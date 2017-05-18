Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında

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Bir süredir nükleer santral işinde yaşadığı kayıplar nedeni ile finansman arayışında olan Toshiba’nın bazı birimlerini satılığa çıkardığı biliniyordu. Bu noktada televizyon bölümü için en güçlü aday ise Vestel olmuş. Zorlu Holding cephesinden Japon medyasında çıkan haberlerle ilgili olarak daha önce de bir doğrulama gelmişti. Şimdi ise teklif sürecine dair önemli gelişmeler paylaşıldı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naif Zorlu, gelecek ay içerisinde Toshiba grubuna tekliflerini ileteceklerini aktarıyor. Hükümetin marka destekleri konusundaki teşviklerinden de yararlanacaklarını belirten yönetici, koşmak için bazı hazır markaları kapmanın zaruri bir hal aldığının altını çiziyor.

Zaten Toshiba’nın Avrupa’daki lisans haklarını elinde bulunduran ve Manisa’da üretilen Toshiba markalı cihazların satışını yapan Vestel, Uzak Doğu’da fabrika kurma konusunda da açık kapı bırakmayı ihmal etmemiş ancak önceliğin her zaman Türkiye’de olduğu belirtiliyor.

Karayel İHA’da İhracat Hedefi

Bu arada Vestel tarafından geliştirilen Karayel İHA konusunda da açıklamalar yapan yönetici, İran pazarında elektronik tarafında güçlendiklerini ve orada fabrika kurma hedeflerinin de masada olduğunu ifade ediyor. Plan beyaz eşya üretimi yapma ekseninde şekillenmiş. Ayrıca Karayel İHA’nın Ortadoğu’da bazı ülkelere ihracatına ilişkin planların da sürdüğü bu yıl içerisinde bir uzlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyormuş.