Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naif Zorlu, gelecek ay içerisinde Toshiba grubuna tekliflerini ileteceklerini aktarıyor. Hükümetin marka destekleri konusundaki teşviklerinden de yararlanacaklarını belirten yönetici, koşmak için bazı hazır markaları kapmanın zaruri bir hal aldığının altını çiziyor.
Zaten Toshiba’nın Avrupa’daki lisans haklarını elinde bulunduran ve Manisa’da üretilen Toshiba markalı cihazların satışını yapan Vestel, Uzak Doğu’da fabrika kurma konusunda da açık kapı bırakmayı ihmal etmemiş ancak önceliğin her zaman Türkiye’de olduğu belirtiliyor.
Karayel İHA’da İhracat Hedefi
Bu arada Vestel tarafından geliştirilen Karayel İHA konusunda da açıklamalar yapan yönetici, İran pazarında elektronik tarafında güçlendiklerini ve orada fabrika kurma hedeflerinin de masada olduğunu ifade ediyor. Plan beyaz eşya üretimi yapma ekseninde şekillenmiş. Ayrıca Karayel İHA’nın Ortadoğu’da bazı ülkelere ihracatına ilişkin planların da sürdüğü bu yıl içerisinde bir uzlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyormuş.
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Adam bangır bangır siz araba yapın ben desteği vereceğim dedi. Koç'un cevabı gecikmedi "... markalarımızı bırakarak bir başka marka yerine yaratma pozisyonunda değiliz."
Yıl 2014
EDİT:Anlatmak istediğim açıklamayı başka bir forumdan arkadaş çok net bir şekilde açıklamış.
###Aslında bu konudaki en büyük kusur devlette. Araba üretim işinin özel şirketlerde olduğunu ve bu şirket sahiplerinin "yerli motor üretilmesini sağlamak" gibi bir misyona sahip olma mecburiyetlerinin bulunmadığını düşünürsek (adamlar doğal olarak en kolay şekilde para kazanmaya bakıyorlar, devamlı kriz ortamındaki ülkemizde de yerli motor üretmek için gerekli olan ar-ge masrafını yapmaktansa motoru dışarıdan alıp daha az maliyetle işi götürmeyi tercih ediyorlar); devletin bu konuda artık görevini ihmal etmemesi gerekir.
Ülkemizde her şeyi üretecek teknoloji var, istesek uzay mekiği dahi yaparız, ancak bunun yapılabilmesi için sanayicinin teşvik edilmesi lazım. Daha fazla üretim yapılabilmesini sağlamak tamamen devletin görevidir.
Ancak devlet, sanayicileri teşvik edip bu görevini yerine getireceğine, "insanların ceplerine nerden elimi daldırsam" diye düşünmekte. Siyasiler ihale takipçilerinden başka bir şey değil, kim daha çok komisyon verirse, ya da kim yandaşlarıysa ona ihaleyi düşürüveriyorlar, daha fazla komisyon ortaya çıksın diye gereksiz ihaleler açıyorlar. Kendilerinin ve yandaşlarının yedikleri bu paralar yüzünden ortaya çıkan açığı ise gayet iğrenç bir şekilde "benzine zam" yaparak kapatmaya çalışıyorlar. Bu adaletsiz vergi sistemiyle fakirler daha çok fakirleşip, "kapkaç zenginler" daha çok zenginleşirken, gerçekten bir şeyler üretmek isteyen sanayici teşvik falan alamadığı için bir türlü bu kısır döngü kırılamıyor. ####