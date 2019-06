Vestel uluslararası tasarım yarışmalarından 70 ödül kazandı

Vestel, uluslararası prestije sahip Plus X Award, A Design Award, Red Dot Design Award ve IF Product Design Award tasarım yarışmalarından 70 ödülle döndü. Vestel, Plus X Award’da kazandığı 59 ödülü Vestel Beyaz Eşya'nın layık görüldüğü '2012 yılının en yenilikçi markası' ve üç ürün kategorisinde 'yılın en iyi ürünü' ödülleriyle pekiştirdi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, "Ürünlerimizin tasarım, kalite, inovasyon ve kullanım kolaylığı alanlarındaki üstünlükleriyle değer görüldüğümüz ödüllerin yanı sıra Vestel olarak kazandığımız ve tasarım alanının şampiyonluk kupası olan ‘en yenilikçi marka' ödülü göğsümüzü kabarttı" dedi. Yüngül ayrıca Vestel Beyaz Eşya'nın ilk çeyrekte e-elde ettiği net kârın, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artırdığını ifade ederek, bunun tasarım ve üretim anlamında sahip oldukları gücün finansal başarıya da doğrudan etki ettiği anlamına geldiğine de vurgu yaptı.

Vestel, Almanya'da düzenlenen Plus X Award'da elektronik ve beyaz eşya ürünleriyle toplam 59 ödül aldı. Yarışmada Vestel Beyaz Eşya, jüri tarafından dayanıklı tüketim malları alanında "2012 yılının en yenilikçi markası" seçildi ve Gleam klima, Ultio bulaşık makinesi ve BGH 414 set üstü ocağı ile 2012 yılının en iyi ürünleri kategorisinde ödül kazandı. Ayrıca çamaşır makinesi, LED TV, buzdolabı, dijital set üstü kutu, bulaşık makinesi, uzaktan kumanda, klima ve ocak modelleriyle tasarım, kullanım kolaylığı, yüksek kalite ve inovasyon kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Vestel'in V TV, Agile, La Torre, Triump ve GlassOn LED TV modelleri ise İtalya'da düzenlenen A Design Award'an ödülle döndü. Vestel'in GlassOn LED TV modeli IF Product Design ve Red Dot Design Award'da da tasarım ödüllerini topladı. Ürün, Türkiye'de Vestel Terranova serisi altında piyasaya sunuldu.

Vestel’in 2012 yılı içerisinde ödül aldığı yarışmalar ve ödüle layık ürünler ise şunlar oldu:

Plus X Award 2012 Tüm Ödüller:

Vestel Beyaz Eşya "En yenilikçi marka" ödülü

Gleam klima – Yılın en iyi ürünü ödülü (Ürün, Good Design ödülüne da sahiptir)

Ultio bulaşık makinesi – Yılın en iyi ürünü ödülü

BGH 414 set üstü ocak - Yılın en iyi ürünü ödülü

BGH 414, BGH 411, BGH 413, BGH 412 set üstü ocak modelleri – yüksek kalite ve tasarım ödülleri (BGH 411 ve BGH 412 Good Design ödülüne da sahiptir)

Ceres ve Helios bulaşık makineleri, Gleam klima ve Moire uzaktan kumanda – tasarım ve yüksek kalite ödülleri

Eos, Orfe ve Themis bulaşık makinesi modelleri, Puzzle klima – kullanım kolaylığı ödülü

Extenso buzdolabı, Ultio bulaşık makinesi – yüksek kalite, tasarım, kullanım kolaylığı ödülleri (Extenson buzdolabı Good Design ödülüne da sahiptir)

Phrygia LED ve Phrygia LCD çamaşır makinesi modelleri – inovasyon, tasarım ve kullanım kolaylığı ödülleri

32140, 32137, 32135, 32134, 32132 ve 32130 BMS LED TV modelleri - kullanım kolaylığı ödülü

RC4822, Yinyang, PLANO, Metalluna ve Profit uzaktan kumanda modelleri -kullanım kolaylığı ödülü

DVB 1130, DVB 1125, DVB 1120, DVB 605, DVB 545, DVB 520, DVB 510, DVB 505, DVB 325, DVB 315, FEMTOCELL Totem set üstü kutu modelleri -kullanım kolaylığı ödülü

Yinyang, PLANO ve Profit uzaktan kumanda, DVB 1125 ve DVB 545 set üstü kutu modelleri – tasarım ödülü





A Design Award 2012 Tüm Ödüller:

GlassOn LED TV – platin ödül (Aynı zamanda Good Design ve Red Dot Design ödülleri)

Agile LED TV – altın ödül

La Torre LED TV – altın ödül

Triump LED TV – altın ödül

V TV LED TV – gümüş ödül





Red Dot Design Award 2012:

BGH 411 set üstü ocak

Ceres Slim bulaşık makinesi

Themis Slim bulaşık makinesi

Orfe Slim Bulaşık makinesi

GlassOn LED TV

IF Design Award 2012:

BGH 412 set üstü ocak