LG V30 firmanın ilk OLED ekranlı telefonu olabilir

Bu yıl amiral gemisi G6 ile başarılı işler yapan LG, diğer amiral gemisi V30 için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gelen bilgiler firmanın yeni akıllı telefonunda OLED teknolojisini kullanacağını belirtiyor.

Mobil tarafta OLED zayıf

Televizyon ve monitör tarafında OLED ekran açısından iyi bir noktada olan LG, mobil tarafta oldukça geride kalmış durumda. Firma zamanında yatırım yapmadığı için OLED satışlarını büyütemediğini itiraf etmişti. Şimdi amiral gemisinde kullanarak kendisini göstermek istiyor.

Geçen yılın sonlarında firmanın küçük boyutlu OLED üretimi için yatırım yaptığı ve verimliliği artırmaya başladığı haberleri gelmişti. Yeni ve gelişmiş OLED ekranların ilk örneği LG V30 amiral gemisinde kullanılacak.

LG yeni OLED ekranlarını ülkesindeki Gumi E5 tesislerinde Temmuz ayında üretmeye başlayacak. Bu tesislerde üretilen OLED ekranların büyük bir kısmı V30 amiral gemisi için ayrılırken, kalan kısmının da Çinli akıllı telefon üreticilerine tedarik edileceği ifade ediliyor. Ayrıca gelecek yıl LG G7 amiral gemi modelinde de OLED ekranlara yer verilecek.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı"

LG bugüne kadar amiral gemilerinde IPS LCD teknolojisini kullanmış ve sürekli teknolojiyi geliştirerek daha canlı ekranların ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bundan sonra artık OLED ekranların geliştirilmesine sıra geldi. LCD ekranlara göre daha canlı görüntüler sunan OLED teknolojisi ayrıca çok daha fazla enerji tasarrufu yapabiliyor.

Eylül ayındaki IFA 2017 fuarında tanıtılması beklenen LG V30, ekranı biraz daha büyütüyor. Kaynaklar Galaxy S8 serisi ile rekabet edebilmek adına ekran boyutunu 6 inç seviyesine kadar çıkarabileceğini ifade ediyor. Yine çift kamera, Snapdragon 835, 6GB LPDDR4 RAM yeni amiral gemisini şekillendirecek.