Vestel ürün gamına Android TV konseptini de ekliyor

Google'ın set üstü kutu konseptinden vazgeçerek doğrudan televizyonun içerisine girdiği Android TV konsepti pek çok üretici tarafından kullanılmaya başlandı. Yerel üreticilerimizden Vestel de bu konsepti benimsemeye hazırlanıyor.





Firmanın 4K/UHD sınıfındaki akıllı televizyonları Android TV konseptini de sunmaya başlayacak. Vestel daha önce tablet ve akıllı telefon segmentlerinde Android işletim sistemine yer veriyordu. Televizyon sektörü ise üçüncü hamlesi olacak.





Bu ürünlerde yer alan akıllı içerik arama ve öneri servisi kullanıcılara günlük TV yayın akışı, geçmiş programlar ve film/dizi servisleri üzerinden zengin içerik tavsiyelerinde bulunuyor. Dijital TV platformları da fark yaratmak amacıyla bu içerikleri kendilerine gore geliştirip zenginleştirebiliyorlar.

Dahili 802.11 ac Wi-fi ve geniş bant tuner destekli Vestel Android TV ürünleri uyumlu diğer TV cihazlarına yayın aktararak aynı anda birden fazla kanalı izleme imkanı sağlayacak. Ayrıca yayınları ister sabit disklere ister ağdaki depolama aygıtlarına kaydetmek de mümkün. Yeni televizyonlar önümüzdeki aylarda tüketici ile buluşacak.