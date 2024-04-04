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    Vestel, elektrikli toplu taşıma araçları için 1MW'lık şarj cihazı üretecek

    Mobilite ve enerji depolama çalışmalarına Vestel Mobilite adı altında devam edecek olan Vestel, 400kW'a kadar güç sunan DC şarj ünitelerine 720kW ve 1MW'lık seçenekleri de ekleyecek.

    Türkiye ve Avrupa pazarında uzun yıllardır mobilite alanına yatırım yapan Vestel, bu alandaki çalışmalarını 'Vestel Mobilite' organizasyonu altında sürdürecek. Önümüzdeki üç yılda piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefleyen şirket, geleceğin büyüme alanları içerisinde ilk sıralarda yer alan mobilite alanına uzun yıllardır yatırım yapıyor.

    "Elektrikli araçların payı yüzde 45'e ulaşacak"

    Vestel CEO’su Ergün Güler, dünya genelinde 2030 itibarıyla elektrikli araç satışlarının toplam araç satışları içerisinde yüzde 45’lik paya ulaşacağını, buna paralel otomotiv elektroniğinde büyük fırsatlar oluşacağını ve elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacın artacağını belirtti.

    Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileriyle araç dışı batarya kullanımına yönelik yüksek büyüme potansiyeli doğduğunu ve Vestel Mobilite’nin bu büyümeden payını almak için, AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklandığını kaydeden Güler, “Dünya jeopolitik olarak değişimden geçiyor, bu değişime paralel olarak teknolojik değişimler yaşanıyor.

    Vestel'den elektrikli toplu taşıma araçlarına 1MW'lık şarj cihazı Tam Boyutta Gör
    Biz de Vestel olarak bu değişimlerin paralelinde, yeni alanlara yatırım yapmaktan geri kalmıyoruz. Eksponansiyel büyüme beklediğimiz alanlardan mobilite ve enerji depolama çözümlerine uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Elektronik alanındaki deneyimlerimizle atılım yaptığımız bu sektörde 2017'den bu yana elektrikli araç şarj istasyonu üretiyor, 2018’den beri de ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve Avrupa'da bu alanda önemli bir pazar payına sahibiz” dedi.

    Değişen araç ekosisteminin stratejik tedarikçisiyiz

    Dünya çapındaki teknolojik değişimlere paralel olarak yeni araç ekosistemi oluştuğunun altını çizen Ergün Güler, “Fosil yakıtla çalışan araba üreticileri ve onların araba tedarikçileri ekosisteminin yerini elektrikli araba üreticileri ve bu yeni ekosistemin yeni tedarikçileri alıyor. Bu bir paradigma değişimi ve Vestel bu ekosistem içerisindeki stratejik tedarikçilerden biri konumunda.

    Araç içi ekran çözümleri, elektronik kontrol üniteleri, güç elektroniği ve bağlantılı araç çözümleri, Ar-Ge, tasarım ve üretimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir otomotiv çözümleri yelpazesi sunuyoruz. Vestel, bir elektrikli aracın kokpit elektroniği, elektrik-elektronik aksamları ve güç iletimi aksamlarında sunduğu ürün ve hizmetlerle önemli bir yer ediniyor” diye konuştu.

    Vestel'in araç içi ekran çözümü, mini LED ekran teknolojisinin kullanılması ve bu sayede şaşırtıcı derecede canlı ve parlak renkler sunması ile öne çıkıyor. Hem sürücüler hem de yolculara en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı amaçlayan Vestel, araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını aynı kokpitte birleştirerek yekpare bir ekran üretti. 

    ‘Yenilenebilen enerji ekosistemine depolama sistemleri sunuyoruz’

    Vestel'den elektrikli toplu taşıma araçlarına 1MW'lık şarj cihazı Tam Boyutta Gör
    Batarya ve enerji depolama sistemlerinin Vestel Mobilite’nin bir diğer önemli faaliyet alanı olduğunu dile getiren Güler, “Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiren bir şirket olarak Vestel Mobilite dünya kaynaklarını daha verimli kullanmaya olanak sağlayacak çözümler ekseninde ilerliyor. Bu bakış açısıyla sunduğumuz batarya ve enerji depolama sistemleri; telekomünikasyon sektörü için batarya çözümleri, konut, ticari/endüstriyel ve yenilenebilir güneş ve rüzgâr enerji santralleri için enerji depolama sistemleri çözümlerimizden oluşuyor.

    Enerji depolama sistemlerinde hem konut hem de sadece toplu kullanım için üretilen modeller giderek önem kazanıyor. Bu alanda da ilk 75kwh ve 300kwh’lık ürünlerini pazara sunan Vestel, 2024’te 5mwh’lik güneş enerji santralleri için kullanılacak depolama ünitelerini pazara sürecek. Enerji Depolama Sistemleri global pazarının bugün yaklaşık 70-80GWh seviyesinde bir pazar oluşturduğu tahmin ediliyor. 2030’da ise bu pazarın 400GWh seviyelerini geçeceği öngörülmekte. ESS pazar büyüklüğünün, 2030 yılı itibariyle  yaklaşık 98 milyar USD’ye erişmesi bekleniyor.” şeklinde konuştu.

    Vestel’inhızlı kurulum ve mevcut altyapı ile entegrasyon sunan enerji depolama tasarımları, gelişmiş lityum-iyon pil teknolojisi, verimli bir enerji depolama ve güvenilir bir güç kaynağı sağlıyor. Hem ticari/endüstriyel kullanım hem de yenilenebilir enerji santralleri için geliştirilen konteynır tipi enerji depolama sistemi ise şebekedeki düzensizliğe karşı enerji kullanımını optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için çok yönlü ve güvenilir bir seçenek sunuyor.

    2024'te 720kW'lık, 2025'te ise 1MW'lık şarj cihazı geliyor

    Vestel'den elektrikli toplu taşıma araçlarına 1MW'lık şarj cihazı Tam Boyutta Gör
    Vestel elektronik sektöründe yıllardır edindiği yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini mobilite alanında da etkin şekilde kullanıyor. Vestel’in 2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra hızlı tip şarj istasyonları 60kW, 120kW ve 150kW, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 180kW, 240kW, 320kW ve 400kW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serisi halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında kuyruk sürelerini 10 ila 45 dakikalık şarj süreleriyle azaltıyor.

    2024’te 720kW’lık, 2025’te ise 1MW güç çıkışı sunan EVC’leri satışa sunmaya hazırlanan Vestel bu sayede sadece binek modellere değil toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet verebilecek.

    Ürettiği EVC’ler ile bugüne kadar Türkiye ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapan Vestel’in halen, Battpower, BP Pulse, EDF, E.ON, Electrip, Eneco, Exertis, Kalyon, Migros, Shell, TOGG, Total, Viessmann, Virta, Vitol, Webasto gibi hem global hem de yerli birçok müşterisi bulunuyor.

    ‘TOGG’da hem hissedar hem de tedarikçiyiz’

    Vestel’in 2017’de dahil olduğu TOGG projesinde bugün yüzde 23 hisseye sahip olduğunu hatırlatan Vestel CEO’su Ergün Güler, “Biz TOGG’un sadece hissedarı değil, aynı zamanda tedarikçisi de olmak istedik. Bugün TOGG’un alametifarikalarından yekpare ekranını biz üretiyoruz. Birçok elektrikli araçta olmayan mini LED teknolojisini kullanıyoruz. Elektronik alanındaki bilgi birikimimizi buraya aktardık. Şu an sadece üretici değil, tasarım, yazılım ve Ar-Ge alanında da projeye destek veriyoruz” dedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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