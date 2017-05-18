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LG V30 firmanın ilk OLED ekranlı telefonu olabilir

Mobil tarafta OLED ekranlara olan ilgi giderek artıyor. Apple’ın telefonlarında ilk kez OLED ekran kullanacağı bilgisinin ardından LG’nin radikal bir karar aldığı ifade ediliyor.
2 yıl
2,6b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl amiral gemisi G6 ile başarılı işler yapan LG, diğer amiral gemisi V30 için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gelen bilgiler firmanın yeni akıllı telefonunda OLED teknolojisini kullanacağını belirtiyor.

Mobil tarafta OLED zayıf

Televizyon ve monitör tarafında OLED ekran açısından iyi bir noktada olan LG, mobil tarafta oldukça geride kalmış durumda. Firma zamanında yatırım yapmadığı için OLED satışlarını büyütemediğini itiraf etmişti. Şimdi amiral gemisinde kullanarak kendisini göstermek istiyor.

Geçen yılın sonlarında firmanın küçük boyutlu OLED üretimi için yatırım yaptığı ve verimliliği artırmaya başladığı haberleri gelmişti. Yeni ve gelişmiş OLED ekranların ilk örneği LG V30 amiral gemisinde kullanılacak.

LG yeni OLED ekranlarını ülkesindeki Gumi E5 tesislerinde Temmuz ayında üretmeye başlayacak. Bu tesislerde üretilen OLED ekranların büyük bir kısmı V30 amiral gemisi için ayrılırken, kalan kısmının da Çinli akıllı telefon üreticilerine tedarik edileceği ifade ediliyor. Ayrıca gelecek yıl LG G7 amiral gemi modelinde de OLED ekranlara yer verilecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı"

LG bugüne kadar amiral gemilerinde IPS LCD teknolojisini kullanmış ve sürekli teknolojiyi geliştirerek daha canlı ekranların ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bundan sonra artık OLED ekranların geliştirilmesine sıra geldi. LCD ekranlara göre daha canlı görüntüler sunan OLED teknolojisi ayrıca çok daha fazla enerji tasarrufu yapabiliyor.

Eylül ayındaki IFA 2017 fuarında tanıtılması beklenen LG V30, ekranı biraz daha büyütüyor. Kaynaklar Galaxy S8 serisi ile rekabet edebilmek adına ekran boyutunu 6 inç seviyesine kadar çıkarabileceğini ifade ediyor. Yine çift kamera, Snapdragon 835, 6GB LPDDR4 RAM yeni amiral gemisini şekillendirecek. 

 

http://www.phonearena.com/news/Report-V30-to-be-LGs-first-OLED-phone-launch-set-for-September-2017_id94086 Yorum Yaz
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10ff 2 yıl en beğenilen
lg g flex 2 de p-oled kullaniliyordu zaten. ilk felan degil. bu kadar da salllanmaz ki.

edit: ekrem71 miş.
1 Yanıt Yanıtla +19
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arel.gr 2 yıl
bootloop halloldu sıra ekrana geldi.
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kaju waffle 2 yıl
lg oled eg920v tvim var. Görüntü mükemmel, siyahlar gerçek siyah. Lg v20 müzik dinlemek için bir numaraydı şimdi görüntü kalitesi ve video ile fotoğrafta da bir numara olacak. Lg v30dan başka telefon alınmaz artık.
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KalemKolik 2 yıl kaju waffle
kaju waffle
lg oled eg920v tvim var. Görüntü mükemmel, siyahlar gerçek siyah. Lg v20 müzik dinlemek için bir numaraydı şimdi görüntü kalitesi ve video ile fotoğrafta da bir numara olacak. Lg v30dan başka telefon alınmaz artık.

Kesin değil.
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tufanumur12 2 yıl
yanlız daha önce G Flex serisi cihazlarda polimer tabanlı bir o led ekran kullanıyordu. Oled ekran özelliklerini tam olarak veremeyen ama amoled ekran canlılığını sağlamaya daha yakın bir ekrandı. Şimdi tamamen organik led tanımına uygun daha gelişmiş bir ekran kullanacak. Sonuçta her ikiside farklı bir teknoloji.
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kadirirdem 2 yıl
Önce şu kronik sorunlar bir hallolsun sonra tasarımı değiştir sonra ekrana gelsin sıra.
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mrsteve 2 yıl
V20 kullanıyorum memnunum.
Ha nadiren de olsa bi' kendini yeniden başlattığı oluyor o ayrı konu.
Not: Telefonu multimedya özellikleri için almıştım. Kamera, mikrofon vb.
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Amd64x2 2 yıl
ekrem jailbreak ne zaman gelecek, boşver sen androidi
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derepaca 2 yıl Amd64x2
Amd64x2
ekrem jailbreak ne zaman gelecek, boşver sen androidi

Ekrem apple developerı sanki, adam editör değil mi
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arel.gr 2 yıl
bootloop halloldu sıra ekrana geldi.
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kaptanos 2 yıl
Nasil ilk yanlis hatirlamiyorsam, G Flex ve G Flex 2 hem amiral gemi hemde p-oled ekrana sahip ayrica cok eskibur optimus verziyonda Amoled ekran kullaniyor.
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derepaca 2 yıl kaptanos
kaptanos
Nasil ilk yanlis hatirlamiyorsam, G Flex ve G Flex 2 hem amiral gemi hemde p-oled ekrana sahip ayrica cok eskibur optimus verziyonda Amoled ekran kullaniyor.

Baştaki p nin anlamı nedir?
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10ff 2 yıl en beğenilen
lg g flex 2 de p-oled kullaniliyordu zaten. ilk felan degil. bu kadar da salllanmaz ki.

edit: ekrem71 miş.
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derepaca 2 yıl 10ff
10ff
lg g flex 2 de p-oled kullaniliyordu zaten. ilk felan degil. bu kadar da salllanmaz ki.


Editörün İngilizcesi oled kısmına kadarmış işte:D
Lg oled yazsan flex çıkıyor zaten.. fazla haber yapmak için bu kadar kasarsan öyle olur:D
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