için de kullanılabilir.

    Bosh 3’lü ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
    • Ocak tipi: Gazlı
    • Ocak yüzeyi: Cam
    • Ocak gözü sayısı: 4
    • Fırın program sayısı: 8
    • Fırın enerji sınıfı: A
    • Fırın turbo özelliği: Var
    • Davlumbaz şekli: Yatık cam
    • Davlumbaz hava debisi: 616 m3/h
    • Davlumbaz genişliği: 60 cm
    • Davlumbaz ses seviyesi: 65 dB
    • Renk: Antrasit gri

    Bosch Gri Ankastre Set 164 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok güzel, çok beğendik. Antrasit çok hoş durdu. Servisi aradık, hemen gelip kurdular.

    ✍🏻 Ürünler mükemmel kalitede. Alacak olanlar düşünmeden alabilir.

    7️⃣ Ferre Fryart Cs Serisi Beyaz Ankastre Cam Set

    ferre ankastre set modeli Tam Boyutta Gör
    Ferre FryArt Beyaz Ankastre Set, ankastre set önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Ferre 3’lü ankastre set, 78 litre geniş hacimli zor kirlenen, kolay temizlenebilen özel iç yapıya sahip ankastre fırın (XE63CB), temizlemesi kolay ankastre ocak (CS206) ve ayarlanabilir çift bacayla gelen ankastre davlumbazdan (D064) oluşuyor. Ferre ankastre fırın, özel tasarım tepsisi sayesinde hiç yağ eklemeden ya da çok az yağ ekleyerek yiyeceklerinizi daha sağlıklı pişirmenizi sağlar. Sıcak hava fritözlerine göre 2 kat daha fazla miktarda yemek pişirebilirsiniz.

    Ferre 3’lü ankastre set özellikleri

    • Ocak tipi: Gazlı
    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (LPG’li olarak kullanıma uygun)
    • Ocak göz sayısı: 4
    • Ocak genişliği: 60 cm
    • Ocak yüzeyi: Cam
    • Gaz emniyet sistemi: Var
    • Davlumbaz genişliği: 60 cm
    • Davlumbaz emiş gücü: 500 m3/h
    • Davlumbaz filtresi: Alüminyum filtre, isteğe bağlı bacasız kullanım
    • Renk: Beyaz

    Ferre FryArt Beyaz Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ankastre ararken en önem verdiğim fırındı, asla pişman olmadım. Davlumbazın çekim kalitesi çok iyi. Ocağın ateşlemesi çok hızlı ve fırının içindekini her oranda eşit ve iyi pişirmesi sebebiyle düşünmeden alabileceğiniz bir set.

    ✍🏻 Gayet şık, özellikli, sağlam duruyor. Çalışması sessiz. Alacaklara tavsiye ederim.

    8️⃣ Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set

    en ucuz ankastre set kumtel dizayn Tam Boyutta Gör
    Kumtel Dizayn, en beğenilen ankastre setler arasında. Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set, enerji tasarruflu ve kolay temizlenebilen ankastre fırın (B66-S2 MT), gaz emniyet sistemli cam ankastre ocak (KO-40TAHDF) ve yüksek emiş gücüne sahip cam davlumbazdan (DA6-830) oluşuyor. Kumtel cam ankastre fırın, Harr teknolojisiyle yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlar, kolay temizlenebilen geniş iç hazne ve zil uyarılı zaman ayarı özelliğiyle gelir.

    Kumtel Dizayn ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz (LPG’ye dönüşüme uygun)
    • Ocak tipi: Gazlı
    • Ocak yüzeyi: Cam (8mm dayanıklı temperli)
    • Ocak gözü sayısı: 4
    • Emniyet sistemi: Var
    • Davlumbaz şekli: Yatık cam
    • Davlumbaz emiş gücü: 650 m3/h motor
    • Renk: Siyah

    Kumtel Dizayn Siyah Cam Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Harika bir ürün, fırını da çok güzel pişiriyor. Herkese tavsiye ederim.

    ✍🏻 Fiyat performans ürünü, gayet iyi. Kurulumu ücretsiz şekilde yapıldı. Memnun kaldım. Teşekkürler.

