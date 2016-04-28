HTC’nin Nexus telefonları ile ilgili yeni bilgiler

Nexus programının ilk telefonu Nexus One ile efsaneler arasına giren Tayvanlı HTC, o günden bu yana sessizliğini koruyor. 2014 yılında Nexus 9 tablet modeline imzasını atsa da, akıllı telefon tarafına uzak kaldı. İddilar, firmanın büyük bir geri dönüşe hazırlandığı yönünde.
Daha önce Google ve HTC’nin 3 yıllık bir anlaşmaya imza attığı iddia edilmişti. Şimdi ise firmanın kapalı kapılar ardında iki Nexus telefonu için çalışmalara başladığı gündeme geliyor. Bu iki telefon Marlin veya M1 ve Sailfish veya S1 kod adlarını taşıyor.
HTC’nin yeni telefonlarının 5.7 ve 5.2 inçlik ekran boyutları arasına yerleşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM bilgisinin de, benchmark testlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Zaten bu iki bileşenin yeni Nexus telefonlarında kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.Ayrıca Bkz. "HTC One S9 duyuruldu"
Bu noktada kafa karışıklığı oluşturan bir durum mevcut. HTC yanında Huawei’nin de yeni bir Nexus telefonu geliştirdiği ifade ediliyordu. Özellikle Samsung, LG gibi eski üyelerin tekrar programa katılmak istememesi, Huawei’yi öne çıkarıyor. Ayrıca Google’ın, Çin’de servislerini yeniden faaliyete geçirme kapsamında Huawei işbirliğine çok önem verdiği dile getiriliyor.
Huawei’nin kısa süre önce Huawei 7P ismini tescil ettirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Geekbench testlerine düşen bahse konu yeni Nexus telefonu Nexus 6P ismini taşıyor. Bu isim hali hazırda kullanılıyor ve muhtemelen Huawei’nin yeni telefon çalışmalarının bir yansıması. Peki bu durumda 3 Nexus telefonu mu söz konusu? Yoksa HTC ve Huawei birer cihazla mı karşımıza çıkacak? Bu soruların yanıtlarını muhtemelen 15 gün içerisinde alacağız.
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/htc-s-two-google-nexus-phones-get-alleged-codenames-benchmarks-1319934 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Firmaların tercihiyse eğer durum farklı tabi.
Diğer firmaların nexus ları rakip görüp problem çıkarttığını da düşünmüyorum. Sokaktaki çoğu insan haberdar değil Nexus projesinden. Yani belli bir kitleye hitap eden bir telefon her zaman.
Umarım tez zamanda görürüz yeni Nexus 'ları ülkemizde.
Getirmezse de toplanır mail atarız. ( çok işe yarayacak ya :( )
tr.wikipedia.org/...
"General Mobile, ABD patentli, Muzaffer Gölcü'nün genel müdürlük yaptığı Türk şirketi.[1][2] Amerika'da kurulan, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet[3] markasıdır."
Türkiyede sattıkların telefonlardan elde ettikleri gelirlerin vergilarini Amerikaya ödemeleri de normal o zaman öylemi? Ne anladık o zaman biz yerlilikten. Telefonun tüm parçaları zaten uzak doğuda üretiliyor, firma Amerikan firması gelirlerinin vergisini Amerikaya veriyor, biz de enayi gibi yerli malı akdık diyoruz.
general mobile firması normalde amerikalı bir firmaydı sonradan türkler satın aldı o yüzden firmanın adresinin amerika olması gayet normal
(HTC de Nexus'u Türkiye getirmiyormuş birde)
Gm 4g yi Google desteklediği için kendi kendine rakip telefon çıkarmaz
Boşuna dışarıda düşman aramayıj. Yerli düşmanı bizanslar içimizde
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