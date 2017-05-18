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Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında

Toshiba’nın televizyon bölümünü satın alacağı Japon medyasında konuşulan Vestel için Zorlu Holding cephesinden resmî açıklamalar geldi. İşte Ahmet Naif Zorlu’nun ağzından sürece dair detaylar:
2 yıl
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Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında
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Bir süredir nükleer santral işinde yaşadığı kayıplar nedeni ile finansman arayışında olan Toshiba’nın bazı birimlerini satılığa çıkardığı biliniyordu. Bu noktada televizyon bölümü için en güçlü aday ise Vestel olmuş. Zorlu Holding cephesinden Japon medyasında çıkan haberlerle ilgili olarak daha önce de bir doğrulama gelmişti. Şimdi ise teklif sürecine dair önemli gelişmeler paylaşıldı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naif Zorlu, gelecek ay içerisinde Toshiba grubuna tekliflerini ileteceklerini aktarıyor. Hükümetin marka destekleri konusundaki teşviklerinden de yararlanacaklarını belirten yönetici, koşmak için bazı hazır markaları kapmanın zaruri bir hal aldığının altını çiziyor.

Zaten Toshiba’nın Avrupa’daki lisans haklarını elinde bulunduran ve Manisa’da üretilen Toshiba markalı cihazların satışını yapan Vestel, Uzak Doğu’da fabrika kurma konusunda da açık kapı bırakmayı ihmal etmemiş ancak önceliğin her zaman Türkiye’de olduğu belirtiliyor.

Karayel İHA’da İhracat Hedefi 

Bu arada Vestel tarafından geliştirilen Karayel İHA konusunda da açıklamalar yapan yönetici, İran pazarında elektronik tarafında güçlendiklerini ve orada fabrika kurma hedeflerinin de masada olduğunu ifade ediyor. Plan beyaz eşya üretimi yapma ekseninde şekillenmiş. Ayrıca Karayel İHA’nın Ortadoğu’da bazı ülkelere ihracatına ilişkin planların da sürdüğü bu yıl içerisinde bir uzlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyormuş.


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Furkanİpek 2 yıl en beğenilen Calıgula
Hahaha ciddi misin ?
Adam bangır bangır siz araba yapın ben desteği vereceğim dedi. Koç'un cevabı gecikmedi "... markalarımızı bırakarak bir başka marka yerine yaratma pozisyonunda değiliz."
Yıl 2014
Hahaha ciddi misin ?Adam bangır bangır siz araba yapın ben desteği vereceğim dedi. Koç'un cevabı gecikmedi "... markalarımızı bırakarak bir başka marka ye...
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3 Yanıt Yanıtla +48
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Dr.Techno 2 yıl Furkanİpek
Ayni koc grubunun otokarina türlü zorluğu çıkaran da benim zaten.
1 Yanıt Yanıtla +41
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Calıgula 2 yıl
Devlet zorlu yerine koç ya da sabancıya bu kadar destek verseydi belki şu an kendi arabamızı bile üretebilir konuma gelirdik.
EDİT:Anlatmak istediğim açıklamayı başka bir forumdan arkadaş çok net bir şekilde açıklamış.
###Aslında bu konudaki en büyük kusur devlette. Araba üretim işinin özel şirketlerde olduğunu ve bu şirket sahiplerinin "yerli motor üretilmesini sağlamak" gibi bir misyona sahip olma mecburiyetlerinin bulunmadığını düşünürsek (adamlar doğal olarak en kolay şekilde para kazanmaya bakıyorlar, devamlı kriz ortamındaki ülkemizde de yerli motor üretmek için gerekli olan ar-ge masrafını yapmaktansa motoru dışarıdan alıp daha az maliyetle işi götürmeyi tercih ediyorlar); devletin bu konuda artık görevini ihmal etmemesi gerekir.
Ülkemizde her şeyi üretecek teknoloji var, istesek uzay mekiği dahi yaparız, ancak bunun yapılabilmesi için sanayicinin teşvik edilmesi lazım. Daha fazla üretim yapılabilmesini sağlamak tamamen devletin görevidir.
Ancak devlet, sanayicileri teşvik edip bu görevini yerine getireceğine, "insanların ceplerine nerden elimi daldırsam" diye düşünmekte. Siyasiler ihale takipçilerinden başka bir şey değil, kim daha çok komisyon verirse, ya da kim yandaşlarıysa ona ihaleyi düşürüveriyorlar, daha fazla komisyon ortaya çıksın diye gereksiz ihaleler açıyorlar. Kendilerinin ve yandaşlarının yedikleri bu paralar yüzünden ortaya çıkan açığı ise gayet iğrenç bir şekilde "benzine zam" yaparak kapatmaya çalışıyorlar. Bu adaletsiz vergi sistemiyle fakirler daha çok fakirleşip, "kapkaç zenginler" daha çok zenginleşirken, gerçekten bir şeyler üretmek isteyen sanayici teşvik falan alamadığı için bir türlü bu kısır döngü kırılamıyor. ####
Devlet zorlu yerine koç ya da sabancıya bu kadar destek verseydi belki şu an kendi arabamızı bile üretebilir konuma gelirdik.EDİT:Anlatmak istediğim ...
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6 Yanıt Yanıtla +37
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darthskywalker 1 yıl
Merak ettigim bir husus var bu satinalma'nin vestele ne gibi katkilari olacak? Vestel toshiba'dan daha iyi tv uretiyor valla. Toshiba markasi ile abd'ye falan mi girmek istiyorlar nedir?
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Ado 1 yıl darthskywalker
İsim hakkı önemli konu hocam. Maalesef önde yazan markaya göre karar veren insan sayısı azımsanmayacak kadar çok.
O markanın daha önceki kitlesini kazanmaya çalışmak yerine edinilmişi devam ettirmek de ayrı bir strateji.
SHARP gibi mesela, veya FINLUX gibi. FINLUX yanlış hatırlamıyorlsam 1960 larda kurulmuş bir Finlandiya markası ancak VESTEL'e ait 103 (Artık 104 oldu) markadan birisidir şu an. Yine aynı isimle burada üretilip yurtdışına gönderiliyor. (Yurt içine de veriliyor tabi)
Bakmayın siz bizim ülkemizde bu markalara ''Bı ni yaaa'' denir de, yine de o markaların da meraklısı var.
Adamlar üretim tesisini kurmuş, alt yapıyı hazırlamış, istihdamı sağlamış, marka haklarını da alıp yoluna devam ediyor daha ne olsun :)
Kızdığım eleştirdiğim çok şey olsa da, VESTEL markasını severim ben. En azından eleştirilerden ve geçmişteki hatalarından ders alıyor ve bu yönde hareket ediyor. (Yinede daha alması gereken çok yol var)
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Ado 1 yıl
Haydi Bitirsinler Artık Şu işi.
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odeon99 1 yıl
Toshiba adamdıri, vestel çöp
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overdose74 1 yıl
Yerli motor yaparsın "-ee motoru imal ettiğiniz makine yerli değil ki" derler.bu tipler laftanda anlamaz ,yerli olsa alırım der gene de almaz.kompleksli insanlarla zaman kaybetmemek lazim.it ürün kervan yürür.
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turker03 2 yıl
Vestel beyaz eşya markası olarak çok sağlam bir imaja sahip. Ancak konu akıllı tv ve telefonlara gelince Vestel ismi satmıyor. Toshiba ismi pazarlamada yeni bir imaj yaratmak için yararlı olabilir.
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netfaruk 2 yıl
Nedense Vestel deyince aklıma kalitesiz, dandik ürünler geliyor. Bilmiyorum önyargılı mıyım?
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Cansimon 1 yıl netfaruk
netfaruk
Nedense Vestel deyince aklıma kalitesiz, dandik ürünler geliyor. Bilmiyorum önyargılı mıyım?


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muratkaya 2 yıl
Bununla uğraşacaklarına birisi çıksa da çok geç olmadan Tesla'ya ortak olsa. %10 olur, %5 olur artık ne kadar olursa kar.
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tufanumur12 2 yıl
vestel inanılmaz bir atak yaptı her konuda . Çok başarılı işler yapmaya da devam ediyor. SHARP ın beyaz eşya kısmını almıştı şimdi sıra TOSHİBA TV'de ama umarım kendi TV leri için kullandığı panalleri kullanmaz.
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YA-KU-ZA 2 yıl
Japonda gitti, isyan yok abi isyan yok isyan
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sistemli adam 2 yıl
Zoruna gidenleri araştırsan ardında rant yattığını görürsünüz.
Umarım zorlu grubuna ve hak edenlere destek devam eder.
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