    9️⃣ Simfer Diamond Mekanik Set

    simfer ankastre set diamond mekanik Tam Boyutta Gör
    Simfer, en beğenilen ankastre set markaları arasında. Simfer 3’lü ankastre set, kolay temizlenebilir camlı ve mekanik timer özellikli ankastre fırın (8202), otomatik gaz emniyeti ve hibrit kullanım özelliğiyle dikkat çeken ankastre ocak (3048) ve sessiz, güçlü havalandırma sağlayan cam davlumbazdan (8722) oluşuyor. Simfer ankastre cam ocak, yüksek sıcaklıklara ve darbelere karşı dayanıklıdır. Gaz kesme emniyeti sayesinde ocak herhangi bir nedenle söndüğünde gaz otomatik olarak kesilerek güvenliğiniz sağlanır. Davlumbaz filtreleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.

    Simfer 3'lü ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
    • Ocak tipi: Gazlı
    • Ocak yüzeyi: Cam
    • Ocak gözü sayısı: 4
    • Fırın program sayısı: 4
    • Fırın enerji sınıfı: A
    • Fırın turbo özelliği: Var
    • Davlumbaz şekli: Duvar tipi
    • Davlumbaz genişliği: 60 cm
    • Davlumbaz hava debisi: 400 m3/sa
    • Renk: Beyaz

    Simfer Diamond Mekanik Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kesinlikle harika bir ürün. Kendi kendini temizleme özelliği de var. Bence alan pişman olmaz. Fırın, ocak ve davlumbaz çok iyi bir performansa sahip. Ben farklı markalar ile arasında kaldım, sonra bu marka hakkında pek yorum görmedim ama cesaret ettim ve gerçekten harika. Tamamen cam ve kaliteli görünüyor.

    ✍🏻 Memnun kaldım. Tavsiye ederim. Bence çok pahalı olanları geçin.

    🔟 Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set

    inox ankastre set modeli beko eco Tam Boyutta Gör
    Beko Eco, sağlam yapısı ve kaliteli performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanan inox ankastre set. Beko 3’lü ankastre set, buharlı temizleme fonksiyonuyla zahmetsiz temizlik sunan ankastre fırın (BFM 310 I), gazlı inoks metal tablalı ankastre ocak (BOMD D 6110 EI) ve duvar tipi davlumbazdan (ADP61420I) oluşuyor. Beko ankastre fırın, buharlı temizleme özelliğiyle fırının iç bölmesinde ulaşamadığınız veya zor temizleneceğini düşündüğünüz bölümleri kolayca temizlemenizi sağlar. Beko ankastre ocak, özel nano kaplama teknolojisine sahip olmasıyla yüzeyi 11 kat daha az su ve deterjanla temizlenir, parmak izleri de kolayca silinir.

    Beko 3'lü ankastre set özellikleri

    • Ocak yakıt tipi: Doğalgaz
    • Ocak tipi: Gazlı
    • Ocak gözü sayısı: 4
    • Gaz emniyet sistemi: Var
    • Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik
    • Ocak genişliği: 61 cm
    • Fırın program sayısı: 6
    • Fırın enerji sınıfı: A
    • Fırın turbo özelliği: Var
    • Davlumbaz tipi: Piramit
    • Davlumbaz çekiş gücü: 400 m3/h
    • Davlumbaz ses seviyesi: 53 dBA
    • Renk: Inox

    Beko Yeni Eco Inox Ankastre Set Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün hem fiyat, hem kalite anlamında fazlasıyla tatmin edici. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence bu grup ürünlerde inox en iyi seçim.

    ✍🏻 Ürün mükemmel ötesi. Pişirmesi hızı, görüntüsü, her şeyi 10 numara. Daha önce de kiralık evimde aynı markayı kullanmıştım, kendime de aynısını aldım. Çok çok memnun kaldım.

    Ankastre ürün alırken nelere dikkat etmeli 🤔

    ankastre set alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Ankastre ürünün ölçüleri (boyutları)
    2. Ankastre ürünün malzeme kalitesi
    3. Ankastre davlumbazın filtre kalitesi ve ses seviyesi
    4. Ankastre fırının fonksiyonları ve enerji verimliliği
    5. Ankastre ocağın yüzeyi ve rengi

    En İyi Ankastre Set Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 201453

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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