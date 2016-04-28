HTC’nin Nexus telefonları ile ilgili yeni bilgiler

Nexus programının ilk telefonu Nexus One ile efsaneler arasına giren Tayvanlı HTC, o günden bu yana sessizliğini koruyor. 2014 yılında Nexus 9 tablet modeline imzasını atsa da, akıllı telefon tarafına uzak kaldı. İddilar, firmanın büyük bir geri dönüşe hazırlandığı yönünde.

Daha önce Google ve HTC’nin 3 yıllık bir anlaşmaya imza attığı iddia edilmişti. Şimdi ise firmanın kapalı kapılar ardında iki Nexus telefonu için çalışmalara başladığı gündeme geliyor. Bu iki telefon Marlin veya M1 ve Sailfish veya S1 kod adlarını taşıyor.

HTC’nin yeni telefonlarının 5.7 ve 5.2 inçlik ekran boyutları arasına yerleşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM bilgisinin de, benchmark testlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Zaten bu iki bileşenin yeni Nexus telefonlarında kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

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Bu noktada kafa karışıklığı oluşturan bir durum mevcut. HTC yanında Huawei’nin de yeni bir Nexus telefonu geliştirdiği ifade ediliyordu. Özellikle Samsung, LG gibi eski üyelerin tekrar programa katılmak istememesi, Huawei’yi öne çıkarıyor. Ayrıca Google’ın, Çin’de servislerini yeniden faaliyete geçirme kapsamında Huawei işbirliğine çok önem verdiği dile getiriliyor.

Huawei’nin kısa süre önce Huawei 7P ismini tescil ettirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Geekbench testlerine düşen bahse konu yeni Nexus telefonu Nexus 6P ismini taşıyor. Bu isim hali hazırda kullanılıyor ve muhtemelen Huawei’nin yeni telefon çalışmalarının bir yansıması. Peki bu durumda 3 Nexus telefonu mu söz konusu? Yoksa HTC ve Huawei birer cihazla mı karşımıza çıkacak? Bu soruların yanıtlarını muhtemelen 15 gün içerisinde alacağız.