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Vestel ürün gamına Android TV konseptini de ekliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
22
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Vestel ürün gamına Android TV konseptini de ekliyor

Google'ın set üstü kutu konseptinden vazgeçerek doğrudan televizyonun içerisine girdiği Android TV konsepti pek çok üretici tarafından kullanılmaya başlandı. Yerel üreticilerimizden Vestel de bu konsepti benimsemeye hazırlanıyor. 

Firmanın 4K/UHD sınıfındaki akıllı televizyonları Android TV konseptini de sunmaya başlayacak. Vestel daha önce tablet ve akıllı telefon segmentlerinde Android işletim sistemine yer veriyordu. Televizyon sektörü ise üçüncü hamlesi olacak. 

Bu ürünlerde yer alan akıllı içerik arama ve öneri servisi kullanıcılara günlük  TV yayın akışı, geçmiş programlar ve film/dizi servisleri üzerinden zengin içerik tavsiyelerinde bulunuyor. Dijital TV platformları da fark yaratmak amacıyla bu içerikleri kendilerine gore geliştirip zenginleştirebiliyorlar.
Dahili 802.11 ac Wi-fi ve geniş bant tuner destekli Vestel Android TV ürünleri uyumlu diğer TV cihazlarına yayın aktararak aynı anda birden fazla kanalı izleme imkanı sağlayacak. Ayrıca yayınları ister sabit disklere ister ağdaki depolama aygıtlarına kaydetmek de mümkün. Yeni televizyonlar önümüzdeki aylarda tüketici ile buluşacak.  

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yoksulseytan22 4 yıl en beğenilen
Buna da %100 yerli derler şimdi!!!
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huntedman 4 yıl
Ancak %100 yerli TÜKETİM olur.
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sarsak 3 yıl
eminim olumsuz yorum yazanlar ya Vestel tv kullanmamış yada laf olsun torba dolsun.
lg 4k aldım (evdede slim ilk çıkan 42 inc pixilince vardı) 4k diye çıkmış uydusu 30p hertz üzeri yayını göstermiyor (TRT 4K 50hz) renklerinide hiç beğenmedim vestelle karşılaştırınca sınıfta kaldı lg yi geri verdim. vesteli 500tl ye satmıştım geri aldım.
atma değil hayattan örnekler.
kasa olarak belki daha kaliteli duruyordu ama yıl 2016 ve 2011 den beri yanılmıyorsam kullanıyorum hiç servise gitmedi abartısız benim diyen 1080p
tv lerin fiyat ve performans olarak en iyisi verdiğim para 2 250TL id o zaman helali hoş olsun %100 yerli olacak diyen kişilerin galiba %100 tv üreten firma markası belki dünyada 3 ü geçmez hem işlemci hem ram hem yazılım geç bunları samsung'a Google android vermese adı alt seviyelerde olurdu vestel'in yanılmıyorsam ingilterede yazılım firması var araştırın.
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MURATSPLAT 4 yıl
Vestel sen bırak bu işleri. Sen gümrük verigilerini nasıl artırımı, devlet ihalerini nasıl kaparım üzerine yoğunlaş..
Tablet kazağı hala sıcak. O kadar paramazı çarptın. Öğretmenler de öğrenciler de bu tablet niye verildi, ne için verildi sorusuna cevap veremeden hurdaya çıkmış durumda..
Önceden devletle kol kola girip tekel olup sıfır artı değer üretmeden para kazanan şirketler vardı. Koç, sabancı gibi. O zaman bir de utanmadan 'biz çorabımızdaki sökükleri dike dike, gece gündüz çalışa çalışa kazandık diyerek milleti yıllarca uyuttular. O zamanlar internet yok. Millet cahil, üniversite mezunu parmakla gösteriliyordu.
Ama artık değişti, Koç'un Sabancı'nuın devri bitti. Millet o kadar saf değil..
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shaq t 4 yıl
Eyyy Vestel,
Orjinal Android Tv platformuna dahil Philips, Sony, Sharp gibi(http://www.android.com/tv/) güçlü, referans donanımlı (mediatek, broadcom vs) bir tv çıkaracaksan çıkar, onun haricinde yama-çakma Android tv işine girme, madara olursun
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SteveMeade 4 yıl
Her yere yazdım buraya da yazıyorum Vestel alma, aldırma
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Umutcan 4 yıl
Ülkemdeki yerli ürünler yerli değil, problem de orada. Bizde arçeliğin birkaç ürünü var, arkasında made in p.r.c yazıyor.
Bazı ürünleri komple dışarıdan hazır geliyor yani.
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huseyincarnege 4 yıl
abi yerli malı yurdun malı herkez onu kulanmalı diye bir laf varda
bu vestel yerli gösterip çinli malı kakalıyo
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kralkarga 4 yıl
yalnız resimde kırmızı tonları patlamış fena halde, böyle panel olmaz.
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kesbi 4 yıl
Konu vestelse yorum dahi yapmıyorum yoksa küfürden ban yerim.
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gurkanse 4 yıl
Hem buna yerli diyecek kadar ...... çok var hemde android deyince sevinmeyin hemen tarihten kalma bir android versiyonunu 512mb yada 1gb ram ile TV lerine gömerler sonrada biz androidli tv yaptık diye gezerler.
UYANIN UYANIN BIRAKIN YERLİYİ YABANCIYI.BU ADAMLAR YÜZÜNDEN HEPİNİZİN TELEFONLARINA EKSTRA VERGİ GELDİ.YENİ TELEFON ALMAK İSTEYEN HERKEZ DAHA PAHALLIYA ALMAK ZORUNDA KALIYOR.SEBEBİ VESTELDİR.YAPTIĞI TELEFONU KİMSE ALMAYINCA DEVLETE BAŞVURUYOR "KİMSE YERLİ MALINI DESTEKLEMİYOR" DİYE.DEVLETTE İTHAL TELEFONLARA BAYA BİR EK VERGİ GETİRİYOR.BAZI ŞEYLERİN BİLİNCİNDE OLUN.BANA BUNU YAPAN (SÖZDE) YERLİ MALIMSA KENDİ YERLİM BİLE BENİ ZORLA KAZIKLATIYOR DEMEKTİR...!!!! BÖYLE BİR MARKAYI HALA YERLİ MALI DİYE ÖVÜYOR VE TÜKETİYORSANIZ DAHA NE DENİLEBİLİRKİ....
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erkange 4 yıl
Vestelin başvurusundan sonra gelen bir vergi yok henüz.
Webos vs vs platformlardansa android daha iyi seçenek bence.

