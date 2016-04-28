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HTC’nin Nexus telefonları ile ilgili yeni bilgiler

Bu yıl Nexus akıllı telefonları, önceki yıllara göre daha erken bir tarihte duyurulacak. Mayıs ayında I/O 2016 konferansı sonrasında, yeni Nexus telefonlarının da resmiyet kazanması bekleniyor.
3 yıl
4,2b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus programının ilk telefonu Nexus One ile efsaneler arasına giren Tayvanlı HTC, o günden bu yana sessizliğini koruyor. 2014 yılında Nexus 9 tablet modeline imzasını atsa da, akıllı telefon tarafına uzak kaldı. İddilar, firmanın büyük bir geri dönüşe hazırlandığı yönünde.

Daha önce Google ve HTC’nin 3 yıllık bir anlaşmaya imza attığı iddia edilmişti. Şimdi ise firmanın kapalı kapılar ardında iki Nexus telefonu için çalışmalara başladığı gündeme geliyor. Bu iki telefon Marlin veya M1 ve Sailfish veya S1 kod adlarını taşıyor.

HTC’nin yeni telefonlarının 5.7 ve 5.2 inçlik ekran boyutları arasına yerleşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM bilgisinin de, benchmark testlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Zaten bu iki bileşenin yeni Nexus telefonlarında kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ayrıca Bkz. "HTC One S9 duyuruldu"

Bu noktada kafa karışıklığı oluşturan bir durum mevcut. HTC yanında Huawei’nin de yeni bir Nexus telefonu geliştirdiği ifade ediliyordu. Özellikle Samsung, LG gibi eski üyelerin tekrar programa katılmak istememesi, Huawei’yi öne çıkarıyor. Ayrıca Google’ın, Çin’de servislerini yeniden faaliyete geçirme kapsamında Huawei işbirliğine çok önem verdiği dile getiriliyor.

Huawei’nin kısa süre önce Huawei 7P ismini tescil ettirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Geekbench testlerine düşen bahse konu yeni Nexus telefonu Nexus 6P ismini taşıyor. Bu isim hali hazırda kullanılıyor ve muhtemelen Huawei’nin yeni telefon çalışmalarının bir yansıması. Peki bu durumda 3 Nexus telefonu mu söz konusu? Yoksa HTC ve Huawei birer cihazla mı karşımıza çıkacak? Bu soruların yanıtlarını muhtemelen 15 gün içerisinde alacağız. 

 

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/htc-s-two-google-nexus-phones-get-alleged-codenames-benchmarks-1319934 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
S820 işlemci 4 GB RAM ve 1080p ekran ile çıksın daha çıktığı gün 6s'i satışa koyacağım.
Yanıtla +12
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furkant1 3 yıl
Fiyatı 2500 falan olursa 2000den ucuza 6p varken kimse almaz. Artık HTC gördüğüm an yüksek fiyat aklıma geliyor. Markadan çok soğudum.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Haggard1963 3 yıl
Nexus'u Lenovo yapsin. 5000 mah pil, 4 gb ram ve full hd amoled panel. 2000 liraya ciksin hemen alirim.
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_botturgec_ 3 yıl
Şu ülkeye Nexus gelmemesi beni sinir ediyor. Kullanmaktan en keyif aldığım telefonlar Nexus 'lar. Yanlışım yoksa üretilen son 3 nexus telefonu Türkiye' ye gelmedi. Huawei hadi neyse ama Lg üretimi olan 5x neden gelmedi kabul etmek mümkün değil.

Firmaların tercihiyse eğer durum farklı tabi.

Diğer firmaların nexus ları rakip görüp problem çıkarttığını da düşünmüyorum. Sokaktaki çoğu insan haberdar değil Nexus projesinden. Yani belli bir kitleye hitap eden bir telefon her zaman.

Umarım tez zamanda görürüz yeni Nexus 'ları ülkemizde.
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hanıncipsi 3 yıl _botturgec_
Ben HTC'nin getireceğini düşünüyorum.

Getirmezse de toplanır mail atarız. ( çok işe yarayacak ya :( )
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ERIKCI 3 yıl
KoşanBalık
su an kullandigim 4g modelinin garanti belgesi. Bumu yerli firma? new york vergi dairesine baglandikta benim mi haberin yok[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

tr.wikipedia.org/...
"General Mobile, ABD patentli, Muzaffer Gölcü'nün genel müdürlük yaptığı Türk şirketi.[1][2] Amerika'da kurulan, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet[3] markasıdır."
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myhotyro 3 yıl
skywalker06
KoşanBalıksu an kullandigim 4g modelinin garanti belgesi. Bumu yerli firma? new york vergi dairesine baglandikta benim mi haberin yok[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
general mobile firması normalde amerikalı bir firmaydı sonradan türkler satın aldı o yüzden firmanın adresinin amerika olması gayet normal

Türkiyede sattıkların telefonlardan elde ettikleri gelirlerin vergilarini Amerikaya ödemeleri de normal o zaman öylemi? Ne anladık o zaman biz yerlilikten. Telefonun tüm parçaları zaten uzak doğuda üretiliyor, firma Amerikan firması gelirlerinin vergisini Amerikaya veriyor, biz de enayi gibi yerli malı akdık diyoruz.
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skywalker06 3 yıl
KoşanBalık
su an kullandigim 4g modelinin garanti belgesi. Bumu yerli firma? new york vergi dairesine baglandikta benim mi haberin yok[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

general mobile firması normalde amerikalı bir firmaydı sonradan türkler satın aldı o yüzden firmanın adresinin amerika olması gayet normal
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dr20mouse 3 yıl
Yüksek ihtimalle Türkiye'de satışa çıkmayacak bir telefon olacak. General Mobile sağolsun ülkemizde satışına izin vermez. Çıkacak olsaydı LG Nexus 5X geçen sene satışa çıkardı. LG Nexus 5X'den önce çıkardığı iki telefonuda getirip sattı ama ne hikmetse 5X'i getirmediler. Yüksek ihtimalle General mobile ve Google bu konuda anlaştılar. Bence boşuna beklemeyin HTC'nin üreteceği Nexus'u.
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hanıncipsi 3 yıl dr20mouse
Öyle bir şey olması mümkün mü? Eğer doğru ise el atmamız gerek bu konuya.
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Mr. Jingles 3 yıl dr20mouse
Öyle bir şey varsa şikayet edilmeli. Millet senin düşük donanımlı bir sene geriden gelen cihazını kullanmak zorunda değil. Ben tam donanımlı hakiki Nexus istiyorum. Birçok kullanıcı için de öyle. Bu GM Android One pşatformu ile Nexus platformunu bir mi tutuyor yuh!
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hanıncipsi 3 yıl
Belki Nexus olduğu için cihaz (ne kadar da HTC üretse de ) pahalı olmaz. Mayısta tanıtılması da iyi olmuş, çıkan cihaza göre HTC10 mu yoksa o mu karar veririm en azından.
(HTC de Nexus'u Türkiye getirmiyormuş birde)
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furkant1 3 yıl
Fiyatı 2500 falan olursa 2000den ucuza 6p varken kimse almaz. Artık HTC gördüğüm an yüksek fiyat aklıma geliyor. Markadan çok soğudum.
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Mr. Jingles 3 yıl furkant1
Mevcut telefonların artık 3000 üzeri olduğunu hesaba katarsak 2500 uygun bile sayılır. Şahsen 2000'e sorunlu S810 işlemcili bir cihaz alacağıma 2500'e S820'li 4 GB LPDDR4 RAM'li cihazı tercih ederim. Kesinlikle o fiyat farkına değecek şeyler.
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Grkwnxs 3 yıl
Android N de ekran basıncı algılamaya destek verildiği için bu cihazlarda kesinlikle basınç algılama özelliğinin olacağını düşünüyorum
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KoşanBalık 3 yıl
htc sd410 ve 2gb ramli nexus yapsin kosa kosa alirim. neden cunku ucuz olur general mobile dan kurtulms oluruz
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1BilimAdamı 3 yıl KoşanBalık
KoşanBalık
htc sd410 ve 2gb ramli nexus yapsin kosa kosa alirim. neden cunku uzuz olur general mobile dan kurtulms oluruz


Gm 4g yi Google desteklediği için kendi kendine rakip telefon çıkarmaz
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benhuraxu 3 yıl KoşanBalık
KoşanBalık
htc sd410 ve 2gb ramli nexus yapsin kosa kosa alirim. neden cunku ucuz olur general mobile dan kurtulms oluruz


Boşuna dışarıda düşman aramayıj. Yerli düşmanı bizanslar içimizde
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