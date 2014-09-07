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Vestel Venus 5.5 & 5 Akıllı Telefonlar

5 yıl
359,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Vestel'in IFA 2014 fuarında duyurusunu gerçekleştirdiği yeni akıllı telefonları Venus 5 & 5.5 modellerine yakından bakıyoruz.
 

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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Vestelse at çöpe :) magazalarda olduğu gibi burayida vestel çalışanları sarmış.
Turk malıymış , islemciyi turkiyenin neresinde üretiyorlar acaba :)))
Ucuz yap alalim , ust sinif telefon fiyatina gitmez bu urunler. Madem turk mali ucuz olsun herkez alsin.
Almanyada mercedes taksiler var , ama gercekten orda uretiliyor... insanlari kandirmayin !!!
Vestelse at çöpe :) magazalarda olduğu gibi burayida vestel çalışanları sarmış.Turk malıymış , islemciyi turkiyenin neresinde üretiyorlar acaba :)))Ucu...
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DH Misafiri 3 yıl
berbat bi telefon kesinlikle almayın ilk düşmede paramparça oldu düştüğü yeri göresin gülersiniz türk firması diye aldım ama inanın birdaha asla vestelin hiç birşeyini almam bide utanmadan 300 tl istiyolar
berbat bi telefon kesinlikle almayın ilk düşmede paramparça oldu düştüğü yeri göresin gülersiniz türk firması diye aldım ama inanın birdaha asla vestelin hiç bi...
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DH Misafiri 2 yıl
Yerli Tasarım Ve Yerli Üretim Olan Vestel Mobil Telefonları Birçok Telefon Markasının Uzun Zamandır Yakalamak İsteyipte Yakalayamadığı Donanımsal Özellikleri Yakaladı Bu Hareketi Takdire Şayan Lakin Benim İstediğim Seviyede Değil...
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DH Misafiri 2 yıl
10 ay önce Vestel Venüs telefon aldım aldığam alacağıma pişman oldum telefonda ekranın köşesinde dokunmatik algılamıyo diye garantiye gönderdim keşke göndermesedim ilkgönderdiğimde şarj problemi çıktı.Tekrar gönderdim sim kartı okumamaya başladı.Tekrar gönderdim donma kasma başladı.Tekrar gönderdim hoparlörün sesi bozuldu.Ve her defasında telefonda problem algılanamamıştır yazılıp telefona duzeltılcek hıc bısey yapılmadan bozup gerı gonderdıler.Değişim talep etmeme rağmen değiştirilmedi 1 yılda 7 kez garantiye gitti aldığımdan beri benden çok garantide durdu.servisi 5 para etmez .SAKIN ALMAYIN
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DH Misafiri 2 yıl
vestel almayın derim okadar pişmanım aldığıma dostuma güvendim ama kazık yediğimi sonradan anladım ...almayın almayın
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DH Misafiri 3 yıl
benim kullandığım şu anda şarjı ve rehberinden memnun değilim isimler çift çift hatta ekledikce başka hesaplar artıyor ister google seçin istel teli ister simi çift üç dört numara oluyor whatsapp face falan yandınız ben aldım ve başıma dert oldu ama diğer türlü çin çakmalarının yanında fena değil
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DH Misafiri 3 yıl
Böyle adi kalitesiz bir telefonu ancak vestel yapar bunda öğrendik. Birde iyi bir İş gibi reklam yapıyor karaktersizler.bir halta yaramıyor arkadaslar ikinci elde telefoncu ile almıyor. Alsın birbirlerine soksunlar. Sakın almayın vestel olayı bende bitmiştir. Paranıza yazık etmeyin....
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DH Misafiri 3 yıl
berbat bi telefon kesinlikle almayın ilk düşmede paramparça oldu düştüğü yeri göresin gülersiniz türk firması diye aldım ama inanın birdaha asla vestelin hiç birşeyini almam bide utanmadan 300 tl istiyolar
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DH Misafiri 3 yıl
Durmadan kamerayı açıyor ne yapmalıyım ve çok ısınıyor v 5.0
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonum açılmıyor. Pin kodunu girdiğim halde durmadan pin kodu girin mesajı yazıyor. 4 saattir şarjda daha %74 ü doldu. Neden böyle? Ne yapmalıyım? Yardım edin lütfen..
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DH Misafiri 3 yıl
MEB bende vestel Venus 5.0v aldım memnunum ama telefonda müzik uygulaması yok yada ben bulamıyorum bilen varsa lütfen yardımcı olsun
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DH Misafiri 3 yıl
Bende Vestel 5.5 var hiç memnun değilim sık sık donuyor canıma tak etti. Bir gün yere vurup kırmaktan kendimi alamayacağım. Bende yerli diye aldım. Ancak aldığıma pişmanım.
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