philips daha doğrusu (tpv) tv lerde vardı ama en üst modellerinde. Hem tpv olması hem de çok pahalı olması sebebiyle vazgeçmiştim.
(philips tv ve monitör işini çinli tpv ye sattı ve bu işlerden çıktı)

Eğer vestel makul fiyata gelirse alabilirim. USB disk bağlayıp torrent vs devam etmek için güzel olabilir.
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ceo-tr 4 yıl
barisg
Netcast, WebOS 1, WebOS 2, Tizen...derken kısa süre sonra uygulama desteği son bulan uzakdoğu menşeili akıllı tvlerin yanında Android gibi uygulama desteği bitmeyecek bir mecraya adım attığı için Vesteli kutlamak ve Türk markaları arasında bu alana ilk giren TV üreticisi olduğu için tebrik etmek gerek.Temennim, TVlerin en azından Andorid One platformu gereksinimlerinden uzaklaşmayıp, en küçük 2GB RAM desteği ile piyasaya sürülmesi.Darısı Arçelik, Beko, Yumatu, Next, Axon vb. diğer Türk markalarının dikkatine...

Vestelin dahi! mühendisleri ve yetkilileri şu forumu biraz okusa ciddi başarı ve satış sağlayacaklar ve vergi vs düzenlemesine bile gerek kalmadan ürün satacaklar ama nerde. hep bana hep bana. vestel %100 kar. başka bişey yok. android 4.0 ı dayarlar. 512 ram ile beraber.
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barisg 4 yıl
Netcast, WebOS 1, WebOS 2, Tizen...derken kısa süre sonra uygulama desteği son bulan uzakdoğu menşeili akıllı tv'lerin yanında Android gibi uygulama desteği bitmeyecek bir mecraya adım attığı için Vestel'i kutlamak ve Türk markaları arasında bu alana ilk giren TV üreticisi olduğu için tebrik etmek gerek.
Temennim, TV'lerin en azından Andorid One platformu gereksinimlerinden uzaklaşmayıp, en küçük 2GB RAM desteği ile piyasaya sürülmesi.
Darısı Arçelik, Beko, Yumatu, Next, Axon vb. diğer Türk markalarının dikkatine...